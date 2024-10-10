10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Молдова и Андорра. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Молдова — Андорра, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Молдова

Турнирное положение: Молдова после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрала три очка.

Молдова занимает первую позицию, опережая по дополнительным показателям вторую Мальту, а также на три очка третью Андорру.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Сан-Марино (1:0).

Перед этим коллектив во втором туре нового розыгрыша Лиги наций сумел также в домашних стенах справиться с Мальтой (2:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова выиграла четырежды при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, особенно на своем поле против соперниа, который явно уступает им в классе.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Андорра

Турнирное положение: Андорра после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций не имеет очков в своем активе.

Андорра теперь занимает последнюю, третью позицию, отставая на три очка от лидера и нынешнего соперника, а также от второй Мальты.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле проиграла Мальте (0:1).

Перед этим пиренейский коллектив также оказался слабее соперника, уступив на выезде Гибралтару (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Андорра проиграла, а также не выиграла в 19 последних поединках.

Такая форма точно не сулит гостям ни победы, ни даже ничьей, особенно на чужом поле против соперника, который все же превосходит его в классе.

Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Молдовы забивали больше 3,5 голов

в пяти последних матчах Андорра не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.05, успех Андорры — в 9.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.49 и 1.52.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

И хотя в семи из восьми последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, тем не менее, фактор фаворита обещает здесь стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют в обоих таймах, ведь их статус фаворита позволяет рассчитывать на такой расклад.

Ставка: Молдова выиграет в обоих таймах за 3.20