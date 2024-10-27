Бетис
Атлетико
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетис» в 10 матчах забил всего 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.
Бетис — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три важнейших очка. Встреча с «Осасуной» завершилась для севильцев викторией (2:1).
А вот после того «Бетис» не сумел одолеть «Копенгаген» (1:1) в Лиге конференций. Да и дерби с «Севильей» принесло форменное разочарование (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Джовани Ло Селсо — травмирован. Натан — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бетис» на 2 очка отстает от зоны еврокубков. Да и без Иско команда в атаке смотрится вяловато.
Поединки против «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» проиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. В прошлом сезоне севильцы дома не дали себя обыграть «матрасникам» (0:0).
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» в нынешнем сезоне будут привычно бодаться за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Атлетико» в 10 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 6 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда провалилась. «Атлетико» в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» (1:3).
До того команда по всем статьям переиграла «Леганес» (3:1). А вот встреча с «Реал Сосьедадом» завершилась ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Робин Ле Норман, Клеман Ленгле — травмированы.
Состояние команды: Мадридцы отстают от 2 места на 4 очка. Да и осенний цикл команде Диего Симеоне дается с огромной натугой.
При этом «Атлетико» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.
Причем Антуан Гризманн пока отличился лишь 3 голами в чемпионате. Француз присовокупил к ним еще 4 голевых передачи.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. «Матрасники» явно горят желанием реабилитироваться за неудачу в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Атлетико» в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Севильцы уже 5 лет не побеждают «Атлетико»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60ЦСКА — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.05Манчестер Сити — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.
«Атлетико» сражается за самые высокие места, и уж точно не допустит потери очков в этой встрече.
Ставка: Победа «Атлетико» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30