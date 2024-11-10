Рома
Болонья
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 13 очков и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает лишь 12-е место и на пять баллов опережает зону вылета (18-я строчка), а также на целых восемь пунктов отстает от зоны еврокубков (шестая позиция).
Рома — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги Европы «Волки» на выезде разошлись миром с бельгийским «Юнионом» (1:1).
В прошлом туре итальянского первенства «джаллоросси» остались без очков, на чужом поле потерпев поражение от «Вероны» (2:3) в результативной игре.
Не сыграют: травмированы — Эрмосо, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы, «Рома» не выиграла, а в четырех последних — победила лишь раз.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, преимущество в классе и фактор своего поля все же сулят ему какие-никакие шансы на три очка.
Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 15 очков.
Команда находится в верхней половине турнирной таблице на девятой позиции, отставая на шесть баллов от зоны еврокубков, а также опережая нынешнего соперника на два пункта.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб в домашних стенах потерпел минимальное поражение от «Монако» (0:1).
Перед этим в прошлом туре итальянского чемпионата «россоблу» на своем поле одержали победу над «Лечче» с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Эрлич, Эль-Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Болонья» выиграла лишь дважды при трех поражениях и трех ничьих.
Словом, у коллектива не лучшая форма, и даже победы в двух прошлых турах не сулит хороших шансов на три очка, тем не менее, вместе с высоким уровнем гостей она позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Болоньи» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.25, победа «Болоньи» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в трех последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Болоньи».
Ставка: только одна команда забьет за 2.45