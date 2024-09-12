Ахал
Алтын Асыр
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ахал» отстает от 2 места на 3 зачетных балла. А вот средняя результативность едва превышает 2 гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться баллами. «Ахал» был бит «Аркадагом» (1:5).
Правда, до того команда переиграла «Мерв» (2:0). Да и поединок с «Копетдагом» завершился уверенной викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахал» разжился тремя победами. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахал» имеет достаточно крепкий состав. При этом команда выиграла в 14 матчах чемпионата из 20.
Очные поединки против «Алтын Асыра» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Ахал» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. У команды есть реальный шанс догнать конкурента по очкам.
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» сейчас выступает на своем уровне. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Алтын Асыр» в 20 матчах чемпионата победил 15 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 22 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда смогла победить. «Алтын Асыр» дома уверенно одолел «Небитчи» (5:0).
А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Шагадамом» (2:0). Да и поединок с «Мервом» завершился разгромной победой (5:0).
В 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 16 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в трех своих последних матчей «Алтын Асыр» победил. Да и не проигрывает команда в трех матчах кряду.
При этом «Алтын Асыр» в трех своих последних поединках не пропустил ни разу. Более того, в двух из них команда отличилась 5 голами.
К тому же, команда в трех последних очных поединках с «Ахалом» неизменно забивала по 2 мяча. Да и вообще, в активе у команды 56 мячей в 20 матчах.
Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Даже ничья вполне удовлетворит «Алтын Асыр», который в такой случае сохранит за собой 2 строчку.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Алтын Асыр» имеет действующую трехматчевую победную серию
- До последней коллизии «Ахал» победил трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: Обе команды сражаются за второе место, и вряд ли будут особо рисковать.
«Алтын Асыр» нынче выглядит монолитнее соперника, однако «Ахал» явно способен упереться.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38