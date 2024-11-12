«Манчестер Сити» (жен)
Турнирное положение: Англичанки в Лиге чемпионов стартовали весьма успешно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Манчестер Сити» (жен) в двух стартовых турах набрал 6 очков. Англичанки забили 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке англичанки сумели добыть викторию. Команда учинила разгром «Тоттенхэму» (жен) (4:0).
При этом «Манчестер Сити» (жен) чуть ранее переиграл «Кристал Пэлас» (жен) (3:0). Да и поединок с «Астон Виллой» (жен) завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичанки победили в 9 своих последних поединках. При этом серия без поражений тянется с первого дня осени.
В своем чемпионате «Манчестер Сити» (жен) находится на 1 строчке турнирной таблицы. В 7 матчах английской Суперлиги команда настреляла 16 мячей.
Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой уверенный ход в Женской Лиге чемпионов. Да и вообще, англичанки выглядят на голову сильнее соперниц.
«Хаммарбю» (жен)
Турнирное положение: «Хаммарбю» (жен) нынешний сезон проводит относительно продуктивно. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 3 месте.
Причем «Хаммарбю» (жен) в среднем забивает аккурат гол за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила лишь дважды.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Питео» (жен) вышла уверенной (3:1).
При этом до того команда сверхуверенно одолела «Гамла Упсалу» (жен) (9:0). А вот победа над «Вахьо» (жен) получилась чуть менее уверенной (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хаммарбю» (жен) добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: шведки выиграли в 4 своих последних поединках. Причем две из этих викторий вышли разгромными.
В Женской Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. В двух турах шведки набрали 3 очка, да и тягаться с каталонками за 2 позицию вряд ли в силах.
В кадровом плане «Хаммарбю» (жен) выглядит не столь грозно. При этом основные исполнительницы в строю, плюс мотивированы дать бой лидеру.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Главной задачей шведок будет сдержать атаки англичанок.
Статистика для ставок
- Англичанки не проигрывали еще с 1 сентября
- Шведки выиграли в 4 своих последних поединках
- «Манчестер Сити» (жен) победил в 9 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.02, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.
- 2.05Бавария (жен) — Волеренга (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.20Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
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Прогноз: «Манчестер Сити» (жен) явно сильнее соперника, и будет агрессивно атаковать.
Шведки постепенно прибавляют, и явно постараются найти бреши в обороне столь мощного оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды сумеют забить после перерыва.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40