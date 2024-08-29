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    «Андерлехт» не отдаст победу сопернику?

    Андерлехт — Динамо Минск: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Динамо» Минск
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    «Андерлехт» — «Пайде»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 29 августа пройдет матч «Андерлехт» — «Динамо» Минск. Начало — в 21:00. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 21:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Андерлехт»

    Турнирная таблица: «Андерлехт» лидирует в чемпионате Бельгии, после четырёх туров команда набрала 10 очков: 3 победы и 1 ничья.

    Последние матчи: «Андерлехт» стартовал в новом еврокубковом сезоне с четвёртого отборочного раунда, минуя три стадии квалификации. В первой же игре бельгийцы с минимальным счётом переиграли «Динамо» Минск (1:0).

    Андерлехт — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Андерлехт» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из 7 матчей: 6 побед и 1 ничья.

    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: В белорусском чемпионате минское «Динамо» занимает 3 место, аккумулировав 35 очков.

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    • Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    Следующим турниром для минчан стала Лига Европы, в 3-м раунде этого еврокубка «динамовцы» нанесли поражение «Линкольну» из Гибралтара (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    Минское «Динамо» остановилось в шаге от выхода в основную сетку Лиги Европы, беларусы в первой игре двухматчевой дуэли с «Андерлехтом» потерпели неудачу с минимальным счётом (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах минское «Динамо» одержало две победы и потерпело три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск в последних пяти матчах одержало две победы

    • Беспроигрышная серия «Андерлехта» состоит из семи матчей: 6 побед и 1 ничья

    • «Динамо» Минск — «Андерлехт» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.50, а победа «Динамо» Минск — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.13 соответственно.

    Прогноз: В том что «Андерлехт» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем минское «Динамо».

    Ставка: Фора «Андерлехта» (-1.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.

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    «Андерлехт» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» не отдаст победу сопернику?
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