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    «Манчестер Сити» (жен) — «Хаммарбю» (жен). Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» (жен) — «Хаммарбю» (жен)
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    «Манчестер Сити» (женщины)
    12 ноября в 3-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» (жен) и «Хаммарбю» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» (жен) — «Хаммарбю» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Манчестер Сити» (жен)

    Турнирное положение: Англичанки в Лиге чемпионов стартовали весьма успешно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Манчестер Сити» (жен) в двух стартовых турах набрал 6 очков. Англичанки забили 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке англичанки сумели добыть викторию. Команда учинила разгром «Тоттенхэму» (жен) (4:0).

    При этом «Манчестер Сити» (жен) чуть ранее переиграл «Кристал Пэлас» (жен) (3:0). Да и поединок с «Астон Виллой» (жен) завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Англичанки победили в 9 своих последних поединках. При этом серия без поражений тянется с первого дня осени.

    В своем чемпионате «Манчестер Сити» (жен) находится на 1 строчке турнирной таблицы. В 7 матчах английской Суперлиги команда настреляла 16 мячей.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой уверенный ход в Женской Лиге чемпионов. Да и вообще, англичанки выглядят на голову сильнее соперниц.

    «Хаммарбю» (жен)

    Турнирное положение: «Хаммарбю» (жен) нынешний сезон проводит относительно продуктивно. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 3 месте.

    Причем «Хаммарбю» (жен) в среднем забивает аккурат гол за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила лишь дважды.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Питео» (жен) вышла уверенной (3:1).

    При этом до того команда сверхуверенно одолела «Гамла Упсалу» (жен) (9:0). А вот победа над «Вахьо» (жен) получилась чуть менее уверенной (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хаммарбю» (жен) добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: шведки выиграли в 4 своих последних поединках. Причем две из этих викторий вышли разгромными.

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    В Женской Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. В двух турах шведки набрали 3 очка, да и тягаться с каталонками за 2 позицию вряд ли в силах.

    В кадровом плане «Хаммарбю» (жен) выглядит не столь грозно. При этом основные исполнительницы в строю, плюс мотивированы дать бой лидеру.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Главной задачей шведок будет сдержать атаки англичанок.

    Статистика для ставок

    • Англичанки не проигрывали еще с 1 сентября

    • Шведки выиграли в 4 своих последних поединках

    • «Манчестер Сити» (жен) победил в 9 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.02, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

    Прогноз: «Манчестер Сити» (жен) явно сильнее соперника, и будет агрессивно атаковать.

    Шведки постепенно прибавляют, и явно постараются найти бреши в обороне столь мощного оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды сумеют забить после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40

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    «Манчестер Сити» (жен) — «Хаммарбю» (жен): прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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