30 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Монца». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрала 16 очков и находится в зоне еврокубков

Команда занимает пятое место и по дополнительным показателям как отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертая позиция), так и опережает седьмую строчку вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на своем поле разгромил «Верону» (6:1).

Перед этим бергамаски не смогли одержать победу, когда в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов на своем поле разошелся миром с «Селтиком» (0:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Куссуну, Брешианини, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Аталанта» выиграла пять раз при одной ничьей и не знает поражений уже шесть поединков кряду.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать на успех, особенно если учесть его перевес в классе, а также фактор своего поля.

Матео Ретеги — лучший бомбардир не только команды, но и Серии А текущего сезона с 10-ю голами.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков и имеет разницу голов -1.

Команда находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции, опережая на два балла зону вылета (18-е место), а также по дополнительным показателям ближайшего преследователя «Парму».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства клуб в результативном матче на своем поле сыграл вничью с «Венецией» (2:2).

Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на внутренний национальный чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Сенси, Петанья, Краньо, дисквалифицирован — Бондо.

Состояние команды: в трех последних матчах (в рамках Серии А) «Монца» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, хотя против столь сильного соперника на выезде это будет непросто.

Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Аталанты» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Монцы» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Монцы» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.60, победа «Монцы» — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в трех из этих победных поединков забивали больше 2,5 голов.

И хотя в трех последних матчах гости не проиграли, они все же явно уступают в классе сопернику, который при этом играет на своем поле.

Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в так было в шести из восьми последних матчей «Монцы».

Ставка: обе команды забьют за 2.05