В ночь на 12 октября в рамках 9-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Перу на своем поле примет национальную команду Уругвая. Стартовый свисток будет дан в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Перу

Турнирное положение: Перу по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю 10-ю позицию с тремя очками.

Команда на семь очков отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также на шесть баллов от Парагвая, который находится в зоне плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела поражение от Эквадора (0:1).

Эта неудача стала для «Инков» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах Перу ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма не обещает хозяевам особых шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, ведь соперник серьезно превосходит их в классе.

Два гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает третью строчку в зоне выхода на мундиаль.

Команда на три балла отстает от лидера Аргентины, а также на один пункт — от второй в таблице Колумбии, тогда как ближайший преследователь Эквадор отстает на четыре очка.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде сыграла вничью с Венесуэлой (0:0).

Перед этим коллектив также довольствовался одним баллом, разойдясь миром в домашних стенах с Парагваем (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, один из Уругвай сыграл вничью, тогда как сегодня у нее беспроигрышная серия в четыре матча.

Такая форма явно не сулит гостям поражения, однако в то же время, говорит о том, что «Селесте» имеют проблемы в атаке, которые могут не сказаться в поединке из-за явно уступающего в классе соперника.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды и всего отбора на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах Перу забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах Уругвай сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.20, успех Перу — в 4.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.55.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из них забивали меньше 2,5 голов.

При этом хозяева не выиграли в пяти последних поединках при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в трех последних поединках гостей.

Ставка: ничья за 3.20