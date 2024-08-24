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    «Парма» — «Милан». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Милан»
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    Кристиан Пулишич
    24 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Милан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 19:30 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» в прошлом сезоне выступила блестяще. Команда выиграла Серию В и заслуженно вернулась в элиту итальянского футбола.

    При этом «Парма» весьма надежно обонялась, пропустив в свои ворота 35 мячей. Да и атака команды отличилась 66 забитыми мячами в 38 матчах.

    Парма — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при 2 поражениях.

    При этом «Парма» уже успела вылететь из Кубка Италии, минимально уступив «Палермо». А вот в первом туре чемпионата команда подписала мировую с «Фиорентиной» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота пармезанцы пропустили 4 раза.

    Не сыграют: Эрнани — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Парма» явно постарается сохранить место в элитном дивизионе. Да и состав пармезанцам удалось сохранить.

    Поединки с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Парма» проиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что хозяева постараются разжиться очками. Вот только миланцев команда не может победить уже 10 лет.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» прошлый сезон провел довольно неплохо. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Милан» в прошлом сезоне ужасно выглядел в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила в свои ворота 49 раз.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Милан» добыл 3 виктории при 2 ничьих.

    В стартовом туре чемпионата команда потеряла очки. «Россонери» не удосужились обыграть «Торино» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Альваро Мората, Алессандро Флоренци — травмированы.

    Состояние команды: Миланцы мечтают о Скудетто, но явно до него не дотягивают. Даже подписание Мораты в этом плане вряд ли станет панацеей.

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    При этом «Милан» пока не решил свою главную проблему с низкой надежностью тылов. Состав у команды по именам весьма приличный, вот только лазарет все не пустеет.

    При этом в этом поединке не сможет сыграть Мората. Испанец уже успел открыть счет своим голам в составе «россонери», но получил мышечную травму.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Миланцы намерены исправиться за потерю очков в первом туре.

    Статистика для ставок

    • «Милан» уже 10 лет не проигрывает пармезанцам

    • «Парма» не побеждала в 2 своих последних поединках

    • «Милан» не проигрывал в 6 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

    Прогноз: «Парме» пока не хватает пресловутого опыта в матчах со столь сильными соперниками.

    «Россонери» явно сильнее пармезанцев, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.20

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    «Парма» — «Милан». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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