7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Ференцварош». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевляне нынешний евросезон полностью проваливают. Нынче команда пребывает на 35 месте турнирной таблицы основного раунда Лиши Европы.

При этом «Динамо» Киев в трех стартовых турах еще не разжилось очками. Причем в этих поединках украинцы даже не забивали.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Динамо» Киев учинил разгром «Ингульцу» (5:2).

При этом «Динамо» Киев чуть ранее в Кубке Украины в овертайме одолело «Ворсклу» (2:1). А вот битва с донецким «Шахтером» принесла лишь паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда Александра Шовковского выиграла трижды. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Александр Пихалёнок, Денис Попов, Брайан Себальос — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: в чемпионате Украины динамовцы лидируют. Да и в последних матчах киевляне раззабивались.

С венграми «Динамо» Киев пересекалось три раза. В этих матчах соперники по разу огорчили друг друга при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Вот только тяжелейшая логистика слишком изматывает выступающих на нескольких фронтах киевлян.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» нынешний сезон проводит досточно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 23 месте.

Причем «Ференцварош» в Лиге Европы набрал три очка. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Ференцварош» не сумел переиграть «Дебрецен» (2:2).

При этом до того команда расправилась с «Тисафюреди» (2:1). Да и встреча с «Дьером» завершилась подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ференцварош» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Рауль Густаво — травмирован. Барнабаш Варга — дисквалифицирован.

Состояние команды: венгры нынче переживают непростой период. Команда в своем чемпионате слишком близко к себе подпустила конкурентов.

При этом средняя результативность команды в Лиге Европы составляет аккурат гол за матч. А вот пропускает «Ференцварощ» в среднем чуть чаще гола за матч.

К слову, «Ференцварош» не проигрывал в 5 своих последних поединках. Вот только средняя результативность в чемпионате Венгрии не дотягивает до 2 голов за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и преимущество в пресловутой свежести у венгров будет.

Статистика для ставок

«Ференцварош» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Киевляне в Лиге Европы еще не забили ни одного мяча

Динамовцы не проигрывали в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Киевляне твердо намерены добыть первую викторию в Лиге Европы, и явно будут активно атаковать.

Динамовцы имеют весьма приличный подбор игроков, да и венгры не особенно стабильны.

Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10