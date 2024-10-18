«Америка Минейро»
Турнирное положение: По итогам 31-го тура бразильской Серии B «Америка Минейро» занимает седьмую позицию с 48 баллами и разницей мячей 40-27.
Команда лишь на два балла отстает от заветной четверки, попадание в которую по итогам сезона позволит подняться в элитный дивизион страны.
Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле набрал один балл. На выезде он сыграл вничью с «Аваи» (2:2).
Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Фелипе Асеведо, Густавиньо, Педро Барселос, Бенитес, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию B, «Америка Минейро» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что вместе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на полноценные три очка.
Фабиньо — лучший бомбардиры команды в лиге с шестью голами.
«Гойяс»
Турнирное положение: По итогам 30-го тура бразильской Серии B «Гойяс» занимает 12-ю строчку с 41 баллом и разницей мячей 39-30.
Команда лишь на восемь очков опережает зону вылета, поэтому может чувствовать себя относительно комфортно в борьбе за выживание второго дивизиона.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии B остался без очков. На своем поле он уступил «Вила Нове» (0:1).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Режис, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на бразильскую Серию B, «Гойяс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
С такой формой гостям сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, ведь им предстоит выезд к набравшему отличную форму сопернику.
Маркао — лучший бомбардир команды в Серии B с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Америка Минейро» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Америка Минейро» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Гойяса» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Америка Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.40, победа «Гойяса» — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединках.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность игр хозяев должна стать здесь решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Америка Минейро» и тотал больше 1,5 голов за 2.30