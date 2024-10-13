«Кавасаки»
Турнирное положение: «Кавасаки» в первом поединке уступил со счетом 1:4. Так что теперь команде нужно побеждать с разницей в 3 и более мячей.
При этом «Кавасаки» слабовато выступает в чемпионате Японии. Нынешнее 10 место иначе как провалом назвать нельзя.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Кавасаки» провел успешно. Команда смогла одолеть «Матиду Зельвию» (4:1).
А вот до того «Кавасаки» уступил «Гвангю» (0:1). Правда, чуть ранее команда уверенно переиграла «Альбирекс Ниигату» (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: у «Кавасаки» нынче не самый простой период. Да и в этой встрече команде с первых минут придется рисковать.
Матчи против «Альбирекс Ниигаты» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кавасаки» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не так давно команда уже громила «Альбирекс Ниигату».
«Альбирекс Ниигата»
Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 14 строчке турнирной таблицы чемпионата Японии.
Причем «Альбирекс Ниигата» в 33 матчах чемпионата добыл 39 очков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 43 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Альбирекс Ниигата» дома уступила «Касиме» (0:4).
До того команда по всем статьям уступила «Кавасаки» (1:5). Да и поединок с «Кобе» завершился коллизией (0:2).
Вообще же, «Альбирекс Ниигата» в 5 своих последних матчах выиграла 1 раз. Забила в них команда 7 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Между тем, «Альбирекс Ниигата» имеет огромные проблемы с надежностью тылов.
При этом «Альбирекс Ниигата» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и победы команде даются уж слишком натужно.
Наверняка команда постарается сохранить добытое в первом матче преимущество. При этом «Альбирекс Ниигате» придется, по большей части, лишь обороняться.
Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и оппонент не столь стабилен в последнее время.
Статистика для ставок
- «Кавасаки» в первом поединке уступил со счетом 1:4
- «Альбирекс Ниигата» в среднем забивает немногим чаще гола за матч
- До последней виктории «Альбирекс Ниигата» проиграла 4 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.29.
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Прогноз: «Кавасаки» явно намеревается как можно скорее забить быстрый гол.
Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью собственных тылов, да и вообще, крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Кавасаки» в 1 тайме за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.29