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    «Америка Минейро» — «Гойяс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Гойяс»
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    «Америка Минейро»
    18 октября в 32-м туре бразильской Серии B «Америка Минейро» на своем поле примет «Гойяс». Начало поединка запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Америка Минейро» — «Гойяс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Америка Минейро»

    Турнирное положение: По итогам 31-го тура бразильской Серии B «Америка Минейро» занимает седьмую позицию с 48 баллами и разницей мячей 40-27.

    Команда лишь на два балла отстает от заветной четверки, попадание в которую по итогам сезона позволит подняться в элитный дивизион страны.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле набрал один балл. На выезде он сыграл вничью с «Аваи» (2:2).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Фелипе Асеведо, Густавиньо, Педро Барселос, Бенитес, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию B, «Америка Минейро» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что вместе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на полноценные три очка.

    Фабиньо — лучший бомбардиры команды в лиге с шестью голами.

    «Гойяс»

    Турнирное положение: По итогам 30-го тура бразильской Серии B «Гойяс» занимает 12-ю строчку с 41 баллом и разницей мячей 39-30.

    Команда лишь на восемь очков опережает зону вылета, поэтому может чувствовать себя относительно комфортно в борьбе за выживание второго дивизиона.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии B остался без очков. На своем поле он уступил «Вила Нове» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Режис, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на бразильскую Серию B, «Гойяс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    С такой формой гостям сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, ведь им предстоит выезд к набравшему отличную форму сопернику.

    Маркао — лучший бомбардир команды в Серии B с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Америка Минейро» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Америка Минейро» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Гойяса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Америка Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.40, победа «Гойяса» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность игр хозяев должна стать здесь решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Америка Минейро» и тотал больше 1,5 голов за 2.30

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