19 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в топ-9. На данный момент команда расположилась на 10 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Атланта Юнайтед» на 2 очков отстает от искомой 9 позиции. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 28.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атланта Юнайтед» провалила. В поединке с «Нэшвиллом» команда уступила (0:2).

А вот до того «Атланта Юнайтед» минимально одолела «Шарлотт». При этом чуть ранее команда уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рональд Эрнандес — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атланта Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Пропускает в среднем более гола за матч: 40 мячей в 28 поединках.

Матчи против «Интера Майами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атланта Юнайтед» выиграла 3 раза при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент имеет заметные проблемы в обороне.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» проводит довольно удачный сезон. На текущий момент команда находится на 1 месте в Восточной конференции.

Причем «Интер Майами» в 28 матчах чемпионата победил 19 раз. Зато забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 65 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Два гола Лионеля Месси и гол Луиса Суареса принесли викторию над «Филадельфией Юнион» (3:1).

До того команда сумела переиграть «Чикаго Файр» (4:1). Да и «Цинциннати» был обыгран достаточно уверенно (2:0).

Вообще же, «Интер Майами» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Матиас Рохас — травмирован. Серхио Бускетс, Луис Суарес — дисквалифицированы.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. «Интер Майами» победил в трех своих последних матчах.

Зато команда имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает «Интер Майами» в среднем более гола за матч: 41 пропущенный мяч в 28 поединках.

Причем «Интер Майами» опережает ближайшего преследователя на 10 очков. Правда, в этой встрече команде не помогут перебравшие карточек Суарес и Бускетс.

Безусловно, Месси и компания будут активно атаковать. Да и в последнее время команда заметно прибавила в плане результатов.

Статистика для ставок

«Атланта Юнайтед» в 2 последних очных поединках обыгрывала «Интер Майами»

«Интер Майами» выиграл в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.

Прогноз: Команда Месси нынче явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.85