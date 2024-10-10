Молдавия
Андорра
Молдова
Турнирное положение: Молдова после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала три очка.
Молдова занимает первую позицию, опережая по дополнительным показателям вторую Мальту, а также на три очка третью Андорру.
Молдавия — Андорра: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Сан-Марино (1:0).
Перед этим коллектив во втором туре нового розыгрыша Лиги наций сумел также в домашних стенах справиться с Мальтой (2:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова выиграла четырежды при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, особенно на своем поле против соперниа, который явно уступает им в классе.
Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Андорра
Турнирное положение: Андорра после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций не имеет очков в своем активе.
Андорра теперь занимает последнюю, третью позицию, отставая на три очка от лидера и нынешнего соперника, а также от второй Мальты.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле проиграла Мальте (0:1).
Перед этим пиренейский коллектив также оказался слабее соперника, уступив на выезде Гибралтару (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Андорра проиграла, а также не выиграла в 19 последних поединках.
Такая форма точно не сулит гостям ни победы, ни даже ничьей, особенно на чужом поле против соперника, который все же превосходит его в классе.
Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Молдовы забивали больше 3,5 голов
- в пяти последних матчах Андорра не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.05, успех Андорры — в 9.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.49 и 1.52.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.
И хотя в семи из восьми последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, тем не менее, фактор фаворита обещает здесь стать решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют в обоих таймах, ведь их статус фаворита позволяет рассчитывать на такой расклад.
Ставка: Молдова выиграет в обоих таймах за 3.20