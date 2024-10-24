«Юргорден» сыграет против «Витории» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юргорден»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Юргорден» занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 1 очко.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Юргорден» обменялся голами с австрийским клубом ЛАСК, но победителя соперники так и не смогли определить (2:2).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Йоханссон.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После матчей 27 тура «Юргорден» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает 4 место с активом в 47 очков. От лидера «Мальмё» отставание составляет 11 баллов.

«Витория»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Витория»одержала победу над словенским коллективом «Целе» (3:1).

Не сыграют: С травмой из строя выбыл Жорже Фернандеш.

Состояние команды: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 6 место, набрав 14 очков. От топ-3 Примейры-Лиги «завоевателей» отделяют 10 очков.

Статистика для ставок

«Витория» одержала две победы в последних пяти матчах

«Юргорден» в Лиге конференций обыграл трёх соперников, чтобы попасть в основную сетку

«Витория» и «Юргорден» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.48, а победа «Юргордена» — в 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.79.

Прогноз: Юргорден в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать от гостевой команды, что она не проиграет.

Ставка: Фора «Юргордена» (0) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.