В рамках квалификации ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Австралии сыграет с Китаем. Поединок начнется 10 октября в 12:10 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Китай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австралия

Турнирное положение: Сборная Австралии идет на 5-м месте в группе. Однако желто-зеленым нужно исправлять ситуацию. Тем более, предстоит сыграть домашний матч.

В последних десяти домашних матчах Австралия одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и трижды уступила.

Последние матчи: Австралийцы плохо начали третий этап отбора. Сборная проиграла Бахрейну (0:1), а потом потеряла очки в противостоянии с Индонезией (0:0). Необходимо срочно наверстывать упущенное.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У Австралии уже было две осечки. Сделал ли тренерский штаб грамотную работу над ошибками?

У австралийцев тяжелая ситуация. Последние результаты не могут не удивлять. Тем не менее, еще есть шансы попасть в стыки. Австралии очень важно дома обыграть Китай.

Китай

Турнирное положение: Китайцы отвратительно провели первые два матча на третьем этапе отбора. Команда встречалась с Японией и Саудовской Аравией, проиграв оба поединка.

Последние матчи: Китай стартовал в третьем этапе отбора матчем с Японией. Было зафиксировано поражение со счетом 0:7.

Затем китайцы уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2. Сборная Китая с разницей голов 1-9 — худшая команда среди всех трех групп на данной стадии отбора.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Для Китая сыграть в третьем этапе отбора уже можно считать достижением. Команде вряд по силам составить конкуренцию более сильным сборным своего региона.

На выезде Китай выглядит слабо. В последних 10 официальных гостевых матчах команда одержала одну победу, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Букмекеры уверены в победе Австралии. Ранее сборные играли друг с другом семь раз. Австралия одержала три победы, Китай был сильнее в двух матчах и еще два поединка закончились вничью.

Статистика для ставок

Австралия на третьем этапе отбора набрала лишь одно очко

Китай до этого потерпел два поражения — от Японии и Саудовской Аравии

Ранее сборные играли друг с другом семь раз. Австралия одержала три победы, Китай — две

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.13, победа Китая — 23.00, ничья — 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.22 соответственно.

Прогноз: Австралии нужно наверстывать упущенное. В случае очередной потери очков команда рискует остаться за бортом ЧМ-2026. Хозяева уверенно выиграют.

Ставка: победа Австралии с форой (-2) за 1.81.

Прогноз: более рискованная ставка, что в первом тайме команды будут действовать осторожно и завершат его вничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.87.