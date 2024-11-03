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    «Краснодар» продлит победную серию?!

    «Краснодар» — «Оренбург». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат России, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Оренбург»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
    3 ноября в 14-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Ноября 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:45 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города удивляет всех в этом сезоне и ведет борьбу за чемпионство.

    В настоящий момент краснодарский коллектив имеет в своем активе 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

    Краснодар — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Краснодарцы смогли забить 27 мячей, а в свои ворота пропустили только 6.

    Последние матчи: в прошлых турах «быки» переиграли «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» (3:0) и «Химки» (4:0).

    До этого также «черно-зеленые» взяли верх над «Зенитом» (2:0) и «Акроном» (5:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    А вот в Кубке России команда из Краснодара уступила «Ахмату» (0:3) и «Пари НН» (1:2), стала третьей и вышла только в плей-офф Пути регионов.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева находятся в феноменальной форме и крушат всех на своем пути. Кто остановит «Краснодар»? На самом деле, это может сделать любая команда, ведь до конца чемпионата еще очень долго.

    «Краснодар» продолжает идти без поражений в РПЛ и сейчас многие эксперты в один голос заявляют, что именно с этой командой «Зенит» будет соперничать за золотые медали.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пока что является главным разочарованием сезона.

    Оренбуржцы смогли набрать только восемь очков и замыкают турнирную таблицу чемпионата страны.

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    • Коллектив из Оренбурга смог забить всего 15 мячей, а в свои ворота пропустил целых 24.

    Последние матчи: в прошлом туре оренбургский коллектив уступил «Рубину» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

    Перед этим же «Оренбург» также проиграл «Зениту» (0:1) и «Пари НН» (1:2).

    Также команда покинула Кубок России, набрав лишь три очка и заняв последнее место в группе.

    Не сыграют: травмированы Тимофей Мартынов, Габриэль Флорентин и Андрей Малых, а также дисквалифицирован Брайан Мансилья.

    Состояние команды: откровенно слабый футбол показывает сейчас «Оренбург». Отсюда и такие результаты. Не обошлось и без смены тренера. На место Давида Деограсии пришел Владимир Слишкович. Насколько это поможет команде, увидим совсем скоро.

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    Одно можно сказать точно — «Оренбург» в этом сезоне будет бороться за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» в этом сезоне РПЛ еще не проигрывал

    • «Краснодар» имеет серию из 10 подряд побед в РПЛ

    • «Оренбург» не может выиграть 12 подряд матчей в РПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 5.30, победа «Оренбурга» — в 7.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.52 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: обе команды в последнее время любят забивать, поэтому предположим, что нас ждет большое количество голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

    Прогноз: «Краснодар» намного сильнее соперника сейчас и, по идее, должен спокойно выигрывать.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.03.

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    «Краснодар» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» продлит победную серию?!
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