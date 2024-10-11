Словакия
Швеция
Словакия
Турнирное положение: Словакия после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.
Словакия занимает вторую позицию, отставая по дополнительным показателям от первой Швеции, а также на шесть очков опережая третий Азербайджан и четвертую Эстонию.
Словакия — Швеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле переиграла Азербайджан (2:0).
Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на чужом поле одержал победу над Эстонией с минимальным результатом 1:0.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия одержала две победы и проиграла лишь раз в последних четырех поединках.
Такая форма сулит хозяевам шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, тогда как на своем поле они вполне способны и выиграть.
Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Швеция
Турнирное положение: Швеция после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций также набрала шесть баллов.
Швеция занимает первую позицию, опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника, а также на шесть очков — третий Азербайджан и четвертую Эстонию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разгромил Эстонию (3:0).
Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций также в чужих стенах сумел крупно обыграть Азербайджан (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция выиграла при трех победах в пяти последних поединках.
Такая форма вроде обещает гостям неплохие шансы на три очка, хотя на выезде против сильного соперника добиться такого результата будет непросто.
Виктор Дьёкереш и Александер Исак — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов
- в двух последних матчах Словакия выиграла
- в четырех последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.55, успех Швеции — в 2.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в четырех из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.
Ставка: Швеция не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.92