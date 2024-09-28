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    «Арсенал» — «Лестер». Ставка (к. 2.24) и прогноз на английскую Премьер-лигу, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лестер»
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    Микель Артета
    «Лестер» сыграет на выезде против «Арсенала» в рамках шестого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» на данный момент идет на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 11 очков в пяти встречах.

    У «Арсенала» три победы и две ничьи. «Канониры» в нынешнем сезоне АПЛ еще ни разу не проигрывали.

    Арсенал Лондон — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Лондонцы в предыдущем туре АПЛ провели тяжелейший матч с «Манчестер Сити». Клуб играл вдесятером весь второй тайм и выигрывал 2:1 до 98-й минуты, но все-таки упустил победу.

    На этой неделе «Арсенал» порадовал фанатов в матче Кубка Лиги. Лондонцы принимали «Болтон» и разгромили соперника со счетом 5:1.

    Не сыграют: Мерино, Эдегор, Тирни, Томиясу, Троссард, Зинченко, Рая.

    Состояние команды: Несмотря на упущенную победу в Манчестере, «Арсенал» находится в полном порядке. В нынешнем сезоне команда также будет бороться за чемпионский титул.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля. Сенсация крайне маловероятна. «Арсенал» находится в отличной форме и должен завоевать очередные три очка.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» располагается недалеко от зоны вылета. Клуб находится на 15-й строчке.

    «Лисы» набрали три очка в пяти встречах. Разница мячей составляет 6-8.

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  • 23/09/2024

    • Последние матчи: Ранее на этой неделе «Лестер» добился разгромной победы над «Уолсоллом» со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги.

    В сентябре перед этим были две ничьи в АПЛ — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Эвертоном» (1:1).

    Не сыграют: Дака, Опоку, Столарчик.

    Состояние команды: «Лестер» в новом розыгрыше АПЛ еще не побеждал. Если ситуация не исправится, то команда скоро окажется в зоне вылета.

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    Болельщиков «лис» порадовал успех клуба в Кубке лиги. Разгромная победа должна поднять настроение в раздевалке. Но матч с «Арсеналом» будет крайне сложным. У гостей очень мало шансов добиться успеха.

    Команды встречались друг с другом в конце февраля 2023 года. Тогда «Лестер» дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» на этой неделе разгромил «Болтон» в Кубке лиги со счетом 5:1

    • «Лестер» еще не побеждал в чемпионате Англии-2024/25

    • В конце февраля 2023 года «Лестер» дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 7.60, а победу «Лестера» — за 15.00.

    Прогноз: «Лестеру» будет трудно противостоять «Арсеналу». В Лондоне «лисы» сосредоточатся на обороне, но сохранить ворота в неприкосновенности вряд ли получится.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.91.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды будут реализовывать свои моменты и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.24.

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    «Арсенал» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. В Лондоне забьют обе команды?
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