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    Венесуэльцы привезут очки из негостеприимной Боливии?

    Боливия — Венесуэла: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Боливия — Венесуэла
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    Сборная Венесуэлы
    В 7-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Боливии на своем поле примет национальную команду Венесуэлы. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Венесуэла, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2024 года

    Боливия

  • Сукре
    •  Боливия 23:00 Венесуэла

    Венесуэла

  • Каракас
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    Боливия

    Турнирное положение: По итогам шести проведенных туров сборная Боливии с тремя очками находится на девятой строке и от седьмой, которая дает право на плей-офф, отстает всего на два очка.

    Боливийцы смогли отпраздновать одну викторию и потерпели пять поражений, забили четыре гола, а пропустили в свои ворота 14 мячей.

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» уступили со счетом 1:3 Панаме на групповом этапе Кубка Америки-2024, где они также проиграли 0:5 Уругваю и 0:2 США. А в минувшем туре отбора ЧМ-2026 они были повержены уругвайцами на выезде 0:3.

    Не сыграют: Полузащитник Габриэль Вильямиль будет отбывать дисквалификацию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Боливийцы к этой встрече подходят с 6-матчевой проигрышной серией. Причем в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.

    Всего же в отрезке девяти минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла одну викторию. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.

    Венесуэла

    Турнирное положение: Национальная команда Венесуэлы после шести туров набрала девять пунктов и находится на четвертой строке в таблице.

    Венесуэльцы добились двух викторий, три раза сыграли вничью и потерпели одно фиаско, разница мячей составляет 6:3.

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    • Последние матчи: Последний раз «виноделы» выходили на поле в июле, проиграв тогда по пенальти Канаде в четвертьфинале КА-2024. До этого на том турнире они поочередно обыграли на групповом этапе 2:1 Эквадор, 1:0 Мексику и 3:0 Ямайку. А в предыдущем туре отбора ЧМ-2026 они на выезде поделили очки с Перу 1:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: С учетом основного времени сборная Венесуэлы не проигрывает вот уже на протяжении пяти игр кряду. За это время она дважды сыграла вничью и добилась трех выигрышей.

    Причем в этот период она пропустила лишь в двух матчах и оба раз только по голу. Проиграла же команда только в двух встречах из десяти предыдущих, та и то оба раза в товарняках.

    Статистика для ставок

    • Венесуэла выиграла у Боливии в четырех из пяти предыдущих очных игр при одном фиаско

    • И все эти пять встреч носили верховой характер

    • Последняя игра этих команд в Боливии принесла победу хозяевам со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Боливии — 1.90, победа Венесуэлы — 4.45, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: Венесуэла сейчас смотрится на много лучше своего предстоящего оппонента и вполне может привезти очки из негостеприимной Боливии.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.94.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой исход, ведь в последнее время между собой эти команды играли довольно-таки результативно.

    Ставка: ТБ 2,5 2.06.

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    Боливия — Венесуэла: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. Венесуэльцы привезут очки из негостеприимной Боливии?
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