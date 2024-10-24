Шотландский «Хартс» сыграет против кипрской «Омонии» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 12 место с активом 3 очка.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Хартс» переиграл минское «Динамо» (2:1).

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Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Шотландии: После матчей 7 тура «Хартс» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает последнее 11 место с активом в 5 очков.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» находится в группе лидеров Лиги конференций, занимая 2 место и набрав 3 очка.

Последние матчи: В основном этапе Лиги конференций «Омония» стартовала с крупной победы в матче против «Викингура» (4:0).

Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь украинский полузащитник Роман Безус.

Состояние команды в чемпионате Кипра: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 6 место, набрав 12 очков. От лидера «Пафоса» отставание составляет 7 баллов.

Статистика для ставок

«Хартс» одержал 2 победы в последних 5 матчах

«Омония» проигрывает во втором матче подряд в рамках чемпионата Кипра

«Омония» и «Хартс» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.37, а победа «Омонии» — в 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.74 соответственно.

Прогноз: Шотландский футбол выше классом, чем кипрский, так что ожидаем от «Хартса» успешной игры от предстоящего поединка, к тому же у «Омонии» в последних играх совсем не клеится игра в атаке.

Ставка: Победа «Хартса» с коэффициентом 2.66.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.