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    Сможет ли Турция переиграть Исландию?

    Исландия — Турция. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Турция
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    сборная Турции
    14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Исландия и Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 14 Октября 2024 года

    Исландия

  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Турция

    Турция

  • Анкара
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    Исландия

    Турнирное положение: исландцы пока что средне выступают в этом розыгрыше Лиги наций.

    Исландская национальная команда смогла набрать только четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

    Исландия — Турция: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Исландии и забила, и пропустила по пять мячей.

    Последние матчи: в этом месяце «наши парни» сыграли вничью с Уэльсом (2:2).

    До этого же Исландия победила Черногорию (2:0), но проиграла Турции (1:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют:травмированных и дисквалифицированных у сборной Исландии нет.

    Состояние команды: «викинги» вряд ли смогут претендовать на то, чтобы занять первое место и повыситься в классе. Все же команда уже не та, что была раньше.

    Хотя подопечные Оге Харейде должны без проблем оставаться в Лиге В и не занимать последнее место в группе.

    Турция

    Турнирное положение: турецкая «националка» отлично выступает в этом розыгрыше Лиги наций.

    Пока что турки смогли набрать семь очков и идут первыми в турнирной таблице группы.

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    • «Лунные звезды» смогли четыре раза поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в октябре главная команда Турции уже переиграла Черногорию (1:0).

    До этого же, в сентября, Турция сыграла вничью с Уэльсом (0:0) и переиграла Исландию (3:1).

    Перед этим сборная Турции выступала на Евро-2024, где дошла до четвертьфинала и уступила Нидерландам (1:2).

    Не сыграют: все футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы являются главными фаворитами группы и претендентами на выход в Лигу А.

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    Сейчас у турков подобралась неплохая команда. Сборная Турции не только добывает нужный результат, но и показывает отличный футбол.

    Статистика для ставок

    • Турция проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • Исландия выиграла только 1 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре 9 сентября Турция переиграла Исландию со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.75, успех Исландии — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому ожидаем, что они смогут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95

    Прогноз: турки все же сильнее своего оппонента и должны добывать победу.

    Ставка: победа Турции с форой-1 за 2.45

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    Исландия — Турция: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Турция переиграть Исландию?
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