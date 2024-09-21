Рубин
ЦСКА
«Рубин»
Турнирное положение: в настоящее время «Рубин» в таблице РПЛ идет на восьмом месте с 10 очками.
Последние матчи: в 8-м туре подопечные Рашида Рахимова уступили на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Соперник играл намного лучше и заслуженно взял три очка, при этом мог забить еще больше.
Рубин — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
В Кубке России «Рубин» уступил в гостях «Зениту» (0:2), а в РПЛ проиграл «Спартаку» (0:1).
Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.
Состояние команды: сейчас в «Рубине» наблюдается небольшой игровой кризис. Казанцы стали очень зависимы от своего нападающего Мирлинда Даку, а он сейчас не в лучшей форме и давно не забивает. В итоге команда уже три матча подряд уходит без забитых мячей. Новичок Чуни пока адаптируется, остальные игроки нападения значительно уступают албанцу в классе.
ЦСКА
Турнирное положение: после 8 туров ЦСКА идет на шестом месте с 13 очками в таблице РПЛ.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата армейцы уступили в равной игре лидеру «Зениту» со счетом 0:1, пропустив чуть ли не единственную острую атаку соперника, зато свои моменты не реализовали.
До этого команда Марко Николича выиграла в гостях у «Химок» (2:0), а в Кубке России победила «Краснодар» (2:0).
Не сыграют: травмирован чилиец Мендес.
Состояние команды: пока ЦСКА играет довольно неровно по ходу сезона, но у команды уже прорисовывается почерки нового главного тренера Марко Николича. Это хорошая игра в обороне и быстрые вертикальные атаки с активными подключениями латералей по флангам. Армейцам надо лишь добавить в завершающей стадии.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне игра в Москве завершилась ничейным исходом 2:2
- Матч в Казани также не выявил победителя — 0:0
- У ЦСКА разница 15-5, а у «Рубина» 11-14
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 3,50, а на ЦСКА — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Верона — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Ювентус — Наполи: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: сейчас ЦСКА смотрится довольно солидно, чем «Рубин», у которого наблюдается кризис игровых идей. Состав у армейцев гораздо сильнее и вариативнее, Николич получил возможность менять сочетания по ходу матча и это должно в итоге сказаться в этой игре.
Ставка: победа ЦСКА за 2,16.
Прогноз: также можно заиграть более уверенную победу гостей.
Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 3,10.