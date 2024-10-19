Ювентус
Лацио
«Ювентус»
Турнирное положение: «Старая Синьора» явно намеревается выиграть Скудетто. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» относительно скромно выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 10 забитыми мячами.
Ювентус — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть три очка. «Ювентус» не смог переиграть «Кальяри» (1:1).
До того команда в Лиге чемпионов нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (3:2). А вот встреча с «Дженоа» завершилась уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Тимоти Веа, Николас Гонсалес, Бремер — травмированы.
Состояние команды: Туринцы пропустили всего 1 мяч в 7 матчах Серии А. Отставание от лидера составляет всего 3 зачетных балла.
Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Ювентус» проиграл 3 раза при двух викториях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Душан Влахович отличился уже 5 голами в чемпионате, и явно будет главным действующим лицом в матче.
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне вряд ли потянут схватку за Скудетто. Команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» в 7 матчах чемпионата набрал 13 очков. А вот забила команда уже 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «лациале» победили. «Лацио» нанесла поражение «Эмполи» (2:1).
А вот в матче Лиге Европы римляне учинили разгром «Ницце» (4:1). Да и «Торино» римлянам удалось переиграть (3:2).
В 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 13 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Римляне лишь на 3 очка отстают от лидера чемпионата. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 11 раз.
Все никак не выстрелит форвард Валентин Кастельанос. Аргентинец пока отличился всего 3 забитыми мячами в Серии А.
В последнем очном поединке с «Ювентусом» «Лацио» победил (2:1). Да и нынешняя серия из 4 побед кряду явно окрыляет римлян.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация вскрыть почти неприступные тылы туринцев у «лациале» на высоте.
Статистика для ставок
- «Ювентус» пропустил всего 1 мяч в 7 матчах чемпионата
- Римляне выиграли в 4 своих последних поединках
- «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.32 и 1.71.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Туринцы несутся в лидеры, и явно будут максимально активно атаковать.
«Ювентус» прекрасно обороняется, да и атака во главе с Влаховичем явно прибавит в плане реализации.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.32