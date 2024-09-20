Уфа
Чайка
«Уфа»
Турнирное положение: уфимский коллектив выступает в текущем сезоне крайне неубедительно.
В настоящий момент команда из Уфы имеет в своем активе девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Уфа — Чайка: коэффициенты букмекеров
Уфимцы смогли 10 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 14 раз.
Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города переиграла «Родину» (2:0).
А вот до этого коллектива из столицы Республики Башкортостан уступил «Шиннику» (0:2), «Торпедо» (0:1) и «Сочи» (3:4).
Не сыграют: в стане «горожан» травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: пока что подопечные Евгения Харлачева выглядят крайне неубедительно как по результату, так и по игре.
Думается, что «Уфа», которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, будет бороться за выживание в Первой лиге.
«Чайка»
Турнирное положение: песчанокопцы являются середняками текущего сезона.
Команда из Песчанокопского имеет в своем активе 14 очков и занимает седьмую строчку в табеле о рангах.
Песчанокопский коллектив забил 14 мячей, а в свои ворота пропустил 10.
Последние матчи: в прошлых турах подопечные Евгения Калешина сыграли вничью с «Шинником» (2:2) и проиграли «СКА-Хабаровску» (0:1).
До этого же «Чайка» поделила очки с «Ротором» (0:0) и победила «Енисей» (2:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: у команды недавно сменился тренер. Евгений Калешин пришел на смену Дмитрию Пятибратову, который отправился в «Факел».
«Чайка» достаточно неплохо смотрится в этом сезоне. Легко с ней никому не бывает. Думается, что команда так и будет середняком лиги.
Статистика для ставок
- «Уфа» проиграла 3 из последних 4 матчей
- «Чайка» выиграла только 1 из последних 7 матчей
- В последней очной игре «Чайка» 24 апреля обыграла «Уфу» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа «Чайки» — в 3.45.
ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.62.
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Прогноз: голы командам в этом сезоне даются, поэтому поставим на то, что обе смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.05.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому попытаемся спрогнозировать ничью.
Ставка: ничья за 3.20.