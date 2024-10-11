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    Перехватит ли Словакия лидерство у Швеции?

    Словакия — Швеция: прогноз и ставка (коэффициент 1.83) на футбол. 11/10/2024 в 21:45

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    Виктор Дьёкереш
    11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Словакия и Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 11 Октября 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Швеция

    Швеция

  • Стокгольм
    •

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.

    Словакия занимает вторую позицию, отставая по дополнительным показателям от первой Швеции, а также на шесть очков опережая третий Азербайджан и четвертую Эстонию.

    Словакия — Швеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле переиграла Азербайджан (2:0).

    Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на чужом поле одержал победу над Эстонией с минимальным результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия одержала две победы и проиграла лишь раз в последних четырех поединках.

    Такая форма сулит хозяевам шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, тогда как на своем поле они вполне способны и выиграть.

    Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Швеция

    Турнирное положение: Швеция после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций также набрала шесть баллов.

    Швеция занимает первую позицию, опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника, а также на шесть очков — третий Азербайджан и четвертую Эстонию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разгромил Эстонию (3:0).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций также в чужих стенах сумел крупно обыграть Азербайджан (3:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция выиграла при трех победах в пяти последних поединках.

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    Такая форма вроде обещает гостям неплохие шансы на три очка, хотя на выезде против сильного соперника добиться такого результата будет непросто.

    Виктор Дьёкереш и Александер Исак — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов

    • в двух последних матчах Словакия выиграла

    • в четырех последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.55, успех Швеции — в 2.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.

    Ставка: Швеция не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.92

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    Словакия — Швеция: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Перехватит ли Словакия лидерство у Швеции?
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