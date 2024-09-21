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    «Сороки» привычно одолеют «дачников»

    «Фулхэм» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, АПЛ, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ньюкасл»
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    Энтони Гордон
    21 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Сентября 2024 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» в новом сезоне стартовали достаточно скромно. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Фулхэм» в 4 матчах настрелял 4 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный те же 4 раза.

    Фулхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Коттеджеры» расписали паритет с «Вест Хэмом» (1:1).

    А вот до того «Фулхэм» не сумел переиграть «Ипсвич» (1:1). Зато «Лестер» лондонцам удалось одолеть (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «дачники» отличились 7 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Коттеджеры» вполне способны избежать борьбы за выживание. Да и не проигрывают лондонцы уже 5 матчей кряду.

    Поединки против «Ньюкасла» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Фулхэм» все 5 раз.

    Очевидно, что «дачники» постараются зацепиться за очки. Вот только «сорок» они не могут обыграть уже 7 лет.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» настроены побороться за самые высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

    Причем «Ньюкасл» в 4 стартовых турах АПЛ набрал 10 очков. При этом «сороки» сейчас пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла разжиться тремя очками. «Ньюкасл» нанес поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

    До того «сороки» сумели одолеть «Тоттенхэм» (2:1). Вот только поединок с «Борнмутом» команда завершила ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «сороки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Отставание от лидера составляет всего 2 очка, но по игре «Ньюкасл» не тянет на борца за чемпионство.

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    При этом «Ньюкасл» в 4 первых турах чемпионата пропустил в ворота лишь 3 мяча. Правда, календарь у команды был не самым сложным.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться тремя очками. Да и «дачников» команда побивает достаточно регулярно.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Состав у «сорок» по именам весьма крепкий, да и амбиции быть среди лидеров имеются.

    Статистика для ставок

    • «Сороки» в среднем пропускают меньше гола за матч

    • «Ньюкасл» обыграл «дачников» в 6 последних очных поединках

    • Лондонцы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.69 и 2.30.

    Прогноз: «Сороки» явно намерены побороться за самые высокие места, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

    «Дачники» не блещут стабильностью, да и в созидательном плане явно не преуспевают.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.41

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    «Фулхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Сороки» привычно одолеют «дачников»
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