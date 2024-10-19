В субботу, 19 октября, в 8-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Вест Хэма». Поединок начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «шпоры» пока что средне выступают в текущем сезоне английского чемпионата.

«Лилейно-белые» сейчас имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Команда из северного Лондона смогла забить 14 мячей, а в свои пропустила всего восемь.

Последние матчи: в прошлом туре лондонская команда уступила «Брайтону» (2:3).

До этого же лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Брентфорд» (3:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также коллектив из столицы Англии обыграл «Ференцварош» (2:1) и «Карабах» (3:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированы у столичной команды Вилсон Одоберт, Ришарлисон и Сон Хын Мин.

Состояние команды: в этом сезоне «Тоттенхэм» пока что не может похвастаться хорошей игрой и больше похож на середняка лиги.

Думается, что подопечные Ангелоса Постекоглу еще должны наверстать упущенное и, как обычно, бороться за различные еврокубковые места.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: еще одна лондонская команда также является середняком английской Премьер-лиги.

Коллектив из Лондона смог набрать всего 8 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице.

Лондонцы смогли забить десять мячей, а в свои пропустили на один больше.

Последние матчи: в прошлом туре «молотобойцы» разгромили «Ипсвич» (4:1).

До этого же столичная команда сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) и уступила «Челси» (0:3).

Также «железные» крупно проиграли «Ливерпулю» (1:5) в Кубке английской лиге.

Не сыграют: травмированных у команды из столицы Англии нет.

Состояние команды: безусловно, от команды Юлена Лопетеги ждали большего и текущее место в таблице не может никого устраивать.

У «Вест Хэма» еще есть время для того, чтобы подняться повыше в турнирной таблице, однако середняком команда точно останется и вряд ли опустится ниже.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл 5 из последних 6 официальных матчей

«Вест Хэм» выиграл 1 из последних 6 официальных матчей

в последней очной игре 2 апреля «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 5.00, успех «Вест Хэма» — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

Прогноз: команды в этом сезоне играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00

Прогноз: «Вест Хэм», конечно, слабее соперника, но думается, что сможет дать бой и если проиграет, то только минимально.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой+1 за 2.12