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    Вернется ли «Рома» к победам?

    «Рома» — «Болонья». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Болонья»
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    Артем Довбик
    10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Болонья». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 17:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 13 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает лишь 12-е место и на пять баллов опережает зону вылета (18-я строчка), а также на целых восемь пунктов отстает от зоны еврокубков (шестая позиция).

    Рома — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги Европы «Волки» на выезде разошлись миром с бельгийским «Юнионом» (1:1).

    В прошлом туре итальянского первенства «джаллоросси» остались без очков, на чужом поле потерпев поражение от «Вероны» (2:3) в результативной игре.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Эрмосо, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы, «Рома» не выиграла, а в четырех последних — победила лишь раз.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, преимущество в классе и фактор своего поля все же сулят ему какие-никакие шансы на три очка.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 15 очков.

    Команда находится в верхней половине турнирной таблице на девятой позиции, отставая на шесть баллов от зоны еврокубков, а также опережая нынешнего соперника на два пункта.

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  • 05/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб в домашних стенах потерпел минимальное поражение от «Монако» (0:1).

    Перед этим в прошлом туре итальянского чемпионата «россоблу» на своем поле одержали победу над «Лечче» с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Эрлич, Эль-Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Болонья» выиграла лишь дважды при трех поражениях и трех ничьих.

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    Словом, у коллектива не лучшая форма, и даже победы в двух прошлых турах не сулит хороших шансов на три очка, тем не менее, вместе с высоким уровнем гостей она позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

    Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Болоньи» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.25, победа «Болоньи» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в трех последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Болоньи».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

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    «Рома» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Рома» к победам?
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