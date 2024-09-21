21 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» в новом сезоне стартовали достаточно скромно. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Фулхэм» в 4 матчах настрелял 4 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный те же 4 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Коттеджеры» расписали паритет с «Вест Хэмом» (1:1).

А вот до того «Фулхэм» не сумел переиграть «Ипсвич» (1:1). Зато «Лестер» лондонцам удалось одолеть (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «дачники» отличились 7 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Коттеджеры» вполне способны избежать борьбы за выживание. Да и не проигрывают лондонцы уже 5 матчей кряду.

Поединки против «Ньюкасла» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Фулхэм» все 5 раз.

Очевидно, что «дачники» постараются зацепиться за очки. Вот только «сорок» они не могут обыграть уже 7 лет.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» настроены побороться за самые высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

Причем «Ньюкасл» в 4 стартовых турах АПЛ набрал 10 очков. При этом «сороки» сейчас пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла разжиться тремя очками. «Ньюкасл» нанес поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

До того «сороки» сумели одолеть «Тоттенхэм» (2:1). Вот только поединок с «Борнмутом» команда завершила ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «сороки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Отставание от лидера составляет всего 2 очка, но по игре «Ньюкасл» не тянет на борца за чемпионство.

При этом «Ньюкасл» в 4 первых турах чемпионата пропустил в ворота лишь 3 мяча. Правда, календарь у команды был не самым сложным.

Нет сомнений, гости постараются разжиться тремя очками. Да и «дачников» команда побивает достаточно регулярно.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Состав у «сорок» по именам весьма крепкий, да и амбиции быть среди лидеров имеются.

Статистика для ставок

«Сороки» в среднем пропускают меньше гола за матч

«Ньюкасл» обыграл «дачников» в 6 последних очных поединках

Лондонцы в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.69 и 2.30.

Прогноз: «Сороки» явно намерены побороться за самые высокие места, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

«Дачники» не блещут стабильностью, да и в созидательном плане явно не преуспевают.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.41