24 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Кремонезе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Кремонезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: Эта команда крайне слабо стартовала в Серии А. Ныне «Кальяри» находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» крайне бледно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего одним результативным ударом.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. «Кальяри» дома проиграл «Эмполи» (0:2).

При этом чуть ранее команда уступила «Наполи» (0:4). Да и поединок с «Лечче» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кальяри» в нынешнем чемпионате явно будет бороться за выживание в элите. Так что сардинцы вполне могут пожертвовать Кубком.

Матчи против «Кремонезе» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Кальяри» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, у сардинцев огромная мотивация прервать трехматчевый безголевой сериал.

«Кремонезе»

Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма продуктивно. Нынче она находится на 3 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Кремонезе» в 6 матчах чемпионата набрал 10 очков. Да и вообще, команда мотивирована выйти в Серию А напрямую.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Кремонезе» переиграл «Катанзаро» (2:1).

А вот несколько раньше команда сыграла вничью со «Специей» (1:1). Зато «Сассуоло» был фактически сметен с газона (4:1).

В 5 своих последних матчах «Кремонезе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кремонезе» не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Да и по игре кремонцы выглядят симпатично.

При этом «Кремонезе» в среднем забивает фактически гол за матч. Правда, и пропускает команда практически с аналогичной частотой.

Вот только в последнем очном поединке с «Кальяри» команда проиграла. Причем та коллизия получилась минимальной.

Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и аутсайдера Серии А кремонцы явно не боятся.

Статистика для ставок

«Кремонезе» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Кальяри» проиграл в 3 своих последних матчах

Сардинцы отличились всего 1 голом в 5 матчах Серии А

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.26 и 1.68.

Прогноз: «Кальяри» явно намерен прервать свою серию неудач, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Сардинцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Кальяри» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26