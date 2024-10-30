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    Удержится ли «Аталанта» в зоне еврокубков?

    «Аталанта» — «Монца». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Серия А, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Монца»
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    Матео Ретеги
    30 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Монца». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Монца

    Монца

  • Монца
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрала 16 очков и находится в зоне еврокубков

    Команда занимает пятое место и по дополнительным показателям как отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертая позиция), так и опережает седьмую строчку вне зоны еврокубков.

    Аталанта — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на своем поле разгромил «Верону» (6:1).

    Перед этим бергамаски не смогли одержать победу, когда в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов на своем поле разошелся миром с «Селтиком» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Куссуну, Брешианини, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Аталанта» выиграла пять раз при одной ничьей и не знает поражений уже шесть поединков кряду.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать на успех, особенно если учесть его перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир не только команды, но и Серии А текущего сезона с 10-ю голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков и имеет разницу голов -1.

    Команда находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции, опережая на два балла зону вылета (18-е место), а также по дополнительным показателям ближайшего преследователя «Парму».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства клуб в результативном матче на своем поле сыграл вничью с «Венецией» (2:2).

    Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на внутренний национальный чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Сенси, Петанья, Краньо, дисквалифицирован — Бондо.

    Состояние команды: в трех последних матчах (в рамках Серии А) «Монца» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

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    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, хотя против столь сильного соперника на выезде это будет непросто.

    Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Аталанты» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Монцы» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Монцы» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.60, победа «Монцы» — в 10.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в трех из этих победных поединков забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в трех последних матчах гости не проиграли, они все же явно уступают в классе сопернику, который при этом играет на своем поле.

    Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в так было в шести из восьми последних матчей «Монцы».

    Ставка: обе команды забьют за 2.05

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    «Аталанта» — «Монца»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Аталанта» в зоне еврокубков?
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