Арсенал Лондон
Ливерпуль
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» набрал 17 очков в предыдущих восьми турах и занимает третье место в таблице АПЛ.
Последние матчи: ранее на этой неделе «канониры» одержали домашнюю победу над донецким «Шахтером» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Вопреки ожиданиям, в этой игре был забит лишь один гол.
Арсенал Лондон — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
За пару дней до этого «Арсненал» уступил на поле «Борнмута» (0:2) в рамках АПЛ. Ключевым моментом здесь стало удаление французского защитника Вильяма Салиба еще в первом тайме.
Не сыграют: точно не сыграют Мартин Эдегор, Такэхиро Томиясу и Юррьен Тимбер — они травмированы, а Вильям Салиба дисквалифицирован. Кроме того, под вопросом участие Рикардо Калафьори, Букайо Сака и Юррьена Тимбера.
Состояние команды: как и перед началом сезона, «Арсенал» продолжают называть главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за титул. Но если судить по результатам, шансы «канониров» подвинуть «горожан» с вершины приблизительно такие же, как у «Ливерпуля», «Челси» и, возможно, даже «Астон Виллы».
На данном этапе правда заключается в том, что «Арсенал» пока не оправдывает ожиданий. У команды Микеля Артеты было слишком много невыразительных матчей только за первые два месяца текущей кампании.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» тем временем единолично возглавляет таблицу АПЛ, набрав в восьми матчах 21 очко.
Последние матчи: как и «Арсенал», «Ливерпуль» среди недели играл в Лиге чемпионов — «красные» одержали гостевую победу над «Лейпцигом» (1:0) благодаря голу Дарвина Нуньеса.
Теперь победная серия «Ливерпуля» составляет восемь матчей. На прошлой неделе они выиграли на «Энфилде» у «Челси» (2:1).
Не сыграют: матч на «Эмирейтс» пропустят Федерико Кьеза, Диогу Жота, Харви Эллиот и Аллисон.
Состояние команды: сложно сказать, как долго это будет продолжаться, но пока «Ливерпуль» просто идеально проводит свой первый сезон после смены главного тренера.
В руководстве клуба, похоже, действительно сделали максимально правильный выбор, доверив команду Арне Слоту.
Возможно, кому-то не нравится, что у «Ливерпуля» не очень много побед с разницей в два мяча и более, но в плане результатов к нидерландцу не может быть никаких вопросов.
Статистика для ставок
- «Арсенал» ни разу не пропускал только в одном из шести предыдущих матчей в АПЛ
- «Арсенал» пропустил четыре гола в четырех домашних матчах АПЛ
- «Ливерпуль» выиграл 11 из 12-ти матчей в текущем сезоне
- «Ливерпуль» до сих пор пропустил лишь пять мяче; при этом «красные» еще ни разу не пропускали больше гола в рамках одного матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ливерпуля» — за 2.81.
Прогноз: пока все рассуждают о том, что «Арсенал» наконец-то готов опередить «Ман Сити», «Ливерпуль» тихонько набирает очки и прокачивает игровые скиллы под руководством нового тренера, который, кажется, уже заставил «Энфилд» поверить в то, что за большие трофеи можно бороться не только с Юргеном Клоппом.
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«Арсенал» без Эдегора и Салиба ждут большие проблемы в матче против лидера. Плюс не очень ясно, кто будет играть на левом фланге в защите — Калафьори и Тимбер не в оптимальном состоянии, а Томиясу травмирован. Остается Александр Зинченко, для которого матчи с «Ливерпулем» всегда были настоящим испытанием.
В общем, «Ливерпуль» может конкретно огорчить «красную» часть Лондона.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.81.
Прогноз: в четырех из пяти предыдущих матчей между этими командами зашла ставка на «обе забьют + тотал больше 2,5». Скорее всего, предстоящая игра тоже порадует любителей яркого футбола.
Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.16.