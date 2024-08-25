Торино
Аталанта
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» в новом сезоне явно намерен побороться за путевку в еврокубки. «Быки» достаточно сильны и ершисты.
При этом «Торино» в первом туре дал бой «Милану». Команда не дала себя обыграть столь сильному оппоненту (2:2).
Торино — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при одном поражении.
При этом «Торино» в последнем спарринге уверенно переиграл «Мец» (3:0). А вот в Кубке Италии туринцы одолели «Козенцу» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота неаполитанцы пропустили 4 раза.
Не сыграют: Никола Влашич — травмирован.
Состояние команды: «Быки» явно намерены дать бой столь сильному сопернику. Да и состав у команды по именам смотрится весьма выгодно.
Поединки с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Торино» добыл лишь одну викторию при 3 поражениях.
Безусловно, туринцы не собираются лишь обороняться. Да и в последнем очном домашнем поединке команда разгромила земляков Труффальдино (3:0).
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» прошлый сезон провела весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Аталанта» в прошлом сезоне прекрасно выглядела в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила 42 мяча.
Последние матчи: Летом бергамаски провели 3 контрольных поединка. В них «Аталанта» дважды уступила при одном паритете.
В стартовом туре чемпионата команда учинила разгром «Лечче» (4:0). А вот в финале Суперкубка Европы бергамаски пали под натиском мадридского «Реала» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: Сеад Колашинац, Джорджио Скалвини, Джанлука Скамакка, Рафаэл Толои, Николо Дзаньоло — травмированы.
Состояние команды: Бергамаски явно намерены, как минимум, повторить успех прошлого сезона. Вот только лазарет команды переполнен.
Правда, «Аталанта» явно не преуспевала в летних контрольных поединках. Состав у команды по именам достаточно неплохой, зато оборона не столь надежна.
При этом бергамаски до последней виктории не побеждали в 5 матчах кряду. Зато отлично вписался в игру команды Матео Ретеги, оформивший дубль в первом туре Серии А.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Ретеги и компания постараются взгромоздиться на вершину турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Аталанта» почти 2 года не проигрывает неаполитанцам
- «Торино» в прошедшем чемпионате дома разгромил «Аталанту» (3:0)
- «Аталанта» только в предыдущем поединке прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.27.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды весьма неплохо выглядят в плане реализации.
«Аталанта» смотрится сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.04