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    «Ткачи» забьют и… пропустят?!

    «Лион» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Сент-Этьен»
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    Александр Ляказетт
    9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Ноября 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:45 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: Лионцы сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лион» в 10 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 15 раз.

    Лион — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке «ткачи» не смогли победить. В матче Лиги Европы они расписали мировую с «Хоффенхаймом» (2:2).

    До того «Лион» не дал себя обыграть крепкому «Лиллю» (1:1). А вот несколько ранее команда расписала мировую с симпатичным «Осером» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла один раз. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Неманья Матич, Эрнест Нуама — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Лионцы не побеждали в 4 своих последних поединках. Да и серия из трех кряду ничьих явно угнетает.

    Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Лион» добыл 4 победы при одной ничьей.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу «ткачи» обязаны быть первой пятерке.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» нынче сражаются лишь за выживание. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Сент-Этьен» в 10 матчах забил всего 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. «Зелёные» уверенно расправились со «Страсбуром» (2:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Анже» (2:4). Да и встреча с «Лансом» завершилась досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Бенджамин Олд — травмирован. Матье Кафаро — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Зелёные» постепенно прибавляют. Команда уже оббилась в элите, и явно способна сохранить в ней прописку.

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    При этом «Сент-Этьен» в среднем пропускает более 2 голов за матч. Причем отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. А вот грузин Зурико Давиташвили успел настрелять уже 5 мячей в нынешнем чемпионате.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Зелёные» постараются зацепиться хотя бы за балл.

    Статистика для ставок

    • Лионцы не побеждают 4 матча кряду

    • «Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Зелёные» уже 5 лет не обыгрывают «ткачей»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Лионцы явно постараются вернуться на победный путь, да и атака «Сент-Этьена» выглядит не лучшим образом.

    «Ткачи» намерены прибавить в плане реализации, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Лион» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Ткачи» забьют и… пропустят?!
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