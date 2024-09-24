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    «Кальяри» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Кремонезе»
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    «Кальяри»
    24 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Кремонезе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Кремонезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Эта команда крайне слабо стартовала в Серии А. Ныне «Кальяри» находится на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кальяри» крайне бледно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего одним результативным ударом.

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. «Кальяри» дома проиграл «Эмполи» (0:2).

    При этом чуть ранее команда уступила «Наполи» (0:4). Да и поединок с «Лечче» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кальяри» в нынешнем чемпионате явно будет бороться за выживание в элите. Так что сардинцы вполне могут пожертвовать Кубком.

    Матчи против «Кремонезе» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Кальяри» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, у сардинцев огромная мотивация прервать трехматчевый безголевой сериал.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма продуктивно. Нынче она находится на 3 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Кремонезе» в 6 матчах чемпионата набрал 10 очков. Да и вообще, команда мотивирована выйти в Серию А напрямую.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Кремонезе» переиграл «Катанзаро» (2:1).

    А вот несколько раньше команда сыграла вничью со «Специей» (1:1). Зато «Сассуоло» был фактически сметен с газона (4:1).

    В 5 своих последних матчах «Кремонезе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кремонезе» не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Да и по игре кремонцы выглядят симпатично.

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    При этом «Кремонезе» в среднем забивает фактически гол за матч. Правда, и пропускает команда практически с аналогичной частотой.

    Вот только в последнем очном поединке с «Кальяри» команда проиграла. Причем та коллизия получилась минимальной.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и аутсайдера Серии А кремонцы явно не боятся.

    Статистика для ставок

    • «Кремонезе» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Кальяри» проиграл в 3 своих последних матчах

    • Сардинцы отличились всего 1 голом в 5 матчах Серии А

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.26 и 1.68.

    Прогноз: «Кальяри» явно намерен прервать свою серию неудач, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Сардинцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Кальяри» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26

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