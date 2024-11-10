9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: Лионцы сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» в 10 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 15 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке «ткачи» не смогли победить. В матче Лиги Европы они расписали мировую с «Хоффенхаймом» (2:2).

До того «Лион» не дал себя обыграть крепкому «Лиллю» (1:1). А вот несколько ранее команда расписала мировую с симпатичным «Осером» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла один раз. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Неманья Матич, Эрнест Нуама — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Лионцы не побеждали в 4 своих последних поединках. Да и серия из трех кряду ничьих явно угнетает.

Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Лион» добыл 4 победы при одной ничьей.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу «ткачи» обязаны быть первой пятерке.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» нынче сражаются лишь за выживание. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Сент-Этьен» в 10 матчах забил всего 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 24 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. «Зелёные» уверенно расправились со «Страсбуром» (2:0).

До того команда по всем статьям уступила «Анже» (2:4). Да и встреча с «Лансом» завершилась досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Бенджамин Олд — травмирован. Матье Кафаро — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Зелёные» постепенно прибавляют. Команда уже оббилась в элите, и явно способна сохранить в ней прописку.

При этом «Сент-Этьен» в среднем пропускает более 2 голов за матч. Причем отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. А вот грузин Зурико Давиташвили успел настрелять уже 5 мячей в нынешнем чемпионате.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Зелёные» постараются зацепиться хотя бы за балл.

Статистика для ставок

Лионцы не побеждают 4 матча кряду

«Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Зелёные» уже 5 лет не обыгрывают «ткачей»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Лионцы явно постараются вернуться на победный путь, да и атака «Сент-Этьена» выглядит не лучшим образом.

«Ткачи» намерены прибавить в плане реализации, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75