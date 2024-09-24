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    «Лечче» пожертвует Кубком?

    «Лечче» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Сассуоло»
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    «Лечче»
    24 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Сассуоло». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лечче»

    Турнирное положение: Эта команда слабовато стартовала в Серии А. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лечче» крайне бледно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 3 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Лечче» расписал паритет с «Пармой» (2:2).

    При этом чуть ранее команда расписала паритет с «Торино» (0:0). А вот встреча с «Кальяри» принесла минимальную победу.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лечче» в нынешнем чемпионате явно будет бороться за выживание в элите. Да и в Кубке Италии команде мало что светит.

    Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не проигрывает команда уже в 3 матчах кряду.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма продуктивно. Нынче она находится на 2 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Сассуоло» в 6 матчах чемпионата набрал 11 очков. Да и вообще, команда постарается сходу вернуться в элиту.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Сассуоло» переиграл «Козенцу» (1:0).

    А вот несколько раньше команда одолела «Каррарезе» (2:0). Вот только поединок с «Кремонезе» завершился обидной коллизией (1:4).

    В 5 своих последних матчах «Сассуоло» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух своих последних поединках команда победила и не пропустила ни разу. Да в Кубке страны «Сассуоло» может продвинуться далеко.

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    При этом «Сассуоло» в среднем забивает фактически гол за матч. Правда, и пропускает команда примерно с аналогичной частотой.

    Вот только в последнем очном поединке с «Лечче» команда проиграла. В ее воротах побывало три безответных мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и полпреда Серии А «Сассуоло» явно не боится.

    Статистика для ставок

    • «Сассуоло» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Лечче» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Лечче» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.93 и 1.97.

    Прогноз: «Сассуоло» нынче смотрится выгодно, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Гости выглядят в атаке ярче соперника, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Лечче» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на футбол. «Лечче» пожертвует Кубком?
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