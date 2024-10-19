ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «Старая Сеньора» одолеет римлян

    «Ювентус» — «Лацио». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Серия А, 19 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    19 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Октября 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Старая Синьора» явно намеревается выиграть Скудетто. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ювентус» относительно скромно выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 10 забитыми мячами.

    Ювентус — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть три очка. «Ювентус» не смог переиграть «Кальяри» (1:1).

    До того команда в Лиге чемпионов нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (3:2). А вот встреча с «Дженоа» завершилась уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Тимоти Веа, Николас Гонсалес, Бремер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Туринцы пропустили всего 1 мяч в 7 матчах Серии А. Отставание от лидера составляет всего 3 зачетных балла.

    Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Ювентус» проиграл 3 раза при двух викториях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Душан Влахович отличился уже 5 голами в чемпионате, и явно будет главным действующим лицом в матче.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне вряд ли потянут схватку за Скудетто. Команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» в 7 матчах чемпионата набрал 13 очков. А вот забила команда уже 14 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «лациале» победили. «Лацио» нанесла поражение «Эмполи» (2:1).

    А вот в матче Лиге Европы римляне учинили разгром «Ницце» (4:1). Да и «Торино» римлянам удалось переиграть (3:2).

    В 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 13 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Римляне лишь на 3 очка отстают от лидера чемпионата. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 11 раз.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Все никак не выстрелит форвард Валентин Кастельанос. Аргентинец пока отличился всего 3 забитыми мячами в Серии А.

    В последнем очном поединке с «Ювентусом» «Лацио» победил (2:1). Да и нынешняя серия из 4 побед кряду явно окрыляет римлян.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация вскрыть почти неприступные тылы туринцев у «лациале» на высоте.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» пропустил всего 1 мяч в 7 матчах чемпионата

    • Римляне выиграли в 4 своих последних поединках

    • «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.32 и 1.71.

    Прогноз: Туринцы несутся в лидеры, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Ювентус» прекрасно обороняется, да и атака во главе с Влаховичем явно прибавит в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.32

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Касаткина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» одолеет римлян
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры