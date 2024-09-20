20 сентября в матче 11-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Уфа» и «Чайка». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: уфимский коллектив выступает в текущем сезоне крайне неубедительно.

В настоящий момент команда из Уфы имеет в своем активе девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Уфимцы смогли 10 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 14 раз.

Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города переиграла «Родину» (2:0).

А вот до этого коллектива из столицы Республики Башкортостан уступил «Шиннику» (0:2), «Торпедо» (0:1) и «Сочи» (3:4).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: в стане «горожан» травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: пока что подопечные Евгения Харлачева выглядят крайне неубедительно как по результату, так и по игре.

Думается, что «Уфа», которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, будет бороться за выживание в Первой лиге.

«Чайка»

Турнирное положение: песчанокопцы являются середняками текущего сезона.

Команда из Песчанокопского имеет в своем активе 14 очков и занимает седьмую строчку в табеле о рангах.

Песчанокопский коллектив забил 14 мячей, а в свои ворота пропустил 10.

Последние матчи: в прошлых турах подопечные Евгения Калешина сыграли вничью с «Шинником» (2:2) и проиграли «СКА-Хабаровску» (0:1).

До этого же «Чайка» поделила очки с «Ротором» (0:0) и победила «Енисей» (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: у команды недавно сменился тренер. Евгений Калешин пришел на смену Дмитрию Пятибратову, который отправился в «Факел».

«Чайка» достаточно неплохо смотрится в этом сезоне. Легко с ней никому не бывает. Думается, что команда так и будет середняком лиги.

Статистика для ставок

«Уфа» проиграла 3 из последних 4 матчей

«Чайка» выиграла только 1 из последних 7 матчей

В последней очной игре «Чайка» 24 апреля обыграла «Уфу» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа «Чайки» — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.62.

Прогноз: голы командам в этом сезоне даются, поэтому поставим на то, что обе смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.05.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому попытаемся спрогнозировать ничью.

Ставка: ничья за 3.20.