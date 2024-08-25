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    «Торино» — «Аталанта». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 25 августа 2024 года

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    «Аталанта»
    25 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Аталанта». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Августа 2024 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 19:30 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» в новом сезоне явно намерен побороться за путевку в еврокубки. «Быки» достаточно сильны и ершисты.

    При этом «Торино» в первом туре дал бой «Милану». Команда не дала себя обыграть столь сильному оппоненту (2:2).

    Торино — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при одном поражении.

    При этом «Торино» в последнем спарринге уверенно переиграл «Мец» (3:0). А вот в Кубке Италии туринцы одолели «Козенцу» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота неаполитанцы пропустили 4 раза.

    Не сыграют: Никола Влашич — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Быки» явно намерены дать бой столь сильному сопернику. Да и состав у команды по именам смотрится весьма выгодно.

    Поединки с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Торино» добыл лишь одну викторию при 3 поражениях.

    Безусловно, туринцы не собираются лишь обороняться. Да и в последнем очном домашнем поединке команда разгромила земляков Труффальдино (3:0).

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» прошлый сезон провела весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Аталанта» в прошлом сезоне прекрасно выглядела в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: Летом бергамаски провели 3 контрольных поединка. В них «Аталанта» дважды уступила при одном паритете.

    В стартовом туре чемпионата команда учинила разгром «Лечче» (4:0). А вот в финале Суперкубка Европы бергамаски пали под натиском мадридского «Реала» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Сеад Колашинац, Джорджио Скалвини, Джанлука Скамакка, Рафаэл Толои, Николо Дзаньоло — травмированы.

    Состояние команды: Бергамаски явно намерены, как минимум, повторить успех прошлого сезона. Вот только лазарет команды переполнен.

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    Правда, «Аталанта» явно не преуспевала в летних контрольных поединках. Состав у команды по именам достаточно неплохой, зато оборона не столь надежна.

    При этом бергамаски до последней виктории не побеждали в 5 матчах кряду. Зато отлично вписался в игру команды Матео Ретеги, оформивший дубль в первом туре Серии А.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Ретеги и компания постараются взгромоздиться на вершину турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» почти 2 года не проигрывает неаполитанцам

    • «Торино» в прошедшем чемпионате дома разгромил «Аталанту» (3:0)

    • «Аталанта» только в предыдущем поединке прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.27.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

    Прогноз: Обе команды весьма неплохо выглядят в плане реализации.

    «Аталанта» смотрится сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.04

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    «Торино» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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