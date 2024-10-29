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    Позабудет ли о неудачах «Лечче»?

    «Лечче» — «Верона». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Верона»
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    Даниэль Москера
    29 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Верона». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 20:30 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал пять очков.

    Команда находится на предпоследней 19-й позиции в зоне вылета, отставая на два балла от безопасной 17-й строчки, а также на четыре пункта от нынешнего соперника.

    Лечче — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А южане на чужом поле не смогли сдержать лидера чемпионата «Наполи» (0:1).

    Перед этим клуб в домашних стенах в рамках восьмого тура итальянской лиги потерпел разгром от «Фиорентины» с результатом 0:6.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Гилбер, Мархвиньский, Хаса, Бурнете, Бонифаци, Бериша.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии, «Лечче» ни разу не проиграл и не знает побед семь поединков кряду.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, которая вряд ли позволит ему не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, пусть даже и на своем поле.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала девять очков.

    Команда находится в нижней половине турнирной таблицы на 13-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на пять пунктов отставая от зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура «Мастифы» на своем поле потерпели разгром от «Аталанты» (1:6).

    Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство. Ранее клуб также был разгромлен — «Монцей» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Берарди, Давидович, Фресе, Арруи, Крус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Серии А) «Верона» проиграла пять раз при одной победе.

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    Словом, у коллектива плохая форма, которая немногим лучше, чем у соперника, а с учетом фактора своего поля ему остается рассчитывать разве что на ничью.

    Даниэль Москера и Каспер Тенгстедт — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Лечче» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Лечче» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести последних матчах «Вероны» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, победа «Вероны» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Вероны».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Лечче» — «Верона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. Позабудет ли о неудачах «Лечче»?
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