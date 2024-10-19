19 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Удинезе». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» стартовали в чемпионате явно ниже ожиданий. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Милан» весьма привлекательно выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась 15 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Милан» уступил «Фиорентине» (1:2).

До того команда в Лиге чемпионов минимально уступила «Байеру». А вот встреча с «Лечче» завершилась уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Давид Калабриа, Рубен Лофтус-Чик — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Миланцы пропустили уже 9 мячей в 7 матчах Серии А. При этом отставание от лидера составляет 5 зачетных баллов.

Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются непросто. Из четырех очных поединков «Милан» выиграл и проиграл по 2 раза.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Россонери» твердо намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию.

«Удинезе»

Турнирное положение: Удинцы явно пободаются за выход в еврокубки. Команда сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» в 7 матчах чемпионата набрал 13 очков. А вот забила команда всего 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата фриуланцы победили. «Удинезе» нанес поражение «Лечче» (1:0).

А вот до того удинцы дома уступили «Интеру» (2:3). Правда, чуть раньше в Кубке Италии была обыграна «Салернитана» (3:1).

В 5 своих последних матчах «Удинезе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Томас Кристенсен, Санди Ловрич, Мартин Пайеро — травмированы.

Состояние команды: Фриуланцы лишь на 3 очка отстают от лидера чемпионата. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 10 раз.

Удинцы все никак не оправятся от кадровых пробоин. Да и по именам состав команды выглядит не столь выгодно.

Фриуланцы являются чисто домашней командой. Последний успех «Удинезе» вне родных стен случился еще в мае текущего года.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и тылы соперника никак не отнесешь к категории непроходимых.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Миланцы проиграли в 2 своих последних поединках

«Россонери» в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.

Прогноз: Миланцы несутся в группу лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.

Удинцы не столь монолитны в обороне, да и атака «россонери» во главе с Альваро Моратой явно преуспеет в плане реализации.

Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35