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    Габон доставит проблемы Марокко?

    Марокко — Габон: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Марокко — Габон
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    Ашраф Хакими
    6 сентября в первом туре отбора КАН-2025 сборная Марокко на своем поле примет национальную команду Габона. Начало игры — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Габон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2024 года

    Марокко

  • Рабат
    •  Марокко 21:00 Габон

    Габон

  • Либревиль
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    Марокко

    Турнирное положение: Призер последнего чемпионата мира на текущий момент занимает 14 место в мировом рейтинге футбола.

    У команды весьма неплохой состав и костяк ее состоит из игроков, которые выступают в ведущих европейских клубах, таких как ПСЖ, «Бавария», «Челси» и др.

    Марокко — Габон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Последний раз «атласские львы» проводили свой поединок в начале лета, разгромив тогда на выезде сборную Конго со счетом 6:0 в рамках отбора к ЧМ-2026, где они лидируют в группе, выиграв все три проведенные игры. Также они еще обыграли 2:0 в гостях Танзанию и 2:1 на своем поле Замбию.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марокканцы проиграли только один поединок из десяти предыдущих с учетом всех турниров. Еще за это время они дважды сыграли вничью и добились семи выигрышей.

    И за все это время сборная Марокко не забивала лишь в двух случаях, а в шести встречах сохраняла свои ворота на замке. И стоит отметить, что команда крайне редко когда за матч проводит более двух голов.

    Габон

    Турнирное положение: Сборная Габона — это крепкий середняк африканской зоны, занимающий сейчас 86 место в мировом рейтинге футбола.

    Команда значительно уступает Марокко по подбору футболистов, имея в своем составе только одну звезду — Пьера-Эмерика Обамеянга, играющего за «Челси».

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    • Последние матчи: «Пантеры» также последний раз собирались в начале лета, одолев тогда в родных стенах со счетом 3:2 Гамбию в отборе к ЧМ-2026, где они пока идут вторыми в своей группе. Еще в этом турнире они обыграли по 2:1 Кению и Бурунди, а также уступили в гостях 0:1 Кот-д'Ивуару.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Габонцы за минувшие десять игр с учетом всех турниров проиграли в половине случаев, но в большинстве матчей эти фиаско были с минимальным счетом.

    Также за этот период времени сборная Габона расписала два мировых исхода и добилась трех выигрышей. Без гола она уходила за данный период в четырех поединках и только в одной игре забила больше двух мячей.

    Статистика для ставок

    • Четыре из шести предыдущих очных игр этих команд завершились вничью

    • Также в этот период они по разу обыграли друг друга

    • Три минувшие очные встречи данных команд завершились на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Марокко — 1.31, победа Габона — 10.10, ничья — 4.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Марокканцы стабильно забивают почти в каждой игре, да и габонцы зачастую с поля без гола не уходят. К тому же они в последнее время между собой играли только по верхам. поэтому ставим здесь на тотал больше 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.88.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на победу хозяев поля, но ожидаем, что виктория будет трудовой и с минимальной разницей.

    Ставка: победа Марокко в один мяч или ничья за 2.11.

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    Марокко — Габон: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Габон доставит проблемы Марокко?
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