Лион
Сент-Этьен
«Лион»
Турнирное положение: Лионцы сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» в 10 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 15 раз.
Лион — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке «ткачи» не смогли победить. В матче Лиги Европы они расписали мировую с «Хоффенхаймом» (2:2).
До того «Лион» не дал себя обыграть крепкому «Лиллю» (1:1). А вот несколько ранее команда расписала мировую с симпатичным «Осером» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла один раз. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Неманья Матич, Эрнест Нуама — травмированы.
Состояние команды: Лионцы не побеждали в 4 своих последних поединках. Да и серия из трех кряду ничьих явно угнетает.
Поединки с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Лион» добыл 4 победы при одной ничьей.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу «ткачи» обязаны быть первой пятерке.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Зелёные» нынче сражаются лишь за выживание. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Сент-Этьен» в 10 матчах забил всего 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 24 раза.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. «Зелёные» уверенно расправились со «Страсбуром» (2:0).
До того команда по всем статьям уступила «Анже» (2:4). Да и встреча с «Лансом» завершилась досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Бенджамин Олд — травмирован. Матье Кафаро — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Зелёные» постепенно прибавляют. Команда уже оббилась в элите, и явно способна сохранить в ней прописку.
При этом «Сент-Этьен» в среднем пропускает более 2 голов за матч. Причем отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.
В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. А вот грузин Зурико Давиташвили успел настрелять уже 5 мячей в нынешнем чемпионате.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Зелёные» постараются зацепиться хотя бы за балл.
Статистика для ставок
- Лионцы не побеждают 4 матча кряду
- «Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
- «Зелёные» уже 5 лет не обыгрывают «ткачей»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 2.05Страсбур — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.03Ювентус — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.80Брайтон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Лионцы явно постараются вернуться на победный путь, да и атака «Сент-Этьена» выглядит не лучшим образом.
«Ткачи» намерены прибавить в плане реализации, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75