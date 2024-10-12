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    Вернется ли Уругвай на второе место отбора на ЧМ-2026?

    Перу — Уругвай. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Уругвай
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    Федерико Вальверде (Уругвай)
    В ночь на 12 октября в рамках 9-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Перу на своем поле примет национальную команду Уругвая. Стартовый свисток будет дан в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 12 Октября 2024 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 04:30 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
    •

    Перу

    Турнирное положение: Перу по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю 10-ю позицию с тремя очками.

    Команда на семь очков отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также на шесть баллов от Парагвая, который находится в зоне плей-офф.

    Перу — Уругвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела поражение от Эквадора (0:1).

    Эта неудача стала для «Инков» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах Перу ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не обещает хозяевам особых шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, ведь соперник серьезно превосходит их в классе.

    Два гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает третью строчку в зоне выхода на мундиаль.

    Команда на три балла отстает от лидера Аргентины, а также на один пункт — от второй в таблице Колумбии, тогда как ближайший преследователь Эквадор отстает на четыре очка.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде сыграла вничью с Венесуэлой (0:0).

    Перед этим коллектив также довольствовался одним баллом, разойдясь миром в домашних стенах с Парагваем (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, один из Уругвай сыграл вничью, тогда как сегодня у нее беспроигрышная серия в четыре матча.

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    Такая форма явно не сулит гостям поражения, однако в то же время, говорит о том, что «Селесте» имеют проблемы в атаке, которые могут не сказаться в поединке из-за явно уступающего в классе соперника.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды и всего отбора на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах Перу забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах Уругвай сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.20, успех Перу — в 4.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из них забивали меньше 2,5 голов.

    При этом хозяева не выиграли в пяти последних поединках при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в трех последних поединках гостей.

    Ставка: ничья за 3.20

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    Перу — Уругвай: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли Уругвай на второе место отбора на ЧМ-2026?
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