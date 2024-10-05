5 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» по итогам шести стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.

Команда находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, опережая пятое место вне данной зоны лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов «нерадзурри» на своем поле обыграли «Црвену Звезду» (4:0).

Этот успех оформил победную серию клуба в два поединка, один из которых пришелся на национальное первенство, а еще один — на Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Барелла, Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Интер» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

Словом, коллектив начал набирать хорошую форму лишь в последнее время, что вместе с более высоким классом и фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на новый успех в грядущей игре.

Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с четырьмя голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после шести стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.

Команда находится в зоне еврокубков на пятой строчке, отставая по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также на один балл опережает сразу трех своих преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Серии А туринцы на своем поле потерпели поражение от «Лацио» (2:3).

Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Нджие, Чаммальикелла, Схюрс, Савва, Ильхан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Торино» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Эта серия говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против превосходящего их в классе соперника.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Интера» забивали больше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Торино» не проиграл

в трех последних матчах «Торино» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.40, победа «Торино» — в 10,00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.20.

Прогноз: в двух последних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух последних матчах гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Интер» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Торино».

Ставка: обе команды забьют за 2.10