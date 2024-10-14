Исландия
Турция
Исландия
Турнирное положение: исландцы пока что средне выступают в этом розыгрыше Лиги наций.
Исландская национальная команда смогла набрать только четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Исландия — Турция: коэффициенты букмекеров
Главная команда Исландии и забила, и пропустила по пять мячей.
Последние матчи: в этом месяце «наши парни» сыграли вничью с Уэльсом (2:2).
До этого же Исландия победила Черногорию (2:0), но проиграла Турции (1:3).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют:травмированных и дисквалифицированных у сборной Исландии нет.
Состояние команды: «викинги» вряд ли смогут претендовать на то, чтобы занять первое место и повыситься в классе. Все же команда уже не та, что была раньше.
Хотя подопечные Оге Харейде должны без проблем оставаться в Лиге В и не занимать последнее место в группе.
Турция
Турнирное положение: турецкая «националка» отлично выступает в этом розыгрыше Лиги наций.
Пока что турки смогли набрать семь очков и идут первыми в турнирной таблице группы.
«Лунные звезды» смогли четыре раза поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.
Последние матчи: в октябре главная команда Турции уже переиграла Черногорию (1:0).
До этого же, в сентября, Турция сыграла вничью с Уэльсом (0:0) и переиграла Исландию (3:1).
Перед этим сборная Турции выступала на Евро-2024, где дошла до четвертьфинала и уступила Нидерландам (1:2).
Не сыграют: все футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Винченцо Монтеллы являются главными фаворитами группы и претендентами на выход в Лигу А.
Сейчас у турков подобралась неплохая команда. Сборная Турции не только добывает нужный результат, но и показывает отличный футбол.
Статистика для ставок
- Турция проиграла только 1 из последних 6 матчей
- Исландия выиграла только 1 из последних 4 матчей
- в последней очной игре 9 сентября Турция переиграла Исландию со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.75, успех Исландии — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому ожидаем, что они смогут пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95
Прогноз: турки все же сильнее своего оппонента и должны добывать победу.
Ставка: победа Турции с форой-1 за 2.45