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    В первом тайме команды сыграют осторожно?

    Австралия — Китай. Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Китай
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    Сборная Австралии
    В рамках квалификации ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Австралии сыграет с Китаем. Поединок начнется 10 октября в 12:10 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Китай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Австралия

    Турнирное положение: Сборная Австралии идет на 5-м месте в группе. Однако желто-зеленым нужно исправлять ситуацию. Тем более, предстоит сыграть домашний матч.

    В последних десяти домашних матчах Австралия одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и трижды уступила.

    Последние матчи: Австралийцы плохо начали третий этап отбора. Сборная проиграла Бахрейну (0:1), а потом потеряла очки в противостоянии с Индонезией (0:0). Необходимо срочно наверстывать упущенное.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У Австралии уже было две осечки. Сделал ли тренерский штаб грамотную работу над ошибками?

    У австралийцев тяжелая ситуация. Последние результаты не могут не удивлять. Тем не менее, еще есть шансы попасть в стыки. Австралии очень важно дома обыграть Китай.

    Китай

    Турнирное положение: Китайцы отвратительно провели первые два матча на третьем этапе отбора. Команда встречалась с Японией и Саудовской Аравией, проиграв оба поединка.

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    • Последние матчи: Китай стартовал в третьем этапе отбора матчем с Японией. Было зафиксировано поражение со счетом 0:7.

    Затем китайцы уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2. Сборная Китая с разницей голов 1-9 — худшая команда среди всех трех групп на данной стадии отбора.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Для Китая сыграть в третьем этапе отбора уже можно считать достижением. Команде вряд по силам составить конкуренцию более сильным сборным своего региона.

    На выезде Китай выглядит слабо. В последних 10 официальных гостевых матчах команда одержала одну победу, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

    Букмекеры уверены в победе Австралии. Ранее сборные играли друг с другом семь раз. Австралия одержала три победы, Китай был сильнее в двух матчах и еще два поединка закончились вничью.

    Статистика для ставок

    • Австралия на третьем этапе отбора набрала лишь одно очко

    • Китай до этого потерпел два поражения — от Японии и Саудовской Аравии

    • Ранее сборные играли друг с другом семь раз. Австралия одержала три победы, Китай — две

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.13, победа Китая — 23.00, ничья — 8.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.22 соответственно.

    Прогноз: Австралии нужно наверстывать упущенное. В случае очередной потери очков команда рискует остаться за бортом ЧМ-2026. Хозяева уверенно выиграют.

    Ставка: победа Австралии с форой (-2) за 1.81.

    Прогноз: более рискованная ставка, что в первом тайме команды будут действовать осторожно и завершат его вничью.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.87.

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    Австралия — Китай: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. В первом тайме команды сыграют осторожно?
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