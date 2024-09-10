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    Южная Корея не заметит сборную Омана

    Оман — Южная Корея. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Оман — Южная Корея
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    Южная Корея
    10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Оман и Южная Корея. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Южная Корея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оман

    Турнирное положение: Оман явно поборется за попадание в первую четверку. Правда, на данный момент команда занимает 6 место в группе.

    При этом Оман неудачно стартовал в третьем раунде квалификации. Команда минимально уступила Ираку.

    Последние матчи: оманцы не побеждали в двух последних поединках. Да и голы даются команде уж слишком натужно.

    При этом Оман не сумел одолеть киргизов (1:1). А вот поединок с Тайванем команде удался на славу (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: оманцам будет крайне непросто в этом поединке. Соперник выглядит куда монолитнее.

    Матчи с южнокорейцами для команды традиционно складываются неудачно. В 4 очных поединках Оман уступил 2 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в двух последних очных поединках Оман проиграл южнокорейцам.

    Южная Корея

    Турнирное положение: Южная Корея в последнее время не блещет стабильностью. Команда пока находится лишь на 4 месте в своей отборочной группе.

    Причем Южная Корея явно намерена финишировать в дуэте лидеров. Вот только для этого нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела добыть три очка. Южная Корея не смогла одолеть палестинцев (0:0).

    До того команда минимально одолела китайцев. А вот скромный Сингапур был обыгран более уверенно (7:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Южная Корея добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: южнокорейцам срочно нужно побеждать. Да и стартовая потеря очков должна лишь раззадорить игроков команды.

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    При этом Южная Корея еще ни разу не проигрывала оманцам. А вот в двух последних очных встречах команда победила.

    Нет сомнений, что южнокорейцы постараются исправить свое пошатнувшееся положение. Да и признанные лидеры на месте!

    Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть первую победу в группе имеется.

    Статистика для ставок

    • До последней ничьей Южная Корея победила в 3 матчах кряду

    • Оман не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Южнокорейцы ни разу не проигрывали Оману

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.09.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Южнокорейцы наверняка проведут встречу максимально агрессивно, и должны уверенно добиться своего.

    Ставка: Фора Южной Кореи -1.5 за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.42

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    Оман — Южная Корея: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Южная Корея не заметит сборную Омана
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