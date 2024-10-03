3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Атлетик» и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «АЗ Алкмаар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» на данном этапе выглядит весьма прилично. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетик» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 8 раза в 8 поединках испанского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Баски не сумели одолеть «Севилью» (1:1).

При этом «Атлетик» до того расписал мировую с «Ромой» (1:1). А вот «Сельта» была уверенно обыграна (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йерай Альварес, Андер Эррера, Бенат Прадос, Охиан Санчет, Унаи Симон — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: беспроигрышная серия команды составляет 5 матчей. Вот только в 2 последних поединках баски добывали лишь ничьи.

При этом «Атлетик» дважды пересекался с «АЗ Алкмааром». Причем баски по разу уступили и сыграли вничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Помешать баскам могут лишь значительные кадровые пробоины.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 3 позиции.

Причем «АЗ Алкмаар» в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. В 7 поединках Эредивизии команда настреляла 17 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. «АЗ Алкмаар» дома уступил «Утрехту» (1:2).

При этом до того команда нанесла поражение «Эльфсборгу» (3:2). А вот чуть ранее «АЗ Алкмаар» сумел одолеть «Зволле» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 18 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Ваутер Гус — травмирован.

Состояние команды: Голландцы традиционно не боятся никого. В среднем команда пропускает реже гола за матч.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма симпатично. Да и ирландец Трой Парротт отлично вписался в игру коллектива, отличившись уже 5 голами в чемпионате.

В кадровом плане «АЗ Алкмаар» визуально выглядит не столь мощно. При всем при этом лазарет голландцев практически пуст.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Голландцы явно будут рассчитывать на контратаки.

Статистика для ставок

«АЗ Алкмаар» до последней коллизии выиграл в 4 матчах кряду

«Атлетик» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Баски сыграли вничью в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Атлетик» выглядит весьма монолитно, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Баски, несмотря на кадровые проблемы, наверняка постараются быстро вернуться на победный путь.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.95