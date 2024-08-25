25 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Аталанта». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» в новом сезоне явно намерен побороться за путевку в еврокубки. «Быки» достаточно сильны и ершисты.

При этом «Торино» в первом туре дал бой «Милану». Команда не дала себя обыграть столь сильному оппоненту (2:2).

Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при одном поражении.

При этом «Торино» в последнем спарринге уверенно переиграл «Мец» (3:0). А вот в Кубке Италии туринцы одолели «Козенцу» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота неаполитанцы пропустили 4 раза.

Не сыграют: Никола Влашич — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Быки» явно намерены дать бой столь сильному сопернику. Да и состав у команды по именам смотрится весьма выгодно.

Поединки с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Торино» добыл лишь одну викторию при 3 поражениях.

Безусловно, туринцы не собираются лишь обороняться. Да и в последнем очном домашнем поединке команда разгромила земляков Труффальдино (3:0).

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» прошлый сезон провела весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Аталанта» в прошлом сезоне прекрасно выглядела в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: Летом бергамаски провели 3 контрольных поединка. В них «Аталанта» дважды уступила при одном паритете.

В стартовом туре чемпионата команда учинила разгром «Лечче» (4:0). А вот в финале Суперкубка Европы бергамаски пали под натиском мадридского «Реала» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: Сеад Колашинац, Джорджио Скалвини, Джанлука Скамакка, Рафаэл Толои, Николо Дзаньоло — травмированы.

Состояние команды: Бергамаски явно намерены, как минимум, повторить успех прошлого сезона. Вот только лазарет команды переполнен.

Правда, «Аталанта» явно не преуспевала в летних контрольных поединках. Состав у команды по именам достаточно неплохой, зато оборона не столь надежна.

При этом бергамаски до последней виктории не побеждали в 5 матчах кряду. Зато отлично вписался в игру команды Матео Ретеги, оформивший дубль в первом туре Серии А.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Ретеги и компания постараются взгромоздиться на вершину турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Аталанта» почти 2 года не проигрывает неаполитанцам

«Торино» в прошедшем чемпионате дома разгромил «Аталанту» (3:0)

«Аталанта» только в предыдущем поединке прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

Прогноз: Обе команды весьма неплохо выглядят в плане реализации.

«Аталанта» смотрится сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.04