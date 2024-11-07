ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нил МэгниМэгни подерется с Пратесом, Ковалькевич сразится с Гомис. Анонс карда UFC Vegas 100 Маркус РашфордЧто делать с Рашфордом? Пять способов починить сломанного форварда «МЮ» Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    Сумеют ли киевляне добыть первую победу в Лиге Европы?

    «Динамо» Киев — «Ференцварош». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Ференцварош Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Ференцварош»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Ярмоленко
    7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Ференцварош». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 23:00 Ференцварош

    Ференцварош

  • Будапешт
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Киевляне нынешний евросезон полностью проваливают. Нынче команда пребывает на 35 месте турнирной таблицы основного раунда Лиши Европы.

    При этом «Динамо» Киев в трех стартовых турах еще не разжилось очками. Причем в этих поединках украинцы даже не забивали.

    Динамо К — Ференцварош: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Динамо» Киев учинил разгром «Ингульцу» (5:2).

    При этом «Динамо» Киев чуть ранее в Кубке Украины в овертайме одолело «Ворсклу» (2:1). А вот битва с донецким «Шахтером» принесла лишь паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда Александра Шовковского выиграла трижды. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Александр Пихалёнок, Денис Попов, Брайан Себальос — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: в чемпионате Украины динамовцы лидируют. Да и в последних матчах киевляне раззабивались.

    С венграми «Динамо» Киев пересекалось три раза. В этих матчах соперники по разу огорчили друг друга при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Вот только тяжелейшая логистика слишком изматывает выступающих на нескольких фронтах киевлян.

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: «Ференцварош» нынешний сезон проводит досточно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 23 месте.

    Причем «Ференцварош» в Лиге Европы набрал три очка. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • Миллиард для Винисиуса, любовная драма Икарди и будущее Родри
  • 04/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Ференцварош» не сумел переиграть «Дебрецен» (2:2).

    При этом до того команда расправилась с «Тисафюреди» (2:1). Да и встреча с «Дьером» завершилась подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ференцварош» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Рауль Густаво — травмирован. Барнабаш Варга — дисквалифицирован.

    Состояние команды: венгры нынче переживают непростой период. Команда в своем чемпионате слишком близко к себе подпустила конкурентов.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом средняя результативность команды в Лиге Европы составляет аккурат гол за матч. А вот пропускает «Ференцварощ» в среднем чуть чаще гола за матч.

    К слову, «Ференцварош» не проигрывал в 5 своих последних поединках. Вот только средняя результативность в чемпионате Венгрии не дотягивает до 2 голов за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и преимущество в пресловутой свежести у венгров будет.

    Статистика для ставок

    • «Ференцварош» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Киевляне в Лиге Европы еще не забили ни одного мяча

    • Динамовцы не проигрывали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Киевляне твердо намерены добыть первую викторию в Лиге Европы, и явно будут активно атаковать.

    Динамовцы имеют весьма приличный подбор игроков, да и венгры не особенно стабильны.

    Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бешикташ — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бонзи — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Юнчаокете — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Киев — «Ференцварош»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли киевляне добыть первую победу в Лиге Европы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры