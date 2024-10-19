ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «Россонери» не заметят фриуланцев

    «Милан» — «Удинезе». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Серия А, 19 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Милан Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората
    19 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Удинезе». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Октября 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 19:00 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» стартовали в чемпионате явно ниже ожиданий. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Милан» весьма привлекательно выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась 15 забитыми мячами.

    Милан — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Милан» уступил «Фиорентине» (1:2).

    До того команда в Лиге чемпионов минимально уступила «Байеру». А вот встреча с «Лечче» завершилась уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Давид Калабриа, Рубен Лофтус-Чик — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Миланцы пропустили уже 9 мячей в 7 матчах Серии А. При этом отставание от лидера составляет 5 зачетных баллов.

    Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются непросто. Из четырех очных поединков «Милан» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Россонери» твердо намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Удинцы явно пободаются за выход в еврокубки. Команда сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Удинезе» в 7 матчах чемпионата набрал 13 очков. А вот забила команда всего 10 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата фриуланцы победили. «Удинезе» нанес поражение «Лечче» (1:0).

    А вот до того удинцы дома уступили «Интеру» (2:3). Правда, чуть раньше в Кубке Италии была обыграна «Салернитана» (3:1).

    В 5 своих последних матчах «Удинезе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Томас Кристенсен, Санди Ловрич, Мартин Пайеро — травмированы.

    Состояние команды: Фриуланцы лишь на 3 очка отстают от лидера чемпионата. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 10 раз.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Удинцы все никак не оправятся от кадровых пробоин. Да и по именам состав команды выглядит не столь выгодно.

    Фриуланцы являются чисто домашней командой. Последний успех «Удинезе» вне родных стен случился еще в мае текущего года.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и тылы соперника никак не отнесешь к категории непроходимых.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Миланцы проиграли в 2 своих последних поединках

    • «Россонери» в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.

    Прогноз: Миланцы несутся в группу лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.

    Удинцы не столь монолитны в обороне, да и атака «россонери» во главе с Альваро Моратой явно преуспеет в плане реализации.

    Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Рублев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Алавес — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Россонери» не заметят фриуланцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры