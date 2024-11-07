«Витория» сыграет против «Млады-Болеслав» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Витория» выиграла у «Целе» (3:1), затем последовала победа над «Юргорденом» (2:1).

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Не сыграют: С травмой из строя выбыл Жорже Фернандеш, из-за перебора желтых карточек команде не сможет помочь хорватский защитник Тони Боревкович.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 5 место, набрав 18 очков.

«Млада-Болеслав»

Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 31 место, «Млада-Болеслав» пока выступает без набранных очков.

Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовых играх Лиги конференций потерпел поражения в матчах против армянского «Ноа» (0:2) и швейцарского «Лугано» (0:1).

Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.

Состояние команды: После матчей 13 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 10 место с активом в 17 очков.

Статистика для ставок

«Витория» входит в число лидеров основного этапа Лиги конференций

В последних 5 матчах «Млада-Болеслав» одержал 2 победы, сыграл 2 раза вничью и потерпел 1 поражение

«Витория» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.05, а победа «Млады-Болеслав» — в 10.90.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.39 и 1.61.

Прогноз: «Витория» на голову сильнее своего оппонента, к тому же команда входит в группу лидеров вместе с «Челси» и «Фиорентиной», так что португальцы должны забирать дежурные 3 очка себе.

Ставка: Фора «Витории» (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что «Витория» не пропустит.

Ставка: «Витория» забьет и не пропустит с коэффициентом 1.77.