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    Все новости спорта

    «Хартс» добудет 3 очка в Лиге конференций?

    «Хартс» — «Омония». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Омония»
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    «Виктория» — «Хартс»
    Шотландский «Хартс» сыграет против кипрской «Омонии» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Хартс

  • Эдинбург
    •  Хартс 19:45 Омония

    Омония

  • Никосия
    •

    «Хартс»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 12 место с активом 3 очка.

    Последние матчи: В первом туре еврокубка «Хартс» переиграл минское «Динамо» (2:1).

    Хартс — Омония: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Шотландии: После матчей 7 тура «Хартс» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает последнее 11 место с активом в 5 очков.

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» находится в группе лидеров Лиги конференций, занимая 2 место и набрав 3 очка.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В основном этапе Лиги конференций «Омония» стартовала с крупной победы в матче против «Викингура» (4:0).

    Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь украинский полузащитник Роман Безус.

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    Состояние команды в чемпионате Кипра: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 6 место, набрав 12 очков. От лидера «Пафоса» отставание составляет 7 баллов.

    Статистика для ставок

    • «Хартс» одержал 2 победы в последних 5 матчах

    • «Омония» проигрывает во втором матче подряд в рамках чемпионата Кипра

    • «Омония» и «Хартс» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.37, а победа «Омонии» — в 2.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: Шотландский футбол выше классом, чем кипрский, так что ожидаем от «Хартса» успешной игры от предстоящего поединка, к тому же у «Омонии» в последних играх совсем не клеится игра в атаке.

    Ставка: Победа «Хартса» с коэффициентом 2.66.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.

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    «Хартс» — «Омония»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Хартс» добудет 3 очка в Лиге конференций?
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