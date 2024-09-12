12 сентября в 23-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» привычно сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ахал» отстает от 2 места на 3 зачетных балла. А вот средняя результативность едва превышает 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться баллами. «Ахал» был бит «Аркадагом» (1:5).

Правда, до того команда переиграла «Мерв» (2:0). Да и поединок с «Копетдагом» завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахал» разжился тремя победами. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» имеет достаточно крепкий состав. При этом команда выиграла в 14 матчах чемпионата из 20.

Очные поединки против «Алтын Асыра» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Ахал» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. У команды есть реальный шанс догнать конкурента по очкам.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» сейчас выступает на своем уровне. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Алтын Асыр» в 20 матчах чемпионата победил 15 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда смогла победить. «Алтын Асыр» дома уверенно одолел «Небитчи» (5:0).

А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Шагадамом» (2:0). Да и поединок с «Мервом» завершился разгромной победой (5:0).

В 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 16 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех своих последних матчей «Алтын Асыр» победил. Да и не проигрывает команда в трех матчах кряду.

При этом «Алтын Асыр» в трех своих последних поединках не пропустил ни разу. Более того, в двух из них команда отличилась 5 голами.

К тому же, команда в трех последних очных поединках с «Ахалом» неизменно забивала по 2 мяча. Да и вообще, в активе у команды 56 мячей в 20 матчах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Даже ничья вполне удовлетворит «Алтын Асыр», который в такой случае сохранит за собой 2 строчку.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Алтын Асыр» имеет действующую трехматчевую победную серию

До последней коллизии «Ахал» победил трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Обе команды сражаются за второе место, и вряд ли будут особо рисковать.

«Алтын Асыр» нынче выглядит монолитнее соперника, однако «Ахал» явно способен упереться.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38