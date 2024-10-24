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    «Юргорден» снова поделит очки с соперником?

    «Юргорден» — «Витория». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Витория»
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    «Юргорден»
    «Юргорден» сыграет против «Витории» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Юргорден

  • Стокгольм
    •  Юргорден 19:45 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Юргорден»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Юргорден» занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 1 очко.

    Последние матчи: В первом туре еврокубка «Юргорден» обменялся голами с австрийским клубом ЛАСК, но победителя соперники так и не смогли определить (2:2).

    Юргорден — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Йоханссон.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После матчей 27 тура «Юргорден» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает 4 место с активом в 47 очков. От лидера «Мальмё» отставание составляет 11 баллов.

    «Витория»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

  • Работа над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов
  • Матч с лидерами Бундеслиги может стать решающим для каталонцев в этой еврокубковой кампании
  • Вчера

    • Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Витория»одержала победу над словенским коллективом «Целе» (3:1).

    Не сыграют: С травмой из строя выбыл Жорже Фернандеш.

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    Состояние команды: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 6 место, набрав 14 очков. От топ-3 Примейры-Лиги «завоевателей» отделяют 10 очков.

    Статистика для ставок

    • «Витория» одержала две победы в последних пяти матчах

    • «Юргорден» в Лиге конференций обыграл трёх соперников, чтобы попасть в основную сетку

    • «Витория» и «Юргорден» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.48, а победа «Юргордена» — в 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.79.

    Прогноз: Юргорден в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать от гостевой команды, что она не проиграет.

    Ставка: Фора «Юргордена» (0) с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

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    «Юргорден» — «Витория»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Юргорден» снова поделит очки с соперником?
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