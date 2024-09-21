ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона» 2:1. Онлайн
  • 00:02
    • «Атлетико» вырвал победу у «Лейпцига», «Брест» был сильнее «Штурма»
  • 23:56
    • «Монако» в большинстве победил «Барселону»
  • 23:53
    • «Аталанта» и «Арсенал» обошлись без забитых мячей
    Все новости спорта

    «Бавария» продолжит побеждать

    «Вердер» — «Бавария». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на Баварию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн («Бавария»)
    21 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Сентября 2024 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 16:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: команда из Бремена неплохо стартовала в новом сезоне Бундеслиги.

    Бременский коллектив идет без поражений, набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Вердер — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Бременцы смогли забить четыре мяча, а пропустили лишь три.

    Последние матчи: в прошлом туре «зелено-белые» на выезде переиграли «Майнц» (2:1).

    До этого «музыканты» сыграли вничью с «Аугсбургом» (2:2) и «Боруссией» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также у подопечных Оле Вернера была победа над «Энерги» (3:1) в Кубке Германии.

    Не сыграют: травмированы Оливер Берк, Милош Велькович и Джастин Гидеон, а дисквалифицирован Марко Фридль.

    Состояние команды: сейчас «Вердер» показывает достаточно неплохой футбол, который и приносит результат.

    В прошлом сезоне команда стала девятой в Бундеслиге. Думается, что «Вердер» захочет улучшить свой результат в этом сезоне.

    «Бавария»

    Турнирное положение: баварцы взяли отличный старт и продолжают идти без потерь.

    «Звезды юга» смогли набрать девять очков из девяти и возглавляют турнирную таблицу.

  • Бундеслига. Как «Бавария» вернула утраченные позиции
  • Итоги 3-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 16/09/2024

    • «Красные» смогли 11 раз отправить мяч в ворота соперника и трижды пропустили в свои.

    Последние матчи: в чемпионате мюнхенцы переиграли «Хольштайн» (6:1), «Фрайбург» (2:0) и «Вольфсбург» (3:2).

    В Кубке страны коллектив из Мюнхена разобрался с «Ульмом» (4:0).

    А в последней игре мюнхенская команда разгромила загребское «Динамо» (9:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в составе FCB травмированы Саша Боэ, Тарек Бухманн, Йосип Станишич, Даниэль Перец, Хироки Ито и Арижон Ибрагимович.

    Состояние команды: подопечные Венсана Компани, который возглавил команду летом, пока что только побеждают.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Бавария» не только побеждает, но и показывает отличный, искрометный, атакующий футбол, который и приносит результат. Конечно, именно «Бавария» является фаворитом на победу в Бундеслиге.

    Статистика для ставок

    • «Вердер» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей

    • «Бавария» выиграла 5 последних матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре «Вердер» 21 января обыграл «Баварию» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.4, а победа «Вердера» — в 7.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.38, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.05.

    Прогноз: «Бавария» сильнее своего соперника и должна добывать четвертую подряд победу.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 1.95.

    Прогноз: команды любят забивать, поэтому предположим, что голов будет много.

    Ставка: тотал больше 4 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Фламенго — Пеньяроль
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зиданшек — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Качмазов — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кукушкин — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хонтама — Хартоно
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» продолжит побеждать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры