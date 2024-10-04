ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйНе сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру Виллиан Жозе — автор победного гола в ворота «Динамо» План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке Павел ДорофеевЛоган Кули, Коннор Бедард и еще 8 игроков НХЛ на пути к прорыву
  • 11:56
    • Деограсия ушел из «Оренбурга»
    Все новости спорта

    В Ризе будут забивать

    «Ризеспор» — «Антальяспор». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперлига, 4 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Антальяспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Антальяспор»
    4 октября в 8-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Ризеспор» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Антальяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 04 Октября 2024 года

    Ризеспор

  • Ризе
    •  Ризеспор 20:00 Антальяспор

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •

    «Ризеспор»

    Турнирное положение: «Ризеспор» окопался в группе аутсайдеров Суперлиги. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ризеспор» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 3 раза в 7 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Аланьяспором» завершился минимальным поражением.

    При этом «Ризеспор» до того уступил еще и «Самсунспору» (0:1). Да и поединок с «Галатасараем» завершился коллизией (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках ее игроки не забили ни разу при 13 пропущенных в свои ворота мячах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ризеспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «Антальспором» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ризеспор» победил 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит на голову сильнее.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Клуб из Антальи явно намерен подняться в район первой восьмерки. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Антальяспор» в чемпионате разжился лишь 8 очками. Забила команда 9 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

  • Ферзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?
  • Похоже, у «Манчестер Сити» наконец-то появился игрок, которого он не может позволить себе потерять
  • 01/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. «Антальяспор» уступил «Фенербахче» (0:2).

    Чуть раньше команда расписала паритет с «Касымпашой» (0:0). А вот поединок с «Адана Демирспором» был выигран (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Эмрекан Узунхан — травмирован.

    Состояние команды: Антальцы достаточно крепки, вот только стабильности им явно недостает. При этом команда способна подняться в верхнюю часть таблицы.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Оборона команды в Суперлиге действует крайне неуверенно. В среднем антальцы пропускают в свои ворота два раза за матч.

    При этом «Антальяспор» уже 3 года не может одолеть «Ризеспор». При нынешней же диспозиции антальцы имеют все шансы прервать столь неприятную серию.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Тем паче, оппонент крайне слаб в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Ризеспор» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Антальяспор» не может обыграть «Ризеспор» уже 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

    Прогноз: Гости имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.

    Антальцы ныне смотрятся сильнее соперника, однако и «Ризеспору» срочно нужно забивать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче победу одержит «Антальяспор».

    Ставка: Победа «Антальяспора» за 4.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Стародубцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Вавринка — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Карабах — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ризеспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. В Ризе будут забивать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры