27 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Нант». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» привычно ходят в середняках. По итогам 8 туров Лиги 1 они осели на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» прилично атакует, отличившись 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила те же 16 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Страсбург» ничего не смог противопоставить ПСЖ (2:4).

До того команда расписала мировую с «Лансом» (2:2). Зато поединок с «Марселем» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Страсбург» настрелял лишь 9 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Эмануэль Эмега, Калеб Вайли — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Страсбург» играет от саксофона до ножа. Команда блистает в атаке, но оборона похожа на проходной двор.

Матчи против «канареек» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Страсбург» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. По-другому нынешний «Страсбург» просто не умеет!

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» выдали довольно скромный старт чемпионата. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Нант» успела забить всего 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь удачно. «Нант» добыл всего один балл в поединке с «Ниццей» (1:1).

А вот поединок с «Лионом» завершился досадной коллизией (0:2). Да и скромный «Сент-Этьен» «канарейкам» обыграть не удалось (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» проиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой «канареек» является реализация. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь 4 очками.

При этом «Нант» давненько по познавал вкуса побед. В 5 своих последних поединках «канарейки» не выигрывали.

При этом «канарейки» явно способны на большее, нежели борьба за выживание. Вот только очки даются команде слишком натужно.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Нант» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Канарейки» в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Страсбург» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Нант» не побеждал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.91 и 1.99.

Прогноз: «Страсбург» весьма неплохо атакует, и явно сразу понесется к воротам «канареек».

«Нант» в нынешнем сезоне выглядит бледновато, да и не побеждала команда давненько.

Ставка: Победа «Страсбурга» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20