Алтын Асыр
Небитчи
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» в нынешнем сезоне выступает достаточно успешно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтын Асыр» еще сражается за сохранение своей 2 позиции. Да и с реализацией у команды складывается неплохо — 51 забитый мяч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алтын Асыр» по всем статьям переиграл «Шагадам» (2:0).
Причем команда до того нанесла поражение «Мерву» (5:0). А вот встреча с «Аркадагом» завершилась досадной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона «Алтын Асыра» ошибается в среднем чаще раза за матч. В 19 матчах команда пропустила 22 мяча.
Матчи против «Небитчи» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Алтын Асыр» выиграл 4 раза при одном паритете.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и в четырех последних очных поединках команда побеждала.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» борется лишь за выживание. На текущий момент команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Небитчи» крайне нерезультативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 15 раз отличилась в воротах соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Небитчи» был бит «Аркадагом» (1:5).
До того команда потерпела поражение от «Мерва» (1:2). А вот поединок с «Копетдагом» принес лишь ничейный результат (1:1).
В пяти своих последних матчах команда трижды уступила. В этих поединках игроки «Небитчи» забили 3 мяча в ворота соперников при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Небитчи» пропустил 39 мячей в 19 поединках чемпионата.
При этом «Небитчи» выиграл всего в 5 матчах туркменского чемпионата. Да и средняя результативность составляет не доходит до одного забитого гола за матч.
В майском очном поединке команда уступила «Алтын Асыру». Причем то поражение получилось разгромным (0:5).
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Небитчи» постарается оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Небитчи» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Алтын Асыр» обыграл «Небитчи» в 4 последних очных поединках
- «Небитчи» пропускает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.79, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.39.
- 2.05Шотландия — Польша: прогноз и ставкаПослезавтра в 21:45
- 2.62Гибралтар — Андорра: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.37Волгарь — Астрахань: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Алтын Асыр» на голову сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.
«Небитчи» сейчас крайне нестабилен, к тому же в среднем пропускает два гола за матч.
Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.48