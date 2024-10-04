4 октября в 8-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Ризеспор» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Антальяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ризеспор»

Турнирное положение: «Ризеспор» окопался в группе аутсайдеров Суперлиги. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ризеспор» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 3 раза в 7 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Аланьяспором» завершился минимальным поражением.

При этом «Ризеспор» до того уступил еще и «Самсунспору» (0:1). Да и поединок с «Галатасараем» завершился коллизией (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках ее игроки не забили ни разу при 13 пропущенных в свои ворота мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ризеспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки с «Антальспором» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ризеспор» победил 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит на голову сильнее.

«Антальяспор»

Турнирное положение: Клуб из Антальи явно намерен подняться в район первой восьмерки. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Антальяспор» в чемпионате разжился лишь 8 очками. Забила команда 9 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. «Антальяспор» уступил «Фенербахче» (0:2).

Чуть раньше команда расписала паритет с «Касымпашой» (0:0). А вот поединок с «Адана Демирспором» был выигран (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Эмрекан Узунхан — травмирован.

Состояние команды: Антальцы достаточно крепки, вот только стабильности им явно недостает. При этом команда способна подняться в верхнюю часть таблицы.

Оборона команды в Суперлиге действует крайне неуверенно. В среднем антальцы пропускают в свои ворота два раза за матч.

При этом «Антальяспор» уже 3 года не может одолеть «Ризеспор». При нынешней же диспозиции антальцы имеют все шансы прервать столь неприятную серию.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Тем паче, оппонент крайне слаб в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Ризеспор» в среднем забивает реже гола за матч

«Антальяспор» не может обыграть «Ризеспор» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

Прогноз: Гости имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.

Антальцы ныне смотрятся сильнее соперника, однако и «Ризеспору» срочно нужно забивать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче победу одержит «Антальяспор».

Ставка: Победа «Антальяспора» за 4.20