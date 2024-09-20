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    «Уфа» — «Чайка». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Первая лига России, 20 сентября 2024 года

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    «Уфа»
    20 сентября в матче 11-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Уфа» и «Чайка». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Сентября 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 16:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: уфимский коллектив выступает в текущем сезоне крайне неубедительно.

    В настоящий момент команда из Уфы имеет в своем активе девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    Уфа — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Уфимцы смогли 10 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 14 раз.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города переиграла «Родину» (2:0).

    А вот до этого коллектива из столицы Республики Башкортостан уступил «Шиннику» (0:2), «Торпедо» (0:1) и «Сочи» (3:4).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: в стане «горожан» травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: пока что подопечные Евгения Харлачева выглядят крайне неубедительно как по результату, так и по игре.

    Думается, что «Уфа», которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, будет бороться за выживание в Первой лиге.

    «Чайка»

    Турнирное положение: песчанокопцы являются середняками текущего сезона.

    Команда из Песчанокопского имеет в своем активе 14 очков и занимает седьмую строчку в табеле о рангах.

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    • Песчанокопский коллектив забил 14 мячей, а в свои ворота пропустил 10.

    Последние матчи: в прошлых турах подопечные Евгения Калешина сыграли вничью с «Шинником» (2:2) и проиграли «СКА-Хабаровску» (0:1).

    До этого же «Чайка» поделила очки с «Ротором» (0:0) и победила «Енисей» (2:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: у команды недавно сменился тренер. Евгений Калешин пришел на смену Дмитрию Пятибратову, который отправился в «Факел».

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    «Чайка» достаточно неплохо смотрится в этом сезоне. Легко с ней никому не бывает. Думается, что команда так и будет середняком лиги.

    Статистика для ставок

    • «Уфа» проиграла 3 из последних 4 матчей

    • «Чайка» выиграла только 1 из последних 7 матчей

    • В последней очной игре «Чайка» 24 апреля обыграла «Уфу» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа «Чайки» — в 3.45.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.62.

    Прогноз: голы командам в этом сезоне даются, поэтому поставим на то, что обе смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому попытаемся спрогнозировать ничью.

    Ставка: ничья за 3.20.

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    «Уфа» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. Ждем результативный матч
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