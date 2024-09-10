Оман
Турнирное положение: Оман явно поборется за попадание в первую четверку. Правда, на данный момент команда занимает 6 место в группе.
При этом Оман неудачно стартовал в третьем раунде квалификации. Команда минимально уступила Ираку.
Последние матчи: оманцы не побеждали в двух последних поединках. Да и голы даются команде уж слишком натужно.
При этом Оман не сумел одолеть киргизов (1:1). А вот поединок с Тайванем команде удался на славу (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оманцам будет крайне непросто в этом поединке. Соперник выглядит куда монолитнее.
Матчи с южнокорейцами для команды традиционно складываются неудачно. В 4 очных поединках Оман уступил 2 раза при 2 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в двух последних очных поединках Оман проиграл южнокорейцам.
Южная Корея
Турнирное положение: Южная Корея в последнее время не блещет стабильностью. Команда пока находится лишь на 4 месте в своей отборочной группе.
Причем Южная Корея явно намерена финишировать в дуэте лидеров. Вот только для этого нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела добыть три очка. Южная Корея не смогла одолеть палестинцев (0:0).
До того команда минимально одолела китайцев. А вот скромный Сингапур был обыгран более уверенно (7:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Южная Корея добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: южнокорейцам срочно нужно побеждать. Да и стартовая потеря очков должна лишь раззадорить игроков команды.
При этом Южная Корея еще ни разу не проигрывала оманцам. А вот в двух последних очных встречах команда победила.
Нет сомнений, что южнокорейцы постараются исправить свое пошатнувшееся положение. Да и признанные лидеры на месте!
Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть первую победу в группе имеется.
Статистика для ставок
- До последней ничьей Южная Корея победила в 3 матчах кряду
- Оман не побеждал в 2 своих последних матчах
- Южнокорейцы ни разу не проигрывали Оману
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.09.
- 1.80Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.24Словения — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.09Кыргызстан — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
Южнокорейцы наверняка проведут встречу максимально агрессивно, и должны уверенно добиться своего.
Ставка: Фора Южной Кореи -1.5 за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.42