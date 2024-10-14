14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Исландия и Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Исландия

Турнирное положение: исландцы пока что средне выступают в этом розыгрыше Лиги наций.

Исландская национальная команда смогла набрать только четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Главная команда Исландии и забила, и пропустила по пять мячей.

Последние матчи: в этом месяце «наши парни» сыграли вничью с Уэльсом (2:2).

До этого же Исландия победила Черногорию (2:0), но проиграла Турции (1:3).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют:травмированных и дисквалифицированных у сборной Исландии нет.

Состояние команды: «викинги» вряд ли смогут претендовать на то, чтобы занять первое место и повыситься в классе. Все же команда уже не та, что была раньше.

Хотя подопечные Оге Харейде должны без проблем оставаться в Лиге В и не занимать последнее место в группе.

Турция

Турнирное положение: турецкая «националка» отлично выступает в этом розыгрыше Лиги наций.

Пока что турки смогли набрать семь очков и идут первыми в турнирной таблице группы.

«Лунные звезды» смогли четыре раза поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.

Последние матчи: в октябре главная команда Турции уже переиграла Черногорию (1:0).

До этого же, в сентября, Турция сыграла вничью с Уэльсом (0:0) и переиграла Исландию (3:1).

Перед этим сборная Турции выступала на Евро-2024, где дошла до четвертьфинала и уступила Нидерландам (1:2).

Не сыграют: все футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы являются главными фаворитами группы и претендентами на выход в Лигу А.

Сейчас у турков подобралась неплохая команда. Сборная Турции не только добывает нужный результат, но и показывает отличный футбол.

Статистика для ставок

Турция проиграла только 1 из последних 6 матчей

Исландия выиграла только 1 из последних 4 матчей

в последней очной игре 9 сентября Турция переиграла Исландию со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.75, успех Исландии — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому ожидаем, что они смогут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95

Прогноз: турки все же сильнее своего оппонента и должны добывать победу.

Ставка: победа Турции с форой-1 за 2.45