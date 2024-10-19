Милан
Удинезе
«Милан»
Турнирное положение: «Россонери» стартовали в чемпионате явно ниже ожиданий. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Милан» весьма привлекательно выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась 15 забитыми мячами.
Милан — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Милан» уступил «Фиорентине» (1:2).
До того команда в Лиге чемпионов минимально уступила «Байеру». А вот встреча с «Лечче» завершилась уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Давид Калабриа, Рубен Лофтус-Чик — травмированы.
Состояние команды: Миланцы пропустили уже 9 мячей в 7 матчах Серии А. При этом отставание от лидера составляет 5 зачетных баллов.
Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются непросто. Из четырех очных поединков «Милан» выиграл и проиграл по 2 раза.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Россонери» твердо намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию.
«Удинезе»
Турнирное положение: Удинцы явно пободаются за выход в еврокубки. Команда сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Удинезе» в 7 матчах чемпионата набрал 13 очков. А вот забила команда всего 10 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата фриуланцы победили. «Удинезе» нанес поражение «Лечче» (1:0).
А вот до того удинцы дома уступили «Интеру» (2:3). Правда, чуть раньше в Кубке Италии была обыграна «Салернитана» (3:1).
В 5 своих последних матчах «Удинезе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Томас Кристенсен, Санди Ловрич, Мартин Пайеро — травмированы.
Состояние команды: Фриуланцы лишь на 3 очка отстают от лидера чемпионата. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 10 раз.
Удинцы все никак не оправятся от кадровых пробоин. Да и по именам состав команды выглядит не столь выгодно.
Фриуланцы являются чисто домашней командой. Последний успех «Удинезе» вне родных стен случился еще в мае текущего года.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и тылы соперника никак не отнесешь к категории непроходимых.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- Миланцы проиграли в 2 своих последних поединках
- «Россонери» в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Миланцы несутся в группу лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.
Удинцы не столь монолитны в обороне, да и атака «россонери» во главе с Альваро Моратой явно преуспеет в плане реализации.
Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.35