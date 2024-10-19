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    Тоттенхэм — Вест Хэм: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 19.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
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    «Тоттенхэм»
    В субботу, 19 октября, в 8-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Вест Хэма». Поединок начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 14:30 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «шпоры» пока что средне выступают в текущем сезоне английского чемпионата.

    «Лилейно-белые» сейчас имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

    Тоттенхэм — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Команда из северного Лондона смогла забить 14 мячей, а в свои пропустила всего восемь.

    Последние матчи: в прошлом туре лондонская команда уступила «Брайтону» (2:3).

    До этого же лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Брентфорд» (3:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также коллектив из столицы Англии обыграл «Ференцварош» (2:1) и «Карабах» (3:0) в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмированы у столичной команды Вилсон Одоберт, Ришарлисон и Сон Хын Мин.

    Состояние команды: в этом сезоне «Тоттенхэм» пока что не может похвастаться хорошей игрой и больше похож на середняка лиги.

    Думается, что подопечные Ангелоса Постекоглу еще должны наверстать упущенное и, как обычно, бороться за различные еврокубковые места.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: еще одна лондонская команда также является середняком английской Премьер-лиги.

    Коллектив из Лондона смог набрать всего 8 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице.

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    • Лондонцы смогли забить десять мячей, а в свои пропустили на один больше.

    Последние матчи: в прошлом туре «молотобойцы» разгромили «Ипсвич» (4:1).

    До этого же столичная команда сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) и уступила «Челси» (0:3).

    Также «железные» крупно проиграли «Ливерпулю» (1:5) в Кубке английской лиге.

    Не сыграют: травмированных у команды из столицы Англии нет.

    Состояние команды: безусловно, от команды Юлена Лопетеги ждали большего и текущее место в таблице не может никого устраивать.

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    У «Вест Хэма» еще есть время для того, чтобы подняться повыше в турнирной таблице, однако середняком команда точно останется и вряд ли опустится ниже.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл 5 из последних 6 официальных матчей

    • «Вест Хэм» выиграл 1 из последних 6 официальных матчей

    • в последней очной игре 2 апреля «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 5.00, успех «Вест Хэма» — в 5.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

    Прогноз: команды в этом сезоне играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00

    Прогноз: «Вест Хэм», конечно, слабее соперника, но думается, что сможет дать бой и если проиграет, то только минимально.

    Ставка: победа «Вест Хэма» с форой+1 за 2.12

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    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. В Лондоне ждем много голов
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