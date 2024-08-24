24 августа в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в матче второго тура английской Премьер-лиги местный «Фулхэм» сыграет против «Лестера». Начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Лондонский коллектив в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на 13 строке в таблице.

«Фулхэм» выиграл 13 матчей из 38 проведенных, восемь игр свел вничью и 17 встреч проиграл, разница мячей составила 55:61.

Последние матчи: В первом туре нового чемпионата «дачники» потерпели выездное поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце игры. До этого они провели три спарринга. Выиграли у «Бенфики» 1:0 и «Хоффенхайма» 2:0, проиграли «Севилье» 1:2.

Не сыграют: Проблем с составом у «Фулхэма» нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: Главным подписанием команды стало приобретение форварда Эмиля Смит-Роу из лондонского «Арсенала». Также ряды «Фулхэма» пополнили защитники Райан Сессеньон и Хорхе Куэнка.

Покинули ряды клуба защитники Тим Рим и Тосин Адарабио, а также хавбеки Бобби Рид и Жоау Пальинья.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестре» спустя год вернулся в АПЛ, выиграв в прошлом сезоне Чемпионшип.

Коллектив отпраздновал 31 победу в 46 проведенных встречах, четыре игры свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница мячей составила 89:41.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В первом туре «лисы» на своем поле расписали мировую против «Тотенхэма» 1:1, уступая после первого тайма 0:1. До этого они провели три спарринга, в которых были зафиксированы поражения от «Палермо», «Аугсбурга» и «Ланса». причем все с сухим счетом.

Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Конор Коади и нападающий Патсон Дака.

Состояние команды: Напомним, что главный тренер команда Энцо Мареска ушел на повышение в «Челси». А ему на смену пришел бывший рулевой «Ноттингем Форест» Стив Купер.

Больших приобретений «Лестер» еще не делал. Отметим только приход защитника Околи, полузащитников Рид, Голдинг и Буонанотте. При этом значимой потерей стал уход Кирнана Дьюсбери-Холла.

Статистика для ставок

В позапрошлом розыгрыше АПЛ «Фулхэм» выиграл обе игры у «Лестера» 5:3 и 1:0

В восьми из десяти предыдущих очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют

А три из пяти последних матчей этих команд приносили верховой тотал

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фулхэма» — 1.85, победа «Лестера» — 4.37, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 2.04 соответственно.

Прогноз: От противостояния команд, которые зачастую в очных встречах забиваю друг другу, так же ждем результативных действий от обоих сторон.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

Прогноз: И также еще ставим на то, что «лисы» смогут набрать очки и во втором туре, так как они весьма неплохо смотрелись в матче против «Тоттенхэма».

Ставка: Х2 2.00.