Интер
Торино
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.
Команда находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, опережая пятое место вне данной зоны лишь по дополнительным показателям.
Интер — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов «нерадзурри» на своем поле обыграли «Црвену Звезду» (4:0).
Этот успех оформил победную серию клуба в два поединка, один из которых пришелся на национальное первенство, а еще один — на Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Барелла, Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Интер» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.
Словом, коллектив начал набирать хорошую форму лишь в последнее время, что вместе с более высоким классом и фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на новый успех в грядущей игре.
Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с четырьмя голами.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.
Команда находится в зоне еврокубков на пятой строчке, отставая по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл опережает сразу трех своих преследователей.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А туринцы на своем поле потерпели поражение от «Лацио» (2:3).
Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Нджие, Чаммальикелла, Схюрс, Савва, Ильхан, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Торино» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Эта серия говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против превосходящего их в классе соперника.
Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Интера» забивали больше 2,5 голов
- в девяти из 11-ти последних матчей «Торино» не проиграл
- в трех последних матчах «Торино» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.40, победа «Торино» — в 10,00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.20.
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Прогноз: в двух последних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
При этом в двух последних матчах гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Интер» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Торино».
Ставка: обе команды забьют за 2.10