13 октября в 1/2 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Кавасаки» и «Альбирекс Ниигата». Начало игры — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки» — «Альбирекс Ниигата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кавасаки»

Турнирное положение: «Кавасаки» в первом поединке уступил со счетом 1:4. Так что теперь команде нужно побеждать с разницей в 3 и более мячей.

При этом «Кавасаки» слабовато выступает в чемпионате Японии. Нынешнее 10 место иначе как провалом назвать нельзя.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Кавасаки» провел успешно. Команда смогла одолеть «Матиду Зельвию» (4:1).

А вот до того «Кавасаки» уступил «Гвангю» (0:1). Правда, чуть ранее команда уверенно переиграла «Альбирекс Ниигату» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Кавасаки» нынче не самый простой период. Да и в этой встрече команде с первых минут придется рисковать.

Матчи против «Альбирекс Ниигаты» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кавасаки» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не так давно команда уже громила «Альбирекс Ниигату».

«Альбирекс Ниигата»

Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 14 строчке турнирной таблицы чемпионата Японии.

Причем «Альбирекс Ниигата» в 33 матчах чемпионата добыл 39 очков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 43 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Альбирекс Ниигата» дома уступила «Касиме» (0:4).

До того команда по всем статьям уступила «Кавасаки» (1:5). Да и поединок с «Кобе» завершился коллизией (0:2).

Вообще же, «Альбирекс Ниигата» в 5 своих последних матчах выиграла 1 раз. Забила в них команда 7 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Между тем, «Альбирекс Ниигата» имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

При этом «Альбирекс Ниигата» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и победы команде даются уж слишком натужно.

Наверняка команда постарается сохранить добытое в первом матче преимущество. При этом «Альбирекс Ниигате» придется, по большей части, лишь обороняться.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и оппонент не столь стабилен в последнее время.

Статистика для ставок

«Кавасаки» в первом поединке уступил со счетом 1:4

«Альбирекс Ниигата» в среднем забивает немногим чаще гола за матч

До последней виктории «Альбирекс Ниигата» проиграла 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.29.

Прогноз: «Кавасаки» явно намеревается как можно скорее забить быстрый гол.

Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью собственных тылов, да и вообще, крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Кавасаки» в 1 тайме за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.29