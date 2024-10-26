Лас-Пальмас
Жирона
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Лас-Пальмас» явно обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Лас-Пальмас» в 10 матчах забил 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.
Лас-Пальмас — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три важнейших очка. Встреча с «Валенсией» завершилась натужной викторией (3:2).
А вот до того «Лас-Пальмас» минимально уступил «Сельте». Да и поединок с «Вильярреалом» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Марвин, Сандро Рамирес — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Лас-Пальмас» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и набрала команда всего 6 очков в 10 турах.
Поединки против «Жироны» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Лас-Пальмас» проиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и каталонцы в нынешнем сезоне совсем не те, что были в предыдущем.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне осела в группе середняков. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Жирона» в 10 матчах настреляла 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 13 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла победу. «Жирона» в Лиге чемпионов переиграла братиславский «Слован» (2:0).
До того команда минимально уступила «Реал Сосьедаду». А вот победа над крепким «Атлетиком» получилась достаточно натужной (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Брайан Хиль, Порту, Ориоль Ромеу, Абель Руис, Солис Ромеро, Виктор Цыганков — травмированы.
Состояние команды: У каталонцев сейчас настоящий кадровый кризис. Особенно ощущается отсутствие украинца Виктора Цыганкова.
При этом «Жирона» чередует качественные поединки с блеклыми. А вот обыгрывать аутсайдера команда обязана при любой диспозиции.
Наверняка свою роль может сыграть и усталость после матча Лиги чемпионов. Между тем, опытнейший Кристиан Стуани еще скажет свое веское слово!
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Стуани и компания намерены подняться повыше в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- «Жирона» в среднем забивает гол за матч
- «Лас-Пальмас» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Жирона» уже 9 лет не проигрывает «Лас-Пальмасу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.
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Прогноз: «Жирона» сражается за попадание в еврокубки, и уж точно будет привычно активно атаковать.
Каталонцы явно сильнее соперника, да и оборона аутсайдера ошибается уж слишком часто.
Ставка: Победа «Жироны» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01