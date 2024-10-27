27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Валенсия». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» в 10 матчах забил всего 7 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Испании команда добыла один балл. На выезде она расписала мировую с «Вильярреалом» (1:1).

А вот до того «Хетафе» не сумел одолеть «Осасуну» (1:1). Зато поединок с «Алавесом» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 1 победу. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Хетафе» лишь на один балл опережает зону вылета. Да и с реализацией у команды имеются проблемы.

Поединки против «Валенсии» для команды традиционно складываются трудно. В 5 последних очных встречах «Хетафе» победил 2 раза при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева стремглав понесутся в атаку. Да и оборона соперника слишком часто дает сбои.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» пока что твердо стоят на вылет. На данный момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Валенсия» в 10 матчах настреляла 7 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 20 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» (2:3).

До того команда не смогла одолеть «Леганес» (0:0). А вот встреча с «Реал Сосьедадом» завершилась коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Левантийцы лишь на 2 очка отстают от спасительной 17 позиции. Да и пора бы «Валенсии» демонстрировать весь свой потенциал.

При этом «Валенсия» пропускает уж слишком часто. Хотя в воротах относительно уверенно выглядит грузин Георгий Мамардашвили.

Никак не наберет свои лучшие кондиции Уго Дуро. Форвард пока что отличился всего лишь 2 голами в Примере.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Ничего другого припертым к стенке левантийцам банально не остается.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч

«Валенсия» не побеждала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.20 и 1.36.

Прогноз: Обе команды имеют заметные сложности в плане созидания.

«Хетафе» весьма неплохо обороняется, да и левантийцы пока и близко не напоминают себя лучшего образца.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 2.90