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    Бетис — Атлетико: прогноз и ставка

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    Антуан Гризманн
    27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Октября 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бетис» в 10 матчах забил всего 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

    Бетис — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три важнейших очка. Встреча с «Осасуной» завершилась для севильцев викторией (2:1).

    А вот после того «Бетис» не сумел одолеть «Копенгаген» (1:1) в Лиге конференций. Да и дерби с «Севильей» принесло форменное разочарование (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Джовани Ло Селсо — травмирован. Натан — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Бетис» на 2 очка отстает от зоны еврокубков. Да и без Иско команда в атаке смотрится вяловато.

    Поединки против «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» проиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. В прошлом сезоне севильцы дома не дали себя обыграть «матрасникам» (0:0).

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» в нынешнем сезоне будут привычно бодаться за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Атлетико» в 10 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 6 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда провалилась. «Атлетико» в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» (1:3).

    До того команда по всем статьям переиграла «Леганес» (3:1). А вот встреча с «Реал Сосьедадом» завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Робин Ле Норман, Клеман Ленгле — травмированы.

    Состояние команды: Мадридцы отстают от 2 места на 4 очка. Да и осенний цикл команде Диего Симеоне дается с огромной натугой.

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    При этом «Атлетико» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.

    Причем Антуан Гризманн пока отличился лишь 3 голами в чемпионате. Француз присовокупил к ним еще 4 голевых передачи.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. «Матрасники» явно горят желанием реабилитироваться за неудачу в Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    • «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Севильцы уже 5 лет не побеждают «Атлетико»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

    «Атлетико» сражается за самые высокие места, и уж точно не допустит потери очков в этой встрече.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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