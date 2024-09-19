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    Команда Месси снова победит

    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, МЛС, 19 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    19 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 19 Сентября 2024 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в топ-9. На данный момент команда расположилась на 10 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Атланта Юнайтед» на 2 очков отстает от искомой 9 позиции. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 28.

    Атланта Юнайтед — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атланта Юнайтед» провалила. В поединке с «Нэшвиллом» команда уступила (0:2).

    А вот до того «Атланта Юнайтед» минимально одолела «Шарлотт». При этом чуть ранее команда уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Рональд Эрнандес — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атланта Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Пропускает в среднем более гола за матч: 40 мячей в 28 поединках.

    Матчи против «Интера Майами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атланта Юнайтед» выиграла 3 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент имеет заметные проблемы в обороне.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» проводит довольно удачный сезон. На текущий момент команда находится на 1 месте в Восточной конференции.

    Причем «Интер Майами» в 28 матчах чемпионата победил 19 раз. Зато забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 65 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Два гола Лионеля Месси и гол Луиса Суареса принесли викторию над «Филадельфией Юнион» (3:1).

    До того команда сумела переиграть «Чикаго Файр» (4:1). Да и «Цинциннати» был обыгран достаточно уверенно (2:0).

    Вообще же, «Интер Майами» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Матиас Рохас — травмирован. Серхио Бускетс, Луис Суарес — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. «Интер Майами» победил в трех своих последних матчах.

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    Зато команда имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает «Интер Майами» в среднем более гола за матч: 41 пропущенный мяч в 28 поединках.

    Причем «Интер Майами» опережает ближайшего преследователя на 10 очков. Правда, в этой встрече команде не помогут перебравшие карточек Суарес и Бускетс.

    Безусловно, Месси и компания будут активно атаковать. Да и в последнее время команда заметно прибавила в плане результатов.

    Статистика для ставок

    • «Атланта Юнайтед» в 2 последних очных поединках обыгрывала «Интер Майами»

    • «Интер Майами» выиграл в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.

    Прогноз: Команда Месси нынче явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.85

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    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Месси снова победит
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