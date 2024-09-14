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    Франкфуртцы проведут удачную охоту на «волков»

    Вольфсбург — Айнтрахт: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.60

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
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    Марио Гетце
    14 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2024 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне явно намерен побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Вольфсбург» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона дала результативный сбой 3 раза в 2 поединках.

    Вольфсбург — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «волки» в минувшем туре добыли три очка. Команда легко переиграла «Хольштайн» (2:0).

    При этом «Вольфсбург» до того дал бой «Баварии». Вот только в итоге победу праздновали мюнхенцы (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках «волки» настреляли 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ловро Майер — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «волки» постараются продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма монолитно.

    Поединки с франкфуртцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Вольфсбург» добыл 3 победы при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Несмотря на травму Майера, у команды найдется кому забивать.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы все грезят о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 9 месте.

    Причем «Айнтрахт» в новом чемпионате по разу победил и уступил. Забила команда три раза при трех пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Хоффенхайм» был обыгран уверенно (3:1).

    В стартовом туре чемпионата команда уступила в Дортмунде. В воротах франкфуртцев побывали 2 сухих мяча.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Оскар Хойлунд, Омар Мармош — травмированы.

    Состояние команды: «Айнтрахт» Фр никому за здорово живешь не сдается. Да и пора бы столь интересной команде прибавлять в плане результатов!

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    Вот только в кадровом плане у команды и не пахнет полной идиллией. Но даже при такой диспозиции франкфуртцы способны обыграть кого угодно.

    При этом «Айнтрахт» Фр испытывает сложности с пресловутой стабильностью. Осечки в матчах со скромными соперниками еще аукнутся команде.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и отсиживаться лишь в тылах франкфуртцы точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр уже более трех лет не обыгрывает «волков»

    • «Вольфсбург» в 2 стартовых поединках забил 4 мяча

    • «Волки» выиграли в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

    Прогноз: Франкфуртцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же ставят перед собой высокие задачи.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.27

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    «Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы проведут удачную охоту на «волков»
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