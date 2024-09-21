21 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и ЦСКА. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: в настоящее время «Рубин» в таблице РПЛ идет на восьмом месте с 10 очками.

Последние матчи: в 8-м туре подопечные Рашида Рахимова уступили на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Соперник играл намного лучше и заслуженно взял три очка, при этом мог забить еще больше.

В Кубке России «Рубин» уступил в гостях «Зениту» (0:2), а в РПЛ проиграл «Спартаку» (0:1).

Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.

Состояние команды: сейчас в «Рубине» наблюдается небольшой игровой кризис. Казанцы стали очень зависимы от своего нападающего Мирлинда Даку, а он сейчас не в лучшей форме и давно не забивает. В итоге команда уже три матча подряд уходит без забитых мячей. Новичок Чуни пока адаптируется, остальные игроки нападения значительно уступают албанцу в классе.

ЦСКА

Турнирное положение: после 8 туров ЦСКА идет на шестом месте с 13 очками в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата армейцы уступили в равной игре лидеру «Зениту» со счетом 0:1, пропустив чуть ли не единственную острую атаку соперника, зато свои моменты не реализовали.

До этого команда Марко Николича выиграла в гостях у «Химок» (2:0), а в Кубке России победила «Краснодар» (2:0).

Не сыграют: травмирован чилиец Мендес.

Состояние команды: пока ЦСКА играет довольно неровно по ходу сезона, но у команды уже прорисовывается почерки нового главного тренера Марко Николича. Это хорошая игра в обороне и быстрые вертикальные атаки с активными подключениями латералей по флангам. Армейцам надо лишь добавить в завершающей стадии.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне игра в Москве завершилась ничейным исходом 2:2

Матч в Казани также не выявил победителя — 0:0

У ЦСКА разница 15-5, а у «Рубина» 11-14

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 3,50, а на ЦСКА — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: сейчас ЦСКА смотрится довольно солидно, чем «Рубин», у которого наблюдается кризис игровых идей. Состав у армейцев гораздо сильнее и вариативнее, Николич получил возможность менять сочетания по ходу матча и это должно в итоге сказаться в этой игре.

Ставка: победа ЦСКА за 2,16.

Прогноз: также можно заиграть более уверенную победу гостей.

Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 3,10.