24 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Сассуоло». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: Эта команда слабовато стартовала в Серии А. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» крайне бледно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 3 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Лечче» расписал паритет с «Пармой» (2:2).

При этом чуть ранее команда расписала паритет с «Торино» (0:0). А вот встреча с «Кальяри» принесла минимальную победу.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лечче» в нынешнем чемпионате явно будет бороться за выживание в элите. Да и в Кубке Италии команде мало что светит.

Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не проигрывает команда уже в 3 матчах кряду.

«Сассуоло»

Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма продуктивно. Нынче она находится на 2 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Сассуоло» в 6 матчах чемпионата набрал 11 очков. Да и вообще, команда постарается сходу вернуться в элиту.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Сассуоло» переиграл «Козенцу» (1:0).

А вот несколько раньше команда одолела «Каррарезе» (2:0). Вот только поединок с «Кремонезе» завершился обидной коллизией (1:4).

В 5 своих последних матчах «Сассуоло» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних поединках команда победила и не пропустила ни разу. Да в Кубке страны «Сассуоло» может продвинуться далеко.

При этом «Сассуоло» в среднем забивает фактически гол за матч. Правда, и пропускает команда примерно с аналогичной частотой.

Вот только в последнем очном поединке с «Лечче» команда проиграла. В ее воротах побывало три безответных мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и полпреда Серии А «Сассуоло» явно не боится.

Статистика для ставок

«Сассуоло» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Лечче» в среднем забивает менее гола за матч

«Лечче» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.93 и 1.97.

Прогноз: «Сассуоло» нынче смотрится выгодно, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Гости выглядят в атаке ярче соперника, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10