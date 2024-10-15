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    Тунис быстро вскроет оборону островитян

    Коморские острова — Тунис. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 октября 2024 года

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    15 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Коморские острова и Тунис. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коморские острова — Тунис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Октября 2024 года

    Коморы

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Коморы 22:00 Тунис

    Тунис

  • Тунис
    •

    Коморские острова

    Турнирное положение: Островитяне явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Коморские острова в трех стартовых турах квалификации разжились 5 очками. Причем отрыв от 3 строчки измеряется всего 3 пунктами.

    Последние матчи: минувший тур квалификации островитяне провели весьма успешно. Команда минимально одолела тунисцев.

    При этом чуть ранее островитяне подписали мировую с Мадагаскаром (1:1). А вот до того команда расписала паритет с Гамбией (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Коморские острова выиграли 1 раз. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Островитяне имеют огромные проблемы с реализацией. Зато оборона достаточно надежна.

    Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются непросто. В двух очных встречах Коморские острова по разу уступили и победили.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Островитяне явно попытаются сохранить за собой вторую строчку в группе.

    Тунис

    Турнирное положение: Тунисцы в нынешней квалификации выступают относительно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Тунис в 3 поединках квалификации добыл 6 очков. При этом команда забила всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова потерпела досадную коллизию. Тунис минимально уступил коморцам.

    До того команда обыграла Гамбию (2:1). Да и поединок с Мадагаскаром завершился тяжелой викторией (1:0).

    Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда всего 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выигрывает с огромной натугой. При этом Тунис в среднем забивает гол за матч.

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    Последняя коллизия явно больно ударила по самолюбию тунисцев. Так что теперь срочно нужно отомстить обидчикам!

    Имея весьма приличный по именам состав, Тунис и близко не демонстрирует своего потенциала. Пора бы команде прибавлять в атаке.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и закрепиться на первом месте тунисцы просто обязаны.

    Статистика для ставок

    • Тунис до последней коллизии выиграл дважды кряду

    • Тунис в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Островитяне не проигрывают в 4 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.

    Прогноз: Тунис априори сильнее соперника, и уж точно начнет поединок в активных атаках.

    Тунисцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей, так что наверняка постараются закрепиться на первом месте в группе.

    Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

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    Коморские острова — Тунис: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Тунис быстро вскроет оборону островитян
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