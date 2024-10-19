19 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая Синьора» явно намеревается выиграть Скудетто. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» относительно скромно выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 10 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть три очка. «Ювентус» не смог переиграть «Кальяри» (1:1).

До того команда в Лиге чемпионов нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (3:2). А вот встреча с «Дженоа» завершилась уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Тимоти Веа, Николас Гонсалес, Бремер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Туринцы пропустили всего 1 мяч в 7 матчах Серии А. Отставание от лидера составляет всего 3 зачетных балла.

Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Ювентус» проиграл 3 раза при двух викториях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Душан Влахович отличился уже 5 голами в чемпионате, и явно будет главным действующим лицом в матче.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне вряд ли потянут схватку за Скудетто. Команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» в 7 матчах чемпионата набрал 13 очков. А вот забила команда уже 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «лациале» победили. «Лацио» нанесла поражение «Эмполи» (2:1).

А вот в матче Лиге Европы римляне учинили разгром «Ницце» (4:1). Да и «Торино» римлянам удалось переиграть (3:2).

В 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 13 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Римляне лишь на 3 очка отстают от лидера чемпионата. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 11 раз.

Все никак не выстрелит форвард Валентин Кастельанос. Аргентинец пока отличился всего 3 забитыми мячами в Серии А.

В последнем очном поединке с «Ювентусом» «Лацио» победил (2:1). Да и нынешняя серия из 4 побед кряду явно окрыляет римлян.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация вскрыть почти неприступные тылы туринцев у «лациале» на высоте.

Статистика для ставок

«Ювентус» пропустил всего 1 мяч в 7 матчах чемпионата

Римляне выиграли в 4 своих последних поединках

«Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.32 и 1.71.

Прогноз: Туринцы несутся в лидеры, и явно будут максимально активно атаковать.

«Ювентус» прекрасно обороняется, да и атака во главе с Влаховичем явно прибавит в плане реализации.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32