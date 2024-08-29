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    Панатинаикос — Ланс: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Ланс»
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    «Ланс»
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Ланс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 21:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: «Панатинаикос» крайне неудачно выступает в своем чемпионате. Нынче команда там находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Панатинаикос» слабовато выглядит в атаке. В 2 матчах своего чемпионата команда отличилась всего 1 голом.

    Панатинаикос — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Панатинаикос» минимально обыграл «Левадиакос».

    При этом в первом матче финала квалификации Лиги конференций команда уступила «Лансу» (1:2). А вот до того случилось поражение от «Астераса» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Панатинаикос» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Панатинаикос» летом несколько пробуксовывает. Да и атака команды в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает.

    При этом «Панатинаикос» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Греки должны рисковать, ибо вылет из еврокубков станет неприятной реальностью.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Панатинаикос» явно намерен прибавить в плане реализации.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» отлично стартовал в своем чемпионате. Команда там находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Причем «Ланс» в 2 матчах своего чемпионата добыл 6 очков. Зато команда не пропустила ни одного мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда сумела добыть три очка. «Ланс» уверенно расправился с «Брестом» (2:0).

    А вот несколько раньше команда переиграла «Панатинаикос» (2:1). А вот поединок с «Анже» принес минимальную викторию.

    В 5 своих последних матчах «Ланс» победил. В этих поединках игроки команды настреляли 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Факундо Медина — дисквалифицирован.

    Состояние команды: французы выглядят сильнее греков. Да и победа в первом поединке дает возможность сыграть на контратаках.

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    При этом «Ланс» прекрасно обороняется. Вот только в этом матче не сыграет дисквалифицированный защитник Медина.

    Ко всему прочему, французы нынче в отличном настроении. В чемпионате команда идет без потерь, да и шансы на выход в евроосень у нее огромные.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и надежные тылы вновь помогут команде добыть нужный результат.

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» в среднем забивает гол за матч

    • «Ланс» победил в 5 своих последних матчах

    • В первом поединке «Ланс» переиграл греков (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: Греки имеют огромнейшие проблемы в плане реализации.

    «Ланс» явно сильнее соперника, да и обороняются французы практически образцово.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ланс» повторно переиграет греков.

    Ставка: Победа «Ланса» за 2.30

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