27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» в 10 матчах забил всего 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три важнейших очка. Встреча с «Осасуной» завершилась для севильцев викторией (2:1).

А вот после того «Бетис» не сумел одолеть «Копенгаген» (1:1) в Лиге конференций. Да и дерби с «Севильей» принесло форменное разочарование (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Джовани Ло Селсо — травмирован. Натан — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Бетис» на 2 очка отстает от зоны еврокубков. Да и без Иско команда в атаке смотрится вяловато.

Поединки против «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. В прошлом сезоне севильцы дома не дали себя обыграть «матрасникам» (0:0).

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в нынешнем сезоне будут привычно бодаться за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетико» в 10 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 6 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда провалилась. «Атлетико» в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» (1:3).

До того команда по всем статьям переиграла «Леганес» (3:1). А вот встреча с «Реал Сосьедадом» завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Робин Ле Норман, Клеман Ленгле — травмированы.

Состояние команды: Мадридцы отстают от 2 места на 4 очка. Да и осенний цикл команде Диего Симеоне дается с огромной натугой.

При этом «Атлетико» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.

Причем Антуан Гризманн пока отличился лишь 3 голами в чемпионате. Француз присовокупил к ним еще 4 голевых передачи.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. «Матрасники» явно горят желанием реабилитироваться за неудачу в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Атлетико» в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч

Севильцы уже 5 лет не побеждают «Атлетико»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

«Атлетико» сражается за самые высокие места, и уж точно не допустит потери очков в этой встрече.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30