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    «Небитчи» ждет серьезное побитие

    Алтын Асыр — Небитчи: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Небитчи»
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    «Небитчи»
    4 сентября в 22-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Небитчи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Небитчи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 04 Сентября 2024 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 17:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
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    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» в нынешнем сезоне выступает достаточно успешно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» еще сражается за сохранение своей 2 позиции. Да и с реализацией у команды складывается неплохо — 51 забитый мяч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алтын Асыр» по всем статьям переиграл «Шагадам» (2:0).

    Причем команда до того нанесла поражение «Мерву» (5:0). А вот встреча с «Аркадагом» завершилась досадной коллизией (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: оборона «Алтын Асыра» ошибается в среднем чаще раза за матч. В 19 матчах команда пропустила 22 мяча.

    Матчи против «Небитчи» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Алтын Асыр» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и в четырех последних очных поединках команда побеждала.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» борется лишь за выживание. На текущий момент команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Небитчи» крайне нерезультативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 15 раз отличилась в воротах соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Небитчи» был бит «Аркадагом» (1:5).

    До того команда потерпела поражение от «Мерва» (1:2). А вот поединок с «Копетдагом» принес лишь ничейный результат (1:1).

    В пяти своих последних матчах команда трижды уступила. В этих поединках игроки «Небитчи» забили 3 мяча в ворота соперников при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Небитчи» пропустил 39 мячей в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Небитчи» выиграл всего в 5 матчах туркменского чемпионата. Да и средняя результативность составляет не доходит до одного забитого гола за матч.

    В майском очном поединке команда уступила «Алтын Асыру». Причем то поражение получилось разгромным (0:5).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Небитчи» постарается оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Алтын Асыр» обыграл «Небитчи» в 4 последних очных поединках

    • «Небитчи» пропускает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.79, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.39.

    Прогноз: «Алтын Асыр» на голову сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    «Небитчи» сейчас крайне нестабилен, к тому же в среднем пропускает два гола за матч.

    Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.48

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    «Алтын Асыр» — «Небитчи»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на футбол. «Небитчи» ждет серьезное побитие
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