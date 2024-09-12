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    «Ахал» — «Алтын Асыр». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 12 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Алтын Асыр»
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    «Алтын Асыр»
    12 сентября в 23-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 12 Сентября 2024 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 17:00 Алтын Асыр

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
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    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» отстает от 2 места на 3 зачетных балла. А вот средняя результативность едва превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться баллами. «Ахал» был бит «Аркадагом» (1:5).

    Правда, до того команда переиграла «Мерв» (2:0). Да и поединок с «Копетдагом» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахал» разжился тремя победами. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ахал» имеет достаточно крепкий состав. При этом команда выиграла в 14 матчах чемпионата из 20.

    Очные поединки против «Алтын Асыра» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Ахал» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. У команды есть реальный шанс догнать конкурента по очкам.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» сейчас выступает на своем уровне. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алтын Асыр» в 20 матчах чемпионата победил 15 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда смогла победить. «Алтын Асыр» дома уверенно одолел «Небитчи» (5:0).

    А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Шагадамом» (2:0). Да и поединок с «Мервом» завершился разгромной победой (5:0).

    В 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 16 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в трех своих последних матчей «Алтын Асыр» победил. Да и не проигрывает команда в трех матчах кряду.

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    При этом «Алтын Асыр» в трех своих последних поединках не пропустил ни разу. Более того, в двух из них команда отличилась 5 голами.

    К тому же, команда в трех последних очных поединках с «Ахалом» неизменно забивала по 2 мяча. Да и вообще, в активе у команды 56 мячей в 20 матчах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Даже ничья вполне удовлетворит «Алтын Асыр», который в такой случае сохранит за собой 2 строчку.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Алтын Асыр» имеет действующую трехматчевую победную серию

    • До последней коллизии «Ахал» победил трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: Обе команды сражаются за второе место, и вряд ли будут особо рисковать.

    «Алтын Асыр» нынче выглядит монолитнее соперника, однако «Ахал» явно способен упереться.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    «Ахал» — «Алтын Асыр»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на футбол. Голепада ждать не приходится?!
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