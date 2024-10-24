Испанский «Бетис» дома сыграет против датского «Копенгагена» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 26 место, не набрав очков.

Последние матчи: «Бетис» стартовал в основном этапе Лиги конференций с поражения в матче против польской «Легии» (0:1).

Не сыграют: 5 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Сабали (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги) и Ло Селсо (травма)

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После матчей 10 тура «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 7 место, набрав 15 очков. В последней игре испанского чемпионата команда одержала победу над «Осасуной» (2:1).

«Копенгаген»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 23 строчку в турнирной таблице, датский клуб пока идёт без набранных очков.

Последние матчи: «Копенгагену» на своём поле не удалось набрать очков, так как клуб потерпел неудачу в поединке против «Ягеллонии» (1:2).

Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Гарананга и Мелинг. В строй вернулся Ларссон, он пропускал игру первого тура Лиги конференций.

Состояние команды: «Копенгаген» — лидер датского чемпионата. В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает первую строчку, набрав 24 очка. Буквально за несколько туров «Копенгагену» удалось сократить отставание от «Мидтьюлланна», которое составляло 4 пункта.

Статистика для ставок

«Бетису» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей

Результаты последних 5 игр «Копенгагена»: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение

«Копенгаген» и «Бетис» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа «Копенгагена» — в 4.37.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.83 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.