Динамо К
Ференцварош
«Динамо» Киев
Турнирное положение: Киевляне нынешний евросезон полностью проваливают. Нынче команда пребывает на 35 месте турнирной таблицы основного раунда Лиши Европы.
При этом «Динамо» Киев в трех стартовых турах еще не разжилось очками. Причем в этих поединках украинцы даже не забивали.
Динамо К — Ференцварош: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Динамо» Киев учинил разгром «Ингульцу» (5:2).
При этом «Динамо» Киев чуть ранее в Кубке Украины в овертайме одолело «Ворсклу» (2:1). А вот битва с донецким «Шахтером» принесла лишь паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда Александра Шовковского выиграла трижды. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Александр Пихалёнок, Денис Попов, Брайан Себальос — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: в чемпионате Украины динамовцы лидируют. Да и в последних матчах киевляне раззабивались.
С венграми «Динамо» Киев пересекалось три раза. В этих матчах соперники по разу огорчили друг друга при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Вот только тяжелейшая логистика слишком изматывает выступающих на нескольких фронтах киевлян.
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» нынешний сезон проводит досточно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 23 месте.
Причем «Ференцварош» в Лиге Европы набрал три очка. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Ференцварош» не сумел переиграть «Дебрецен» (2:2).
При этом до того команда расправилась с «Тисафюреди» (2:1). Да и встреча с «Дьером» завершилась подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ференцварош» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Рауль Густаво — травмирован. Барнабаш Варга — дисквалифицирован.
Состояние команды: венгры нынче переживают непростой период. Команда в своем чемпионате слишком близко к себе подпустила конкурентов.
При этом средняя результативность команды в Лиге Европы составляет аккурат гол за матч. А вот пропускает «Ференцварощ» в среднем чуть чаще гола за матч.
К слову, «Ференцварош» не проигрывал в 5 своих последних поединках. Вот только средняя результативность в чемпионате Венгрии не дотягивает до 2 голов за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и преимущество в пресловутой свежести у венгров будет.
Статистика для ставок
- «Ференцварош» не проигрывал в 5 своих последних поединках
- Киевляне в Лиге Европы еще не забили ни одного мяча
- Динамовцы не проигрывали в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: Киевляне твердо намерены добыть первую викторию в Лиге Европы, и явно будут активно атаковать.
Динамовцы имеют весьма приличный подбор игроков, да и венгры не особенно стабильны.
Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10