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    Будут ли у Молдовы проблемы с Андоррой?

    Молдова — Андорра. Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Лига наций, 10 октября 2024 года

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    Сборная Молдовы
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Молдова и Андорра. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Молдова — Андорра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 10 Октября 2024 года

    Молдавия

  • Кишинёв
    •  Молдавия 19:00 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
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    Молдова

    Турнирное положение: Молдова после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала три очка.

    Молдова занимает первую позицию, опережая по дополнительным показателям вторую Мальту, а также на три очка третью Андорру.

    Молдавия — Андорра: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Сан-Марино (1:0).

    Перед этим коллектив во втором туре нового розыгрыша Лиги наций сумел также в домашних стенах справиться с Мальтой (2:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова выиграла четырежды при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, особенно на своем поле против соперниа, который явно уступает им в классе.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Андорра

    Турнирное положение: Андорра после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций не имеет очков в своем активе.

    Андорра теперь занимает последнюю, третью позицию, отставая на три очка от лидера и нынешнего соперника, а также от второй Мальты.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле проиграла Мальте (0:1).

    Перед этим пиренейский коллектив также оказался слабее соперника, уступив на выезде Гибралтару (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Андорра проиграла, а также не выиграла в 19 последних поединках.

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    Такая форма точно не сулит гостям ни победы, ни даже ничьей, особенно на чужом поле против соперника, который все же превосходит его в классе.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Молдовы забивали больше 3,5 голов

    • в пяти последних матчах Андорра не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.05, успех Андорры — в 9.10.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.49 и 1.52.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    И хотя в семи из восьми последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, тем не менее, фактор фаворита обещает здесь стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют в обоих таймах, ведь их статус фаворита позволяет рассчитывать на такой расклад.

    Ставка: Молдова выиграет в обоих таймах за 3.20

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    Молдова — Андорра: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Будут ли у Молдовы проблемы с Андоррой?
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