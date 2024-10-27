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    «Ливерпуль» отберет у «Арсенала» статус главного конкурента «Ман Сити»?

    Арсенал — Ливерпуль: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в девятом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Октября 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» набрал 17 очков в предыдущих восьми турах и занимает третье место в таблице АПЛ.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «канониры» одержали домашнюю победу над донецким «Шахтером» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Вопреки ожиданиям, в этой игре был забит лишь один гол.

    Арсенал Лондон — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    За пару дней до этого «Арсненал» уступил на поле «Борнмута» (0:2) в рамках АПЛ. Ключевым моментом здесь стало удаление французского защитника Вильяма Салиба еще в первом тайме.

    Не сыграют: точно не сыграют Мартин Эдегор, Такэхиро Томиясу и Юррьен Тимбер — они травмированы, а Вильям Салиба дисквалифицирован. Кроме того, под вопросом участие Рикардо Калафьори, Букайо Сака и Юррьена Тимбера.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: как и перед началом сезона, «Арсенал» продолжают называть главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за титул. Но если судить по результатам, шансы «канониров» подвинуть «горожан» с вершины приблизительно такие же, как у «Ливерпуля», «Челси» и, возможно, даже «Астон Виллы».

    На данном этапе правда заключается в том, что «Арсенал» пока не оправдывает ожиданий. У команды Микеля Артеты было слишком много невыразительных матчей только за первые два месяца текущей кампании.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» тем временем единолично возглавляет таблицу АПЛ, набрав в восьми матчах 21 очко.

    Последние матчи: как и «Арсенал», «Ливерпуль» среди недели играл в Лиге чемпионов — «красные» одержали гостевую победу над «Лейпцигом» (1:0) благодаря голу Дарвина Нуньеса.

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  • 19/10/2024

    • Теперь победная серия «Ливерпуля» составляет восемь матчей. На прошлой неделе они выиграли на «Энфилде» у «Челси» (2:1).

    Не сыграют: матч на «Эмирейтс» пропустят Федерико Кьеза, Диогу Жота, Харви Эллиот и Аллисон.

    Состояние команды: сложно сказать, как долго это будет продолжаться, но пока «Ливерпуль» просто идеально проводит свой первый сезон после смены главного тренера.

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    В руководстве клуба, похоже, действительно сделали максимально правильный выбор, доверив команду Арне Слоту.

    Возможно, кому-то не нравится, что у «Ливерпуля» не очень много побед с разницей в два мяча и более, но в плане результатов к нидерландцу не может быть никаких вопросов.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» ни разу не пропускал только в одном из шести предыдущих матчей в АПЛ

    • «Арсенал» пропустил четыре гола в четырех домашних матчах АПЛ

    • «Ливерпуль» выиграл 11 из 12-ти матчей в текущем сезоне

    • «Ливерпуль» до сих пор пропустил лишь пять мяче; при этом «красные» еще ни разу не пропускали больше гола в рамках одного матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ливерпуля» — за 2.81.

    Прогноз: пока все рассуждают о том, что «Арсенал» наконец-то готов опередить «Ман Сити», «Ливерпуль» тихонько набирает очки и прокачивает игровые скиллы под руководством нового тренера, который, кажется, уже заставил «Энфилд» поверить в то, что за большие трофеи можно бороться не только с Юргеном Клоппом.

    «Арсенал» без Эдегора и Салиба ждут большие проблемы в матче против лидера. Плюс не очень ясно, кто будет играть на левом фланге в защите — Калафьори и Тимбер не в оптимальном состоянии, а Томиясу травмирован. Остается Александр Зинченко, для которого матчи с «Ливерпулем» всегда были настоящим испытанием.

    В общем, «Ливерпуль» может конкретно огорчить «красную» часть Лондона.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.81.

    Прогноз: в четырех из пяти предыдущих матчей между этими командами зашла ставка на «обе забьют + тотал больше 2,5». Скорее всего, предстоящая игра тоже порадует любителей яркого футбола.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.16.

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» отберет у «Арсенала» статус главного конкурента «Ман Сити»?
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