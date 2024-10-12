Перу
Уругвай
Перу
Турнирное положение: Перу по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю 10-ю позицию с тремя очками.
Команда на семь очков отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также на шесть баллов от Парагвая, который находится в зоне плей-офф.
Перу — Уругвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела поражение от Эквадора (0:1).
Эта неудача стала для «Инков» третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах Перу ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.
Такая форма не обещает хозяевам особых шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, ведь соперник серьезно превосходит их в классе.
Два гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает третью строчку в зоне выхода на мундиаль.
Команда на три балла отстает от лидера Аргентины, а также на один пункт — от второй в таблице Колумбии, тогда как ближайший преследователь Эквадор отстает на четыре очка.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде сыграла вничью с Венесуэлой (0:0).
Перед этим коллектив также довольствовался одним баллом, разойдясь миром в домашних стенах с Парагваем (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, один из Уругвай сыграл вничью, тогда как сегодня у нее беспроигрышная серия в четыре матча.
Такая форма явно не сулит гостям поражения, однако в то же время, говорит о том, что «Селесте» имеют проблемы в атаке, которые могут не сказаться в поединке из-за явно уступающего в классе соперника.
Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды и всего отбора на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах Перу забивали меньше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах Уругвай сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.20, успех Перу — в 4.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.55.
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Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из них забивали меньше 2,5 голов.
При этом хозяева не выиграли в пяти последних поединках при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в трех последних поединках гостей.
Ставка: ничья за 3.20