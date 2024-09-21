Вердер
Бавария
«Вердер»
Турнирное положение: команда из Бремена неплохо стартовала в новом сезоне Бундеслиги.
Бременский коллектив идет без поражений, набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Вердер — Бавария: коэффициенты букмекеров
Бременцы смогли забить четыре мяча, а пропустили лишь три.
Последние матчи: в прошлом туре «зелено-белые» на выезде переиграли «Майнц» (2:1).
До этого «музыканты» сыграли вничью с «Аугсбургом» (2:2) и «Боруссией» (0:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также у подопечных Оле Вернера была победа над «Энерги» (3:1) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированы Оливер Берк, Милош Велькович и Джастин Гидеон, а дисквалифицирован Марко Фридль.
Состояние команды: сейчас «Вердер» показывает достаточно неплохой футбол, который и приносит результат.
В прошлом сезоне команда стала девятой в Бундеслиге. Думается, что «Вердер» захочет улучшить свой результат в этом сезоне.
«Бавария»
Турнирное положение: баварцы взяли отличный старт и продолжают идти без потерь.
«Звезды юга» смогли набрать девять очков из девяти и возглавляют турнирную таблицу.
«Красные» смогли 11 раз отправить мяч в ворота соперника и трижды пропустили в свои.
Последние матчи: в чемпионате мюнхенцы переиграли «Хольштайн» (6:1), «Фрайбург» (2:0) и «Вольфсбург» (3:2).
В Кубке страны коллектив из Мюнхена разобрался с «Ульмом» (4:0).
А в последней игре мюнхенская команда разгромила загребское «Динамо» (9:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в составе FCB травмированы Саша Боэ, Тарек Бухманн, Йосип Станишич, Даниэль Перец, Хироки Ито и Арижон Ибрагимович.
Состояние команды: подопечные Венсана Компани, который возглавил команду летом, пока что только побеждают.
«Бавария» не только побеждает, но и показывает отличный, искрометный, атакующий футбол, который и приносит результат. Конечно, именно «Бавария» является фаворитом на победу в Бундеслиге.
Статистика для ставок
- «Вердер» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей
- «Бавария» выиграла 5 последних матчей во всех турнирах
- В последней очной игре «Вердер» 21 января обыграл «Баварию» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.4, а победа «Вердера» — в 7.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.38, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.05.
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Прогноз: «Бавария» сильнее своего соперника и должна добывать четвертую подряд победу.
Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.95.
Прогноз: команды любят забивать, поэтому предположим, что голов будет много.
Ставка: тотал больше 4 за 2.50.