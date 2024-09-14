14 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне явно намерен побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона дала результативный сбой 3 раза в 2 поединках.

Последние матчи: «волки» в минувшем туре добыли три очка. Команда легко переиграла «Хольштайн» (2:0).

При этом «Вольфсбург» до того дал бой «Баварии». Вот только в итоге победу праздновали мюнхенцы (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках «волки» настреляли 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ловро Майер — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «волки» постараются продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма монолитно.

Поединки с франкфуртцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Вольфсбург» добыл 3 победы при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Несмотря на травму Майера, у команды найдется кому забивать.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы все грезят о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 9 месте.

Причем «Айнтрахт» в новом чемпионате по разу победил и уступил. Забила команда три раза при трех пропущенных мячах.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Хоффенхайм» был обыгран уверенно (3:1).

В стартовом туре чемпионата команда уступила в Дортмунде. В воротах франкфуртцев побывали 2 сухих мяча.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Оскар Хойлунд, Омар Мармош — травмированы.

Состояние команды: «Айнтрахт» Фр никому за здорово живешь не сдается. Да и пора бы столь интересной команде прибавлять в плане результатов!

Вот только в кадровом плане у команды и не пахнет полной идиллией. Но даже при такой диспозиции франкфуртцы способны обыграть кого угодно.

При этом «Айнтрахт» Фр испытывает сложности с пресловутой стабильностью. Осечки в матчах со скромными соперниками еще аукнутся команде.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться лишь в тылах франкфуртцы точно не собираются.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр уже более трех лет не обыгрывает «волков»

«Вольфсбург» в 2 стартовых поединках забил 4 мяча

«Волки» выиграли в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: Франкфуртцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же ставят перед собой высокие задачи.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.27