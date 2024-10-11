11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Словакия и Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.

Словакия занимает вторую позицию, отставая по дополнительным показателям от первой Швеции, а также на шесть очков опережая третий Азербайджан и четвертую Эстонию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле переиграла Азербайджан (2:0).

Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на чужом поле одержал победу над Эстонией с минимальным результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия одержала две победы и проиграла лишь раз в последних четырех поединках.

Такая форма сулит хозяевам шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, тогда как на своем поле они вполне способны и выиграть.

Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Швеция

Турнирное положение: Швеция после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций также набрала шесть баллов.

Швеция занимает первую позицию, опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника, а также на шесть очков — третий Азербайджан и четвертую Эстонию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разгромил Эстонию (3:0).

Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций также в чужих стенах сумел крупно обыграть Азербайджан (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция выиграла при трех победах в пяти последних поединках.

Такая форма вроде обещает гостям неплохие шансы на три очка, хотя на выезде против сильного соперника добиться такого результата будет непросто.

Виктор Дьёкереш и Александер Исак — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов

в двух последних матчах Словакия выиграла

в четырех последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.55, успех Швеции — в 2.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в четырех из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их двух последних матчах.

Ставка: Швеция не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.92