Тоттенхэм
Вест Хэм
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «шпоры» пока что средне выступают в текущем сезоне английского чемпионата.
«Лилейно-белые» сейчас имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
Тоттенхэм — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Команда из северного Лондона смогла забить 14 мячей, а в свои пропустила всего восемь.
Последние матчи: в прошлом туре лондонская команда уступила «Брайтону» (2:3).
До этого же лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Брентфорд» (3:1).
Также коллектив из столицы Англии обыграл «Ференцварош» (2:1) и «Карабах» (3:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы у столичной команды Вилсон Одоберт, Ришарлисон и Сон Хын Мин.
Состояние команды: в этом сезоне «Тоттенхэм» пока что не может похвастаться хорошей игрой и больше похож на середняка лиги.
Думается, что подопечные Ангелоса Постекоглу еще должны наверстать упущенное и, как обычно, бороться за различные еврокубковые места.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: еще одна лондонская команда также является середняком английской Премьер-лиги.
Коллектив из Лондона смог набрать всего 8 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице.
Лондонцы смогли забить десять мячей, а в свои пропустили на один больше.
Последние матчи: в прошлом туре «молотобойцы» разгромили «Ипсвич» (4:1).
До этого же столичная команда сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) и уступила «Челси» (0:3).
Также «железные» крупно проиграли «Ливерпулю» (1:5) в Кубке английской лиге.
Не сыграют: травмированных у команды из столицы Англии нет.
Состояние команды: безусловно, от команды Юлена Лопетеги ждали большего и текущее место в таблице не может никого устраивать.
У «Вест Хэма» еще есть время для того, чтобы подняться повыше в турнирной таблице, однако середняком команда точно останется и вряд ли опустится ниже.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл 5 из последних 6 официальных матчей
- «Вест Хэм» выиграл 1 из последних 6 официальных матчей
- в последней очной игре 2 апреля «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 5.00, успех «Вест Хэма» — в 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: команды в этом сезоне играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00
Прогноз: «Вест Хэм», конечно, слабее соперника, но думается, что сможет дать бой и если проиграет, то только минимально.
Ставка: победа «Вест Хэма» с форой+1 за 2.12