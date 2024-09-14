Вольфсбург
Айнтрахт Ф
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне явно намерен побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Вольфсбург» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона дала результативный сбой 3 раза в 2 поединках.
Вольфсбург — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «волки» в минувшем туре добыли три очка. Команда легко переиграла «Хольштайн» (2:0).
При этом «Вольфсбург» до того дал бой «Баварии». Вот только в итоге победу праздновали мюнхенцы (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках «волки» настреляли 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ловро Майер — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «волки» постараются продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма монолитно.
Поединки с франкфуртцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Вольфсбург» добыл 3 победы при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Несмотря на травму Майера, у команды найдется кому забивать.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Франкфуртцы все грезят о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 9 месте.
Причем «Айнтрахт» в новом чемпионате по разу победил и уступил. Забила команда три раза при трех пропущенных мячах.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Хоффенхайм» был обыгран уверенно (3:1).
В стартовом туре чемпионата команда уступила в Дортмунде. В воротах франкфуртцев побывали 2 сухих мяча.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Оскар Хойлунд, Омар Мармош — травмированы.
Состояние команды: «Айнтрахт» Фр никому за здорово живешь не сдается. Да и пора бы столь интересной команде прибавлять в плане результатов!
Вот только в кадровом плане у команды и не пахнет полной идиллией. Но даже при такой диспозиции франкфуртцы способны обыграть кого угодно.
При этом «Айнтрахт» Фр испытывает сложности с пресловутой стабильностью. Осечки в матчах со скромными соперниками еще аукнутся команде.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться лишь в тылах франкфуртцы точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Фр уже более трех лет не обыгрывает «волков»
- «Вольфсбург» в 2 стартовых поединках забил 4 мяча
- «Волки» выиграли в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Франкфуртцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же ставят перед собой высокие задачи.
Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.27