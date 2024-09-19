Атланта Юнайтед
Интер Майами
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» борется за попадание в топ-9. На данный момент команда расположилась на 10 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Атланта Юнайтед» на 2 очков отстает от искомой 9 позиции. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 28.
Атланта Юнайтед — Интер Майами: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атланта Юнайтед» провалила. В поединке с «Нэшвиллом» команда уступила (0:2).
А вот до того «Атланта Юнайтед» минимально одолела «Шарлотт». При этом чуть ранее команда уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Рональд Эрнандес — травмирован.
Состояние команды: «Атланта Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Пропускает в среднем более гола за матч: 40 мячей в 28 поединках.
Матчи против «Интера Майами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атланта Юнайтед» выиграла 3 раза при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент имеет заметные проблемы в обороне.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» проводит довольно удачный сезон. На текущий момент команда находится на 1 месте в Восточной конференции.
Причем «Интер Майами» в 28 матчах чемпионата победил 19 раз. Зато забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 65 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Два гола Лионеля Месси и гол Луиса Суареса принесли викторию над «Филадельфией Юнион» (3:1).
До того команда сумела переиграть «Чикаго Файр» (4:1). Да и «Цинциннати» был обыгран достаточно уверенно (2:0).
Вообще же, «Интер Майами» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Матиас Рохас — травмирован. Серхио Бускетс, Луис Суарес — дисквалифицированы.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. «Интер Майами» победил в трех своих последних матчах.
Зато команда имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает «Интер Майами» в среднем более гола за матч: 41 пропущенный мяч в 28 поединках.
Причем «Интер Майами» опережает ближайшего преследователя на 10 очков. Правда, в этой встрече команде не помогут перебравшие карточек Суарес и Бускетс.
Безусловно, Месси и компания будут активно атаковать. Да и в последнее время команда заметно прибавила в плане результатов.
Статистика для ставок
- «Атланта Юнайтед» в 2 последних очных поединках обыгрывала «Интер Майами»
- «Интер Майами» выиграл в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.
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Прогноз: Команда Месси нынче явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.85