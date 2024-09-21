Фулхэм
Ньюкасл
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» в новом сезоне стартовали достаточно скромно. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Фулхэм» в 4 матчах настрелял 4 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный те же 4 раза.
Фулхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Коттеджеры» расписали паритет с «Вест Хэмом» (1:1).
А вот до того «Фулхэм» не сумел переиграть «Ипсвич» (1:1). Зато «Лестер» лондонцам удалось одолеть (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «дачники» отличились 7 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коттеджеры» вполне способны избежать борьбы за выживание. Да и не проигрывают лондонцы уже 5 матчей кряду.
Поединки против «Ньюкасла» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Фулхэм» все 5 раз.
Очевидно, что «дачники» постараются зацепиться за очки. Вот только «сорок» они не могут обыграть уже 7 лет.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» настроены побороться за самые высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.
Причем «Ньюкасл» в 4 стартовых турах АПЛ набрал 10 очков. При этом «сороки» сейчас пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла разжиться тремя очками. «Ньюкасл» нанес поражение «Вулверхэмптону» (2:1).
До того «сороки» сумели одолеть «Тоттенхэм» (2:1). Вот только поединок с «Борнмутом» команда завершила ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «сороки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Отставание от лидера составляет всего 2 очка, но по игре «Ньюкасл» не тянет на борца за чемпионство.
При этом «Ньюкасл» в 4 первых турах чемпионата пропустил в ворота лишь 3 мяча. Правда, календарь у команды был не самым сложным.
Нет сомнений, гости постараются разжиться тремя очками. Да и «дачников» команда побивает достаточно регулярно.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Состав у «сорок» по именам весьма крепкий, да и амбиции быть среди лидеров имеются.
Статистика для ставок
- «Сороки» в среднем пропускают меньше гола за матч
- «Ньюкасл» обыграл «дачников» в 6 последних очных поединках
- Лондонцы в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.69 и 2.30.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Тоттенхэм — Брентфорд: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.81Ливерпуль — Борнмут: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Сороки» явно намерены побороться за самые высокие места, и явно не собираются терять очки на ровном месте.
«Дачники» не блещут стабильностью, да и в созидательном плане явно не преуспевают.
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.41