Коморы
Тунис
Коморские острова
Турнирное положение: Островитяне явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Коморские острова в трех стартовых турах квалификации разжились 5 очками. Причем отрыв от 3 строчки измеряется всего 3 пунктами.
Последние матчи: минувший тур квалификации островитяне провели весьма успешно. Команда минимально одолела тунисцев.
При этом чуть ранее островитяне подписали мировую с Мадагаскаром (1:1). А вот до того команда расписала паритет с Гамбией (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Коморские острова выиграли 1 раз. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Островитяне имеют огромные проблемы с реализацией. Зато оборона достаточно надежна.
Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются непросто. В двух очных встречах Коморские острова по разу уступили и победили.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Островитяне явно попытаются сохранить за собой вторую строчку в группе.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы в нынешней квалификации выступают относительно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем Тунис в 3 поединках квалификации добыл 6 очков. При этом команда забила всего лишь 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова потерпела досадную коллизию. Тунис минимально уступил коморцам.
До того команда обыграла Гамбию (2:1). Да и поединок с Мадагаскаром завершился тяжелой викторией (1:0).
Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда всего 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выигрывает с огромной натугой. При этом Тунис в среднем забивает гол за матч.
Последняя коллизия явно больно ударила по самолюбию тунисцев. Так что теперь срочно нужно отомстить обидчикам!
Имея весьма приличный по именам состав, Тунис и близко не демонстрирует своего потенциала. Пора бы команде прибавлять в атаке.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и закрепиться на первом месте тунисцы просто обязаны.
Статистика для ставок
- Тунис до последней коллизии выиграл дважды кряду
- Тунис в среднем забивает аккурат гол за матч
- Островитяне не проигрывают в 4 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.
- 2.40Германия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Бельгия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Тунис априори сильнее соперника, и уж точно начнет поединок в активных атаках.
Тунисцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей, так что наверняка постараются закрепиться на первом месте в группе.
Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.16