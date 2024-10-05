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    «Лилль» победит, но пропустит

    «Лилль» — «Тулуза». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 5 октября 2024 года

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    «Лилль»
    «Лилль» на своем поле примет «Тулузу» в 7-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 5 октября и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Октября 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 20:00 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне эта команда финишировала на четвертой строке и получила билет в отбор Лиги чемпионов, который благополучно прошла.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 «Лилль» после шести туров набрал 10 пунктов и идут пятым, уступая дуэту лидеров шесть баллов. У клуба три виктории, одна ничья и два фиаско, разница мячей — 11:7.

    Лилль — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «доги» на своем поле в рамках второго тура основного этапа ЛЧ на своем поле сенсационно одолели мадридский «Реал» со счетом 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма с пенальти. В предыдущей же игре чемпионата Франции они добыли крупную гостевую викторию над «Гавром» 3:0.

    Не сыграют: Самуэль Умтити, Исмаили, Итан Мбаппе и Арнар Харальдссон пропустят этот поединок.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Лилль» к данному поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начал результативной мировой, а продолжил двумя сухими выигрышами кряду. Перед этим же коллектив проиграли четыре встречи подряд, но три фиаско были гостевыми, а еще в этот период он дома уступил «ПСЖ» 1:3.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировал на 11 строке. Он сильно отстал от еврозоны, но и зону вылета опередил существенно.

    В этом же чемпионате «Тулуза» с пятью очками идет на 15 месте, опережая красную зону всего лишь на один пункт. У нее одна виктория, две ничьи и три проигрыша, разница мячей — 5:8.

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    • Последние матчи: Сейчас у «малышей» серия из двух фиаско кряду. В прошлом туре первенства они на своем поле уступили со счетом 1:2 «Лиону», а игровым днем ранее были повержены на выезде «Брестом» 0:2. Перед этим они добыли пока первую и единственную викторию в сезоне, переиграв дома 2:0 «Гавр».

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: Еще с учетом прошлого розыгрыша Лиги 1 «Тулуза» смогла выиграть только дважды за девять предыдущих встреч. Также за этот период «фиолетовые» расписали две мировые и потерпели пять поражений. И три из этих фиаско были с разницей в два и более мячей. А не забивала команда за весь данный отрезок в трех случаях, а свои ворота на замке смогла сохранит в двух матчах.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне ан поле «Лилля» эти клубы сыграли вничью 1:1

    • Три из пяти предыдущих очных встреч данных команд остались за «догами» и раз выиграла «Тулуза»

    • А в трех из четырех последних противостояниях этих клубов забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 1.80, победа «Тулузы» — 4.80, ничья — 4.04.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Лилль» набрал отличный ход и при своих зрителях должен обыгрывать такого соперника, продлевая тем самым свою победную серию.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лилля» 1.80.

    Прогноз: Однако легкой прогулки для хозяев не прогнозируем и ждем, что гости смогут распечатать хоть раз ворота фаворита поединка.

    Ставка: обе забьют за 1.85.

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    «Лилль» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. «Лилль» победит, но пропустит
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