29 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Верона». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал пять очков.

Команда находится на предпоследней 19-й позиции в зоне вылета, отставая на два балла от безопасной 17-й строчки, а также на четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А южане на чужом поле не смогли сдержать лидера чемпионата «Наполи» (0:1).

Перед этим клуб в домашних стенах в рамках восьмого тура итальянской лиги потерпел разгром от «Фиорентины» с результатом 0:6.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Гилбер, Мархвиньский, Хаса, Бурнете, Бонифаци, Бериша.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии, «Лечче» ни разу не проиграл и не знает побед семь поединков кряду.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, которая вряд ли позволит ему не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, пусть даже и на своем поле.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала девять очков.

Команда находится в нижней половине турнирной таблицы на 13-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на пять пунктов отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура «Мастифы» на своем поле потерпели разгром от «Аталанты» (1:6).

Эта неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство. Ранее клуб также был разгромлен — «Монцей» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Берарди, Давидович, Фресе, Арруи, Крус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Серии А) «Верона» проиграла пять раз при одной победе.

Словом, у коллектива плохая форма, которая немногим лучше, чем у соперника, а с учетом фактора своего поля ему остается рассчитывать разве что на ничью.

Даниэль Москера и Каспер Тенгстедт — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Лечче» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Лечче» хотя бы одна команда не забивала

в шести последних матчах «Вероны» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, победа «Вероны» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Вероны».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30