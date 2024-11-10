10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Болонья». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 13 очков и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает лишь 12-е место и на пять баллов опережает зону вылета (18-я строчка), а также на целых восемь пунктов отстает от зоны еврокубков (шестая позиция).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги Европы «Волки» на выезде разошлись миром с бельгийским «Юнионом» (1:1).

В прошлом туре итальянского первенства «джаллоросси» остались без очков, на чужом поле потерпев поражение от «Вероны» (2:3) в результативной игре.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Эрмосо, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы, «Рома» не выиграла, а в четырех последних — победила лишь раз.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, преимущество в классе и фактор своего поля все же сулят ему какие-никакие шансы на три очка.

Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 15 очков.

Команда находится в верхней половине турнирной таблице на девятой позиции, отставая на шесть баллов от зоны еврокубков, а также опережая нынешнего соперника на два пункта.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб в домашних стенах потерпел минимальное поражение от «Монако» (0:1).

Перед этим в прошлом туре итальянского чемпионата «россоблу» на своем поле одержали победу над «Лечче» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Эрлич, Эль-Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Болонья» выиграла лишь дважды при трех поражениях и трех ничьих.

Словом, у коллектива не лучшая форма, и даже победы в двух прошлых турах не сулит хороших шансов на три очка, тем не менее, вместе с высоким уровнем гостей она позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Болоньи» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.25, победа «Болоньи» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Болоньи».

Ставка: только одна команда забьет за 2.45