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    Армейцы покажут свой класс

    «Рубин» — ЦСКА. Ставка (к. 2.16) и прогноз на чемпионат России 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев
    21 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и ЦСКА. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Сентября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
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    «Рубин»

    Турнирное положение: в настоящее время «Рубин» в таблице РПЛ идет на восьмом месте с 10 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре подопечные Рашида Рахимова уступили на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Соперник играл намного лучше и заслуженно взял три очка, при этом мог забить еще больше.

    Рубин — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России «Рубин» уступил в гостях «Зениту» (0:2), а в РПЛ проиграл «Спартаку» (0:1).

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    • Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.

    Состояние команды: сейчас в «Рубине» наблюдается небольшой игровой кризис. Казанцы стали очень зависимы от своего нападающего Мирлинда Даку, а он сейчас не в лучшей форме и давно не забивает. В итоге команда уже три матча подряд уходит без забитых мячей. Новичок Чуни пока адаптируется, остальные игроки нападения значительно уступают албанцу в классе.

    ЦСКА

    Турнирное положение: после 8 туров ЦСКА идет на шестом месте с 13 очками в таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата армейцы уступили в равной игре лидеру «Зениту» со счетом 0:1, пропустив чуть ли не единственную острую атаку соперника, зато свои моменты не реализовали.

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    До этого команда Марко Николича выиграла в гостях у «Химок» (2:0), а в Кубке России победила «Краснодар» (2:0).

    Не сыграют: травмирован чилиец Мендес.

    Состояние команды: пока ЦСКА играет довольно неровно по ходу сезона, но у команды уже прорисовывается почерки нового главного тренера Марко Николича. Это хорошая игра в обороне и быстрые вертикальные атаки с активными подключениями латералей по флангам. Армейцам надо лишь добавить в завершающей стадии.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне игра в Москве завершилась ничейным исходом 2:2

    • Матч в Казани также не выявил победителя — 0:0

    • У ЦСКА разница 15-5, а у «Рубина» 11-14

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 3,50, а на ЦСКА — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: сейчас ЦСКА смотрится довольно солидно, чем «Рубин», у которого наблюдается кризис игровых идей. Состав у армейцев гораздо сильнее и вариативнее, Николич получил возможность менять сочетания по ходу матча и это должно в итоге сказаться в этой игре.

    Ставка: победа ЦСКА за 2,16.

    Прогноз: также можно заиграть более уверенную победу гостей.

    Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 3,10.

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    «Рубин» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Армейцы покажут свой класс
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