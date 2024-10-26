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    «Жирона» привычно одолеет «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» — «Жирона». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 26 октября 2024 года

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    Кристиан Стуани
    26 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Жирона». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Октября 2024 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 19:30 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» явно обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лас-Пальмас» в 10 матчах забил 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.

    Лас-Пальмас — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три важнейших очка. Встреча с «Валенсией» завершилась натужной викторией (3:2).

    А вот до того «Лас-Пальмас» минимально уступил «Сельте». Да и поединок с «Вильярреалом» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Марвин, Сандро Рамирес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Лас-Пальмас» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и набрала команда всего 6 очков в 10 турах.

    Поединки против «Жироны» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Лас-Пальмас» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и каталонцы в нынешнем сезоне совсем не те, что были в предыдущем.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне осела в группе середняков. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Жирона» в 10 матчах настреляла 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла победу. «Жирона» в Лиге чемпионов переиграла братиславский «Слован» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Реал Сосьедаду». А вот победа над крепким «Атлетиком» получилась достаточно натужной (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Брайан Хиль, Порту, Ориоль Ромеу, Абель Руис, Солис Ромеро, Виктор Цыганков — травмированы.

    Состояние команды: У каталонцев сейчас настоящий кадровый кризис. Особенно ощущается отсутствие украинца Виктора Цыганкова.

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    При этом «Жирона» чередует качественные поединки с блеклыми. А вот обыгрывать аутсайдера команда обязана при любой диспозиции.

    Наверняка свою роль может сыграть и усталость после матча Лиги чемпионов. Между тем, опытнейший Кристиан Стуани еще скажет свое веское слово!

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Стуани и компания намерены подняться повыше в турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» в среднем забивает гол за матч

    • «Лас-Пальмас» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Жирона» уже 9 лет не проигрывает «Лас-Пальмасу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.

    Прогноз: «Жирона» сражается за попадание в еврокубки, и уж точно будет привычно активно атаковать.

    Каталонцы явно сильнее соперника, да и оборона аутсайдера ошибается уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Жироны» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

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    «Лас-Пальмас» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» привычно одолеет «Лас-Пальмас»
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