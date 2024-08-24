24 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Милан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» в прошлом сезоне выступила блестяще. Команда выиграла Серию В и заслуженно вернулась в элиту итальянского футбола.

При этом «Парма» весьма надежно обонялась, пропустив в свои ворота 35 мячей. Да и атака команды отличилась 66 забитыми мячами в 38 матчах.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при 2 поражениях.

При этом «Парма» уже успела вылететь из Кубка Италии, минимально уступив «Палермо». А вот в первом туре чемпионата команда подписала мировую с «Фиорентиной» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота пармезанцы пропустили 4 раза.

Не сыграют: Эрнани — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Парма» явно постарается сохранить место в элитном дивизионе. Да и состав пармезанцам удалось сохранить.

Поединки с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Парма» проиграла 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что хозяева постараются разжиться очками. Вот только миланцев команда не может победить уже 10 лет.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» прошлый сезон провел довольно неплохо. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Милан» в прошлом сезоне ужасно выглядел в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила в свои ворота 49 раз.

Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Милан» добыл 3 виктории при 2 ничьих.

В стартовом туре чемпионата команда потеряла очки. «Россонери» не удосужились обыграть «Торино» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Альваро Мората, Алессандро Флоренци — травмированы.

Состояние команды: Миланцы мечтают о Скудетто, но явно до него не дотягивают. Даже подписание Мораты в этом плане вряд ли станет панацеей.

При этом «Милан» пока не решил свою главную проблему с низкой надежностью тылов. Состав у команды по именам весьма приличный, вот только лазарет все не пустеет.

При этом в этом поединке не сможет сыграть Мората. Испанец уже успел открыть счет своим голам в составе «россонери», но получил мышечную травму.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Миланцы намерены исправиться за потерю очков в первом туре.

Статистика для ставок

«Милан» уже 10 лет не проигрывает пармезанцам

«Парма» не побеждала в 2 своих последних поединках

«Милан» не проигрывал в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: «Парме» пока не хватает пресловутого опыта в матчах со столь сильными соперниками.

«Россонери» явно сильнее пармезанцев, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.20